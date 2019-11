Black Week 3 per il Black Friday: All-In Power Black 100 Giga e 3Cube XL Black 80 Giga

Dal 25 Ottobre al 1° Dicembre 2019, il brand 3 consumer dell’operatore congiunto Wind Tre lancerà le promozioni Black Week 3 in occasione del Black Friday. Sarà disponibile l’offerta All-in Power Black con minuti e SMS illimitati e 100 Giga di traffico internet con la possibilità di abbinare nuovi smartphone rispetto alla versione natalizia.

In dettaglio l’offerta denominata All-In Power Black con Smartphone prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet con Giga Bank al costo di 11,99 euro al mese più l’importo della rata mensile dello Smartphone scelto.

ALL-IN Power Black con Smartphone prevede la sottoscrizione dell’offerta ALL-IN Power Black e l’acquisto di uno Smartphone in Vendita a Rate 3 oppure in modalità light credit Compass. La rateizzazione legata al terminale prevede una durata di 30 mesi e il pagamento con domiciliazione SDD o Carta di Credito.

Durante la durata contrattuale non è possibile effettuare un cambio opzione. Quest’ultima sarà attiva dalla ricezione dell’SMS di avvenuta attivazione. Per il dettaglio degli smartphone disponibili con le relative modalità di pagamento, gli anticipi e le eventuali rate finali, è necessario fare sempre riferimento al listino in vigore.

Nella proposta di attivazione dell’offerta il cliente indica espressamente se, in caso di recesso prima del termine della durata contrattuale, intenda mantenere la dilazione di pagamento o corrispondere, in un’unica soluzione, tutte le rate residue, non ancora versate, relative all’acquisto del terminale.

La scelta effettuata potrà essere modificata in qualsiasi momento, contattando il Servizio Clienti. Il mantenimento del suddetto beneficio è subordinato al regolare pagamento delle rate dovute.

L’offerta All-In prevede il metodo di pagamento automatico mediante addebito dei costi su carta di credito o conto corrente. Sono incluse anche le carte conto, ovvero carte prepagate con Iban (non si accettano carte prepagate e carte Electron).

Ecco i prezzi a rate degli smartphone disponibili con finanziamento Compass: Huawei P Smart 2019 a 0 euro al mese in più, Motorola G8 Plus a 0 euro al mese in più, OppoA9 2020 a 0 euro al mese in più, Huawei Y6 2019 a 0 euro al mese in più, Huawei P Smart Z a 0 euro al mese in più, LG K50s a 99 centesimi di euro al mese in più, TCL Plex a 2,99 euro al mese in più, Huawei P30 Lite a 3,99 euro al mese in più.

Ecco i prezzi a rate degli smartphone disponibili con carta di credito: Huawei P Smart 2019 a 0 euro al mese in più, Motorola G8 Plus a 0 euro al mese in più, OppoA9 2020 a 0 euro al mese in più, Huawei Y6 2019 a 0 euro al mese in più, Huawei P Smart Z a 1,99 euro al mese in più, LG K50s a 99 centesimi di euro al mese in più, TCL Plex a 2,99 euro al mese in più, Huawei P30 Lite a 3,99 euro al mese in più.

Ecco i prezzi a rate degli smartphone disponibili con domiciliazione bancaria SEPA SDD: Huawei P Smart 2019 a 0 euro al mese in più, Motorola G8 Plus a 0 euro al mese in più, OppoA9 2020 a 0 euro al mese in più, Huawei Y6 2019 a 0 euro al mese in più, Huawei P Smart Z a 1,99 euro al mese in più, LG K50s a 99 centesimi di euro al mese in più, TCL Plex a 3,99 euro al mese in più, Huawei P30 Lite a 3,99 euro al mese in più. In tutti casi è prevista una rata finale di 30 euro.

ll costo di attivazione è di 6,99 euro invece di 55,99 euro con SIM e offerta attive per tutto il periodo contrattuale. I restanti 49 euro, rateizzati in 24 rate da 2,04 euro mese non verranno addebitati con SIM attiva per tutta la durata contrattuale. In caso di recesso anticipato saranno addebitate le rate mancanti. Il costo di una nuova SIM Tre è di 10 euro senza traffico incluso.

Il costo di attivazione di All-In Power Black con Smartphone è di 6,99 euro anzichè 55,99 euro con SIM attiva per tutto il periodo di vincolo contrattuale. In caso contrario l’addebito restante è di 49 euro. Per i già clienti i costi di attivazione saranno diversi.

Le soglie di minuti ed SMS sono mensili e non cumulabili a differenza delle soglie mensili di internet. Si rinnovano alle ore 00:00 ogni primo giorno del mese e rimangono disponibili fino alle 23:59 dell’ultimo giorno del mese solare; i Giga non consumati potranno essere utilizzati nei mesi successivi grazie a Giga Bank.

