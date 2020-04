Modifica NOW TV: dal 27 Maggio 2020 cambiano i pacchetti e nuovo Pass Kids a 3,99 euro al mese

Dal mese prossimo la piattaforma di streaming NOW TV modificherà la sua offerta sia per i nuovi che per i già clienti, cambiando nome ai Ticket, che diventeranno Pass, e con l’introduzione di una nuova offerta dedicata ai più piccoli, denominata Pass Kids.

Dunque, dopo aver ridotto la durata del periodo di prova gratuito da 14 a 7 giorni per i nuovi clienti, NOW TV si appresta ad aggiornare il suo listino di pacchetti per lo streaming video.

La piattaforma di streaming di Sky ha cominciato a comunicare in queste ore la prossima modifica del suo listino, che entrerà in vigore dal 27 Maggio 2020, in primis ai suoi già clienti tramite mail.

Infatti, in base al Ticket di NOW TV che si ha già attivo, dal 27 Maggio 2020 l’offerta verrà modificata con uno dei nuovi Pass equivalenti, senza costi aggiuntivi. Lo stesso varrà anche per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta in questo periodo.

L’offerta si aggiornerà automaticamente e sarà valida finché il cliente NOW TV non apporterà modifiche. Si continueranno quindi a vedere i contenuti già inclusi nel proprio Ticket senza variazioni, e le eventuali promozioni attive resteranno valide finché non si apporteranno modifiche alla propria offerta. in ogni caso non si pagherà più di quanto previsto dal nuovo listino.

Inoltre, grazie a questa modifica, i vecchi clienti che avevano sottoscritto un Ticket senza l’Opzione+ inclusa, che permette di godere della visione in HD e su 2 dispositivi contemporaneamente, questa sarà inclusa senza ulteriori costi aggiuntivi.

Si ricorda che è comunque possibile modificare l’offerta o disattivare il rinnovo automatico di uno o più pass attivi fino a 24 ore prima della scadenza del periodo di visione. In ogni caso si potranno continuare a vedere i contenuti dei Pass disattivati fino alla data di scadenza del rinnovo.

In dettaglio, i nuovi pacchetti di streaming di NOW TV che i nuovi clienti potranno sottoscrivere dal 27 Maggio 2020 sul sito ufficiale della piattaforma (ecco il link diretto) saranno denominati Pass Cinema (ex Ticket Cinema), Pass Entertainment (ex Ticket Serie TV e Intrattenimento), e il nuovo Pass Kids. Il Ticket Sport mensile verrà rinominato in Pass Sport mensile e non subirà variazioni (prezzo di 29,99 euro al mese).

Il Pass Cinema avrà un costo di 9,99 euro al mese e continuerà ad avere i film di Sky con oltre 1000 titoli e le prime visioni a pochi mesi dall’uscita nelle sale.

Il Pass Entertainment avrà un costo di 9,99 euro al mese e conterrà le Serie TV, gli Show, le produzioni Sky Original e i documentari di natura, scienza, storia e arte.

Questi due pacchetti si potranno acquistare in combinazione con il Pass Cinema + Entertainment al costo di 14,99 euro al mese.

La new entry fra i pacchetti di NOW TV è il Pass Kids, che al costo di 3,99 euro al mese consentirà la visione di una serie di programmi interamente dedicati a bambini e ragazzi. Al momento non viene ancora specificato nel dettaglio quali canali e contenuti saranno visibili con il Pass Kids.

Come detto, tutti questi nuovi Pass includeranno la visione in HD e su due schermi in contemporanea senza costi aggiuntivi. La visione con i due schermi in contemporanea non è invece inclusa con il Pass Sport, come già accadeva in precedenza.

La visione in alta definizione non è disponibile su Smartphone, PC/Mac e tablet. Si ricorda che, oltre alla visione in contemporanea su due dispositivi, è possibile associare in totale 4 device compatibili, quali PC, Smartphone, Tablet e Smart TV, Google Chromecast, Vodafone TV, TIM Box o una game console Xbox e PlayStation.

