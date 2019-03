Il servizio pay per view Chili Cinema offre il 50% di sconto ai nuovi iscritti

L’azienda italiana Chili, che attraverso internet commercializza prodotti multimediali on demand, offre uno sconto del 50% di benvenuto a chi si registra per la prima volta al sito.

Chili è un sito che promuove il mercato on line di prodotti multimediali on demand. A differenza di altri siti di streaming, come Netflix o Infinity, Chili è un entertainment-centered market place: l’iscrizione al sito è gratuita e priva di abbonamenti con un catalogo di prodotti, come film e serie TV, da acquistare singolarmente.

Registrandosi per la prima volta al sito, salvo eventuali cambiamenti, si ottiene un codice che offre la possibilità di usufruire di uno sconto pari al 50% del costo totale sul primo film che si vuole acquistare. Il codice sconto sarà disponibile in fase di pagamento, selezionando la voce Sconto 50% di benvenuto.

L’iscrizione al sito (ecco il link diretto) si può effettuare inserendo un indirizzo e-mail valido, una password e dati personali come nome, cognome e data di nascita, mentre è facoltativo inserire il proprio numero di telefono.

Una volta iscritto, il sito si presenta con una libreria di prodotti. Il market place offre principalmente un catalogo di film e serie TV, ma è anche possibile acquistare biglietti per i cinema partner dell’azienda, prodotti di Merchandise legati al mondo cinematografico, DVD e Blu-Ray.

I film e le serie TV possono essere noleggiati o acquistati: se un prodotto è noleggiato l’utente ha 28 giorni per scegliere di visualizzare il contenuto e 48 ore di tempo per vederlo dal primo PLAY. Una volta scelto il prodotto da voler acquistare si passa al checkout per scegliere la modalità di pagamento.

Chili è predisposta per ricevere pagamenti da Carte di Credito, PayPal, Satispay e credito residuo di Tre e Wind. Le Carte di Credito accettate dal sito sono Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro e American Express. I metodi di pagamento estranei alla carta di credito posso contenere sovrapprezzi dovuti alle spese di commissione. Per pagare attraverso credito residuo su SIM Wind o Tre l’ordine non deve superare i 15 euro e non possono essere acquistati prodotti fisici, cioè prodotti Merchandise (come gadget ispirati ai film), DVD e Blue-ray.

I prodotti multimediali offerti dal catalogo possono essere acquistati in tre diverse qualità, se disponibili: definizione standard, formato 720×576 pixel, dove per la visione in streaming si richiede un collegamento Internet a banda larga di almeno 1 Mb/s; alta definizione, formato 1280×720 pixel, dove per la visione in streaming si richiede un collegamento Internet a banda larga di almeno 2,5 Mb/s; altissima definizione, formato 1920×1080 pixel, dove per la visione in streaming si richiede un collegamento Internet a banda larga di almeno 4,5 Mb/s.

I prodotti che vengono acquistati e che necessitano di una spedizione verranno consegnati entro 3-5 giorni lavorativi. Per Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e isole la consegna potrebbe richiedere 1-2 giorni lavorativi aggiuntivi. I costi di spedizioni previsti sono di 6,90 euro per una spesa totale inferiore a 50 euro, se l’ordine supera questa cifra, la spesa è gratuita.

Il servizio di pay per view che offre Chili è disponibile in differenti piattaforme come SmartTV, PC, lettori Blu-ray, tablet e smartphone (sia Android che IOS).

Se si intende effettuare il download di un prodotto acquistato attraverso le applicazioni IOS e Android, esso avviene secondo i parametri presenti nella seguente tabella:

Quindi, ad esempio, se l’utente volesse scaricare un film in qualità SD con risparmio dati, il tempo medio di download varia dai 2 ai 10 minuti con un peso di 600 MB, secondo quanto affermato dall’azienda italiana.

Riguardo al sito, Chili S.p.A. è un’azienda fondata a Milano nel Giugno 2012 con l’obiettivo di fornire un servizio di visualizzazione on demand di film e Serie TV. Negli anni l’azienda è riuscita a ottenere collaborazioni con importanti nomi del mercato cinematografico come Paramount Pictures, 20th Century Fox o Warner Bros.

Chili è, attualmente, attiva a livello europeo, infatti il market place che l’azienda offre è disponibile, oltre che in Italia, anche in Germania, Regno Unito, Austria e Polonia.

Importante puntualizzare che i film e le serie Tv presenti in Chili sono protetti da copyright ed è dunque impossibile ed illegale salvarli su DVD, chiavetta USB o Hard Disk esterno, come puntualizzato nelle Condizioni Generali che si accettano in fase di iscrizione.

