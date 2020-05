Vodafone Casa Wireless: costi, dettagli e lista comuni per nuove offerte FWA dall’11 Maggio 2020

A partire da Lunedì 11 Maggio 2020, Vodafone lancerà le sue nuove offerte per internet a casa wireless della gamma Vodafone Casa Wireless, che sfrutteranno la rete 4G dell’operatore (denominata in questo caso Giga Network FWA) per portare connettività in alcuni piccoli centri. In più ci sarà Amazon Prime gratis 6 mesi.

Dunque, dopo i primi rumors riportati da MondoMobileWeb, adesso è possibile dare maggiori dettagli in anteprima sulle nuove offerte in partenza dall’11 Maggio 2020, salvo cambiamenti.

Come detto, la nuova connettività internet wireless sulla rete mobile 4G di Vodafone prenderà il nome commerciale di Giga Network FWA, sulla scia delle altre denominazioni delle reti dell’operatore (come Giga Network 4.5G, Giga Network 5G e Giga Network Fibra).

Inizialmente, la Giga Network FWA di Vodafone sarà presente in 426 comuni, sparsi in 18 regioni italiane (la lista è presente in fondo a questo articolo). Tuttavia, nel corso dei mesi questo numero dovrebbe aumentare, raggiungendo così comuni in tutte le regioni italiane.

Le offerte saranno denominate rispettivamente Vodafone Casa Wireless, Casa Wireless+ e Casa Wireless+ incluso (convergenza per già clienti Vodafone di rete mobile), e prevederanno tutte la sola connessione internet dati. Non sarà quindi possibile effettuare o ricevere chiamate poiché non è prevista la componente voce.

L’obiettivo di queste nuove offerte sarà quello di portare connettività anche nei piccoli comuni, soprattutto dove le infrastrutture di rete fissa con fibra (FTTC e FTTH) non sono ancora presenti.

Tutte le offerte Casa Wireless avranno un costo di attivazione rateizzato di 6 euro al mese per i primi 24 mesi, già incluso nel canone mensile dell’offerta scelta.

Nel dettaglio, l’offerta Vodafone Casa Wireless prevederà la connessione internet con velocità fino 30 Mbps in download e fino a 3 Mbps in upload e modem FWA incluso al costo promozionale di 24,90 euro al mese (canone di 18,90 euro più 6 euro al mese per i primi 24 mesi, poi 24,90 euro al mese).

Invece, Vodafone Casa Wireless+ comprenderà la connessione dati con velocità massime di 300 Mbps in download e di 50 Mbps in upload, sempre con modem FWA incluso, il tutto al costo di promozionale di 29,90 euro al mese (canone di 23,90 euro più 6 euro al mese per i primi 24 mesi, poi 29,90 euro al mese).

In più, in tutte le offerte Casa Wireless saranno inclusi anche 6 mesi di Amazon Prime gratis. La promozione sarà attivabile solo da clienti che non hanno già attivo un account Amazon Prime. In caso di disattivazione della linea FWA durante il periodo di validità della promozione Amazon Prime, anche l’iscrizione al servizio si disattiverà nel mese successivo.

La navigazione con le offerte Casa Wireless è virtualmente illimitata, ma si potranno usare fino a 200 Giga al mese alla massima velocità prevista dall’offerta, terminati i quali verrà applicato un limite pari a 3 Mbps in download e 1 Mbps in upload.

Per i già clienti Vodafone di rete mobile sarà disponibile la promozione Vodafone Casa Wireless+ incluso, che prevederà gli stessi contenuti di Casa Wireless+ (velocità fino a 300 Mbps) ma al prezzo scontato di 24,90 euro al mese (canone di 18,90 euro più 6 euro al mese per i primi 24 mesi, poi 24,90 euro al mese).

In questo caso il codice fiscale dell’intestatario della linea mobile Vodafone dovrà coincidere con quello di chi attiva la linea Casa Wireless+.

Tutte le offerte appena raccontate saranno disponibili solo per l’attivazione di una nuova linea, non sarà quindi consentito effettuare la portabilità da altro operatore.