In caso di superamento della soglia mensile di traffico Internet si applicherà la tariffa di 20 centesimi di euro ogni 20 MB anticipati senza scatto di apertura sessione. Il traffico Internet extrasoglia acquistato non potrà essere utilizzato in sessioni separate. Si specifica anche che l’extrasoglia dell’opzione verrà addebitato sul credito standard della SIM e che l’offerta è da intendersi a tempo indeterminato.

Il traffico di minuti ed SMS è valido in Italia verso tutti i numeri fissi e mobili ad esclusione delle numerazioni speciali (come servizi premium, charity e numerazioni non geografiche). I Giga disponibili non includono la navigazione delle pagine App&Store e non abilitano all’utilizzo dei servizi BlackBerry. 3 si riserva la facoltà di disattivare l’opzione in caso di utilizzo non conforme a quanto previsto dalle apposite condizioni.

In ottemperanza alla Regolamentazione Europea 2016/2286, il bundle di minuti, SMS e Giga può essere utilizzato anche in Europa. Tuttavia l’utilizzo del volume di dati, alle stesse condizioni nazionali, è consentito fino ad un quantitativo massimo nel mese di riferimento, consultabile sul sito ufficiale dell’operatore. Oltre tale tetto massimo, 3 può applicare il sovrapprezzo previsto di 0,427 centesimi di euro per ogni MB, fatturato al KB, IVA inclusa fino al 31 Dicembre 2020. Il costo di una nuova sim 3 è di 10 euro, salvo eventuali promozioni locali.

Per conoscere in tempo reale tutte le novità degli operatori, è possibile unirsi gratuitamente al canale Telegram di MondoMobileWeb per essere sempre informati sul mondo della telefonia mobile.

Dal 25 Novembre al 1° Dicembre 2019, salvo cambiamenti, sarà attivabile anche un’altra offerta a prezzo scontato per il Black Friday, in questo caso per il mondo delle offerte dati per la connettività da casa.

La promozione sarà denominata 3Cube XL Black e prevede una SIM con 80 Giga di traffico dati di giorno ogni mese e navigazione illimitata ogni notte con il servizio gratuito Night Free (da mezzanotte alle ore 08:00) al costo scontato di 9,99 euro al mese, anziché 12,99 euro.

Con l’offerta si riceverà anche il nuovo router portatile Wi-Fi WebCube 4G+ (fino a 300 Mbps in download), incluso ad anticipo zero per 30 mesi con l’opzione Vendita a Rate 3. Il terminale WebCube 4G+ abbinato all’offerta prevede 29 rate mensili più una rata finale.

L’offerta e il dispositivo abbinato sono acquistabili con addebito su Carta di Credito o Conto Corrente. Sono incluse anche le carte conto, ovvero carte prepagate con Iban di Intesa Sanpaolo, UniCredit, Deutsche Bank, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Banca Popolare di Sondrio e Poste Italiane, Postepay Evolution compresa. Non si accettano carte prepagate e carte Electron.

Per l’offerta 3Cube XL Black, il costo di attivazione sarà di 9,99 euro invece di 58,99 euro con SIM e offerta attive per 24 mesi. I restanti 49 euro, rateizzati in 24 rate da 2,04 euro al mese non verranno addebitati con SIM attiva per tutta la durata contrattuale. In caso di recesso anticipato saranno addebitate le rate mancanti.

Le soglie mensili non sono cumulabili. Superate le soglie mensili di traffico dati incluso si applica rispettivamente la tariffa di 50 centesimi di euro ogni 100MB multisessione mensile. Per l’invio degli SMS si applica la tariffa di 15,12 centesimi di euro per ogni SMS.

Tutti i nuovi clienti 3 avranno in automatico l’opzione 4G LTE, che consente di accedere alla rete dati ad alta velocità 4G LTE di 3, in tutte le offerte consumer e partita IVA attivate dal 1° Aprile 2019. Per i già clienti l’opzione LTE è al costo di 1 euro al mese.

Le offerte Black Week 3 includeranno, inoltre, anche l’adesione gratuita all’iniziativa Grande Cinema 3.

Quelle citate sono delle offerte standard per la settimana del Black Friday attivabili nei negozi. Non è però escluso che l’operatore congiunto Wind Tre possa decidere di proporre altre promozioni e iniziative online nel corso della settimana prossima.

Anteprima MondoMobileWeb. Si ringraziano D., R. e S. per la segnalazione. Senza ufficializzazioni da parte dell’operatore, la notizia è da ritenersi esclusivamente un’indiscrezione senza alcun valore informativo e commerciale.

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo della telefonia è possibile iscriversi gratis al canale mondomobileweb di Telegram. Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social e seguite MondoMobileWeb su Facebook, Instagram e Twitter. Non esitate a condividere le vostre opinioni e/o esperienze commentando i nostri articoli.