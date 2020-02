su TIM: Sanremo dall’alto nell’ultimo spot per Super FWA. Oltre 2 mln di tweet per il 70° Festival

Nessun commento su TIM: Sanremo dall’alto nell’ultimo spot per Super FWA. Oltre 2 mln di tweet per il 70° Festival

Nella serata di ieri, 8 Febbraio 2020, si è svolta la serata finale del 70° Festival di Sanremo, che ha visto la vittoria della canzone “Fai Rumore” di Diodato. TIM, sponsor unico della manifestazione, durante la serata è stata protagonista con un nuovo spot per TIM Super FWA.

Infatti, così come avvenuto per le altre serate del Festival, l’operatore ha pubblicizzato la sua nuova offerta FWA insieme ad Amadeus, presentatore della kermesse, e ad Angie, la “donna connessione di TIM” impersonata dalla paracadutista Roberta Mancino, campionessa nelle discipline freestyle, freefly.

Nella serata conclusiva del Festival della canzone italiana Amadeus si è ritrovato in una spiaggia vicino Sanremo in attesa di Angie, che sorvolando la città dei fiori con la sua tuta alare ha permesso di mandare in onda delle immagini di Sanremo vista dall’alto.

Come spiegato da TIM nel suo comunicato, il tutto è stato seguito da un’elicottero a oltre 4.000 metri di quota, da cui la paracadutista si è lanciata per le sue evoluzioni aeree sopra il cielo di Sanremo, che “hanno mostrato la bellezza della costa e un panorama spettacolare”.

Ecco il video integrale dello spot TIM andato in onda durante la serata conclusiva del 70° Festival di Sanremo:

Dopo essere atterrata a Sanremo, Angie ha raggiunto direttamente il palco del Teatro Ariston, dove lo spot di TIM si è concluso con l’esibizione dei due ballerini testimonial di TIM, ossia Sven Otten e Ksenia Parkhatskaya.

La Mancino, negli spot di TIM Super FWA realizzati per il Festival di Sanremo 2020 (ideati da Luca Josi Direttore Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment dell’Azienda di telecomunicazioni) ha sorvolato anche le città di Popoli (PE), Specchia (LE), Livigno (SO) e Pula (CA), facendo immergere il pubblico in vedute aeree dell’Italia, il tutto sulle note della cover di Mina di “Stella stai” di Umberto Tozzi.

Come detto, gli spot del Festival erano dedicati a TIM Super FWA, la nuova offerta di TIM per internet a casa wireless pensata per le zone non ancora raggiunte dalla fibra, anche con chiamate illimitate, in promozione a 24,90 euro al mese.

Finito il Festival, non manca anche un bilancio, grazie ai dati raccolti dalla TIM Data Room, sulle interazioni social del Festival di Sanremo 2020.

La TIM Data Room è la unit di TIM che analizza i dati digital provenienti dalla rete, in occasione del Festival di Sanremo monitora ed evidenzia i trend legati agli argomenti inerenti le serate televisive, gli ospiti e i conduttori, nonché le opinioni espresse dalla rete sulla kermesse. Buzztrend, opinion mining, sentiment analysis sono solo alcune delle attività che hanno impegnato ogni giorno i data scientists di TIM per raccontare il Festival attraverso i Big Data.

Come annunciato da TIM nel comunicato stampa dedicato, anche quest’anno Twitter è stato molto utilizzato, e sono stati oltre 2 milioni i tweet con l’hashtag #Sanremo2020 durante le serate del Festival, un quarto dei quali registrati proprio ieri sera durante la finale.

Secondo i dati raccolti da TIM Data Room, le regioni più interessate a commentare la gara canora sono state Liguria, Piemonte e Toscana. Durante la finale gli hashtag con i titoli delle canzoni più utilizzati sono stati: #FaiRumore, #Viceversa, #ringostarr.

Ieri sera, 8 Febbraio 2020, si sono registrati quasi 20 mila tweet in 5 minuti per l’esibizione di Achille Lauro (tra le 23:15 e le 23:20), mentre quando Amadeus ha annunciato la classifica finale i post sono stati 11 mila (tra le 01:05 e l’01:10).

Nella quinta serata del Festival i cantanti in gara più menzionati in rete sono stati Achille Lauro con oltre 92 mila conversazioni, Diodato con più di 47 mila, Pinguini Tattici Nucleari con 27 mila e Francesco Gabbani con quasi 25 mila, quest’ultimo vincitore per la seconda volta del Premio TIMMUSIC, consegnato dal Presidente TIM Salvatore Rossi.

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo della telefonia è possibile iscriversi gratis al canale mondomobileweb di Telegram. Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social e seguite MondoMobileWeb su Facebook, Instagram e Twitter. Non esitate a condividere le vostre opinioni e/o esperienze commentando i nostri articoli.