Per conoscere le novità degli operatori di telefonia, è possibile unirsi gratuitamente al canale Telegram di MondoMobileWeb per essere sempre informati sul mondo della telefonia mobile.

Dal punto di vista del modem incluso nelle offerte, saranno disponibili due soluzioni, una da interno e una da esterno.

La scelta fra queste due soluzioni non sarà a discrezione né del cliente e né del rivenditore, ma ci si dovrà attenere all’esito della verifica di copertura, che indicherà la tipologia di modem adatta.

Il cliente riceverà il modem (comprensivo di SIM) direttamente a domicilio tramite corriere, all’indirizzo indicato in fase di sottoscrizione. Al momento della consegna sarà necessaria la presenza dell’intestatario del contratto, con documento di identità in corso di validità. Si precisa che anche in caso di attivazione in negozio non sarà prevista la consegna di alcun apparato o di SIM, ma si riceverà tutto sempre a domicilio.

Sarà previsto un costo una tantum, che sarà pari a 60 euro per soluzione “Indoor” e di 99 euro per soluzione “Outdoor”, in entrambi i casi verranno addebitati in fattura.

La soluzione “Indoor” prevede un’unica unità interna autoinstallante dove sarà già inserita la SIM per la ricezione del segnale e farà anche da router per connettere i propri dispositivi. In questo caso il modem sarà denominato Vodafone Station FWA, che è in realtà un Huawei B818, e consentirà di collegare fino a 64 dispositivi (sia LAN che wireless).

Una volta ricevuta la Vodafone Station FWA, il cliente potrà installare il tutto in autonomia seguendo le istruzioni riportate all’interno del pacchetto ricevuto.

Entro 1 giorno lavorativo dalla consegna avverrà l’attivazione della linea, mentre entro 3 giorni lavorativi dall’attivazione si riceverà una chiamata da un tecnico per il collaudo della linea. Se il collaudo dovesse evidenziare criticità, il tecnico si occuperà di richiedere il passaggio alla soluzione “Outdoor”.

La soluzione “Outdoor” prevederà invece un kit composto da un’unità esterna (antenna), dove viene inserita la SIM, e da un’unità interna collegata tramite cavo LAN all’unità esterna, permettendo così al cliente di collegare i propri dispositivi.

In questo kit l’antenna esterna sarà la Nokia 05A 4G, mentre l’unità interna che verrà inviata sarà la Vodafone Power Station, a cui si possono collegare fino a 99 dispositivi (LAN e wireless).

Con la soluzione da esterno sarà necessario l’intervento di un tecnico: entro 2 giorni lavorativi dalla consegna degli apparati si riceverà una chiamata per concordare l’appuntamento, che avverrà entro i successivi 3 giorni lavorativi. Durante la visita verrà effettuata sia l’installazione dell’antenna esterna con il cavo da collegare all’unità interna, e anche il collaudo.

Se per motivi tecnici con la Vodafone Station FWA non sarà possibile utilizzare altri modem, con la soluzione Outdoor sarà possibile decidere anche di non utilizzare la Vodafone Power Station, senza restituire il modem o sostenere costi aggiuntivi. Basterà sostituire il modem Vodafone e collegare un modem di propria scelta all’antenna esterna, seguendo poi le configurazioni per il modem libero presenti sul sito Vodafone.

Le offerte Casa Wireless di Vodafone saranno sottoscrivibili con carta di credito, conto corrente bancario e bollettino postale. In caso di pagamento tramite bollettino postale sarà previsto un addebito nella prima fattura di 50 euro come “anticipo di traffico”.

Tutte le Vodafone Casa Wireless avranno una durata minima contrattuale pari a 24 mesi, e in caso di recesso anticipato si dovrà pagare il costo di disattivazione della linea di 25 euro, e anche le eventuali rate residue del costo di attivazione rateizzato, se il recesso avviene prima dei 24 mesi.

