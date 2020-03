su GO internet: il nuovo prodotto Smart Working gratis per un mese

A seguito del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 che estende la zona rossa a tutto il territorio italiano, GO internet lancia il nuovo prodotto Smart Working.

Come da comunicato stampa del 10 marzo 2020 a Gubbio (Perugia), considerate le normative per la prevenzione della diffusione del Coronavirus (SARS-CoV-2) e l’incentivazione al lavoro svolto da remoto, GO internet lancia il suo nuovo prodotto Smart Working completamente gratuito per il primo mese di abbonamento.

Flavio Ubaldi, Chief Executive Officer di GO internet ha dichiarato:

Comprendiamo i forti cambiamenti che stanno avendo velocemente atto nell’approccio al lavoro a seguito dell’emergenza Covid-19. Abbiamo quindi pensato a un prodotto adatto alle nuove necessità di lavoro da casa. L’offerta prevede il primo mese completamente gratuito per poter essere al fianco di cittadini e imprese. Ricordiamo che la versione wireless LTE con il modem indoor ha tempi di attivazione di poche ore e in questo contesto d’urgenza rappresenta la migliore soluzione per permettere agli utenti di essere connessi senza limiti di traffico.

GO internet spa è una società italiana che opera dal 2011 nel mercato delle telecomunicazioni e reti a banda larga utilizzando la tecnologia BWA (Broadband Wireless Access) offrendo inoltre connessione Fiber To The Home fino a 1 Gbps.

Il nuovo prodotto immesso sul mercato, Smart Working, è offerto sia in modalità banda larga wireless sia in modalità banda ultra-larga Fiber-To-The-Home (FTTH) in Emilia Romagna, Marche e Umbria.