Come anticipato ecco in dettaglio quali saranno i primi comuni coperti dove si potranno attivare le offerte FWA Vodafone Casa Wireless: Orani, San Benedetto Dei Marsi, Turriaco, Bettona, Oppeano, Campodoro, Pizzoni, Borghetto Lodigiano, Sambuca Di Sicilia, Riano, Acquaviva Picena, Jerago Con Orago, Sermoneta, Tolfa, Castel Di Lama, Alessandria Della Rocca, Bientina, Limana, Castorano, Marnate, Ceprano, Dorno, Marene, Fagagna, Montegranaro, Caorso, Villamassargia, Minerbe, Lagosanto, Monteprandone, Pravisdomini, Santa Ninfa, Medole, Marradi, Cortemaggiore, Dogliani, Ala, Ponte Dell’olio, Predazzo, Solero, Cherasco, San Vittore Olona, Tricesimo, Corinaldo, Strevi, Isola D’asti, Mezzolombardo, Pozzo D’adda, Agnone, Andorno Micca, Casciana Terme Lari, Orzivecchi, Perosa Argentina, Anghiari, Sommariva Del Bosco, Aquino, Sant’angelo Di Piove Di Sacco, Barbata, Trecastelli, Loiano, Arce, Alfianello, Antegnate, Boretto, Villaverla, Cividate Al Piano, Riccia, Viguzzolo, Ronco All’adige, Casto, Sabbio Chiese, Filogaso, Vestone, Sant’omero, Borgo Valsugana, Dueville, Arcugnano, Rosolina, Avio, Civezzano, Bagnaria Arsa, Breganze, Occhieppo Superiore, Serradifalco, Castelnuovo Di Porto, Mura, Montefalco, Riardo, Due Carrare, Castrocielo, Guarene, Felizzano, Agerola, Motteggiana, Tavigliano, Atessa, Castellazzo Bormida, Quinto Vicentino, Predaia, Ton, Casale Corte Cerro, Casalfiumanese, Porpetto, Cave, Orgiano, Sagliano Micca, Mineo, Bernezzo, Corneliano D’alba, Casaloldo, Meduna Di Livenza, Crespina Lorenzana, Campli, Meolo, Torre Di Mosto, Bevagna, Cassolnovo, Terzo D’aquileia, Miane, Civitella Del Tronto, Torrenova, Pegognaga, Centuripe, Annone Veneto, Pomponesco, Sarego, Cavriglia, Vedelago, Ghemme, Lavenone, Cessalto, Barbarano Romano, Magnacavallo, Tezze Sul Brenta, Villanova Sull’arda, Sant’egidio Alla Vibrata,Castronovo Di Sicilia, Civitella In Val Di Chiana, Carbonara Al Ticino, Ruda, Gonars, Lusia, Sarcedo, Cinto Caomaggiore, Campolongo Maggiore, Castions Di Strada, Brendola, Costigliole D’asti, Polverara, Galliera, Villafranca D’asti, Stagno Lombardo, Tiggiano, Torviscosa, Mazzè, Cura Carpignano, Zungri, Sissa Trecasali, Castagnole Delle Lanze, Vellezzo Bellini, Cocquio Trevisago, Mussolente, Canale Monterano, Spilinga, Zenson Di Piave, Carnago, San Canzian D’isonzo, Monte Romano, Angiari, Trevenzuolo, Acquanegra Sul Chiese, Mercato Saraceno, Medolla, Roviano, San Pietro In Cerro, Pievepelago, San Quirino, Ventimiglia Di Sicilia, Riolo Terme, Montegrosso D’asti, Marcignago, Sommariva Perno, Ragogna, Carpignano Salentino, Manziana, Pralboino, Morsano Al Tagliamento, Sustinente, Pratola Peligna, Sant’antonino Di Susa, Varzi, San Cassiano, Villa Bartolomea, Torricella, Moglia, Salgareda, Minervino Di Lecce, Rosà, Aiello Del Friuli, Albizzate, Aquileia, Arre, Farigliano, Bagno Di Romagna, Bagolino, Barbarano Mossano, Viganò, Barbona, Bassano Romano, Bene Vagienna, Gruaro, Trinità, Bivona, Bondone, Borghi, Borgone Susa, Botrugno, Bozzolo, Brescello, Castelfranco Piandiscò, Caltabellotta, Calvatone, Campofranco, Roncà, Canale, Cannara, Agliano Terme, Capena, Caprarola, Caramagna Piemonte, Casale Cremasco-Vidolasco, Casalmoro, Casalromano, Caselle Landi, Casola Valsenio, Cassine, Barbaresco, Castel D’ario, Castelnuovo Bocca D’adda, Zt, Bianzè, Castrocaro Terme e Terra Del Sole, Cattolica Eraclea, Cavenago D’adda, Cavriana, Ceggia, Ceresara, Ceresole Alba, Ceva, Cianciana, Cingia De’ Botti, Burgio, Civitella Di Romagna, Campolongo Tapogliano, Commessaggio, Cantarana, Cordovado, Corfinio, Corno Giovine, Castelnuovo Bormida, Corte De’ Frati, Costigliole Saluzzo, Denno, Dovadola, Coazzolo, Egna, Fanano, Farnese, Fauglia, Contà, Cornovecchio, Galeata, Gambara, Gambellara, Gazzuolo, Geraci Siculo, Gessate, Dusino San Michele, Giurdignano, Godega Di Sant’urbano, Golasecca, Gottolengo, Grisignano Di Zocco, Grontardo, Grosio, Grotte Di Castro, Gualtieri, Guidizzolo, Gussola, Ischia Di Castro, Isnello, Isola Dovarese, Isorella, Fénis, Lizzano In Belvedere, Lucca Sicula, Fresonara, Magliano Alfieri, Magliano Alpi, Maleo, Marano Equo, Martignano, Maruggio, Maccastorna, Miggiano, Miradolo Terme, Monastier Di Treviso, Monastir, Mondavio, Monforte D’alba, Monghidoro, Meleti, Monte San Biagio, Montecchio Precalcino, Montaldo Scarampi, Montorso Vicentino, Monzambano, Morgano, Muzzano, Nanto, Narzole, Neive, Monticello D’alba, Nus, Ome, Onano, Oriolo Romano, Neviglie, Osoppo, Ostiano, Orsara Bormida, Palestro, Pancalieri, Pavone Del Mella, Pergola, Pernumia, Persico Dosimo, Piedimonte Etneo, Pieve Del Cairo, Pieve D’olmi, Pieve San Giacomo, Piobesi Torinese, Piombino Dese, Palazzolo Dello Stella, Pitigliano, Piubega, Pocenia, Pompiano, Portoscuso, Pozzaglio Ed Uniti, Pralormo, Pramaggiore, Predappio, Predosa, Priocca, Quattordio, Quistello, Raiano, Reano, Remedello, Rivarolo Del Re Ed Uniti, Rivarolo Mantovano, Rivignano Teor, Robecco D’oglio, Rocca San Casciano, Roccabianca, Roccapalumba, Roccasecca, Ronchi Valsugana, Ronchis, Roncoferraro, San Bartolomeo In Galdo, San Benedetto Po, San Biagio Di Callalta, San Biagio Platani, San Daniele Po, San Fratello, San Giacomo Delle Segnate, San Giovanni Del Dosso, San Giovanni In Croce, San Leonardo In Passiria, San Martino Dall’argine, San Martino In Passiria, San Michele Salentino, San Pietro Viminario, San Vito Di Fagagna, Sanarica, Sandrigo, Sangano, Sannicola, Santa Cesarea Terme, Sant’albano Stura, Piozzo, Scandolara Ravara, Schivenoglia, Secugnago, Seniga, Sergnano, Sernaglia Della Battaglia, Sestola, Sicignano Degli Alburni, Sirtori, Solbiate Arno, Sospiro, Storo, Teglio Veneto, Thiesi, Torchiarolo, Torrazza Piemonte, Trissino, Tuglie, Uggiano La Chiesa, Uta, Vaie, Valfenera, Vallelunga Pratameno, Vejano, Verrayes, Vicari, Vigliano D’asti, Villanova D’ardenghi, Villar Focchiardo, Villesse, Villimpenta, Visco, Volongo e Zermeghedo.

Anteprima Dettagli MondoMobileWeb. Senza ufficializzazioni da parte dell’operatore, la notizia è da ritenersi esclusivamente un’indiscrezione senza alcun valore informativo e commerciale.

