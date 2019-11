Wind Tre ufficializza le sue offerte di Natale con Giga in regalo e promo smartphone

L’operatore congiunto Wind Tre ha adesso ufficializzato le sue nuove offerte natalizie per i suoi due brand, con anche delle promozioni su alcuni smartphone.

L’ufficializzazione è avvenuta tramite due comunicati distinti per i brand Wind e 3. Come già anticipato, tutti i nuovi clienti Wind che attivano le offerte ricaricabili All Inclusive Easy Pay, All Inclusive Smart Easy Pay, All Inclusive Young Easy Pay e All Inclusive Senior Easy Pay, riceveranno 100 Giga al mese in regalo fino al 1° Marzo 2019, mentre per addebito su credito residuo i Giga saranno 50 al mese.

Si ricorda che una volta superati i Giga disponibili la navigazione sarà bloccata, tranne che per la All Inclusive Smart su credito residuo, che prevede navigazione a massimo 128 Kbps dopo il superamento della soglia inclusa.

Una seconda novità riguarda le Call Your Country, anch’esse con Giga in regalo, sempre fino al 1° Marzo 2019. Nello specifico, le offerte Call Your Country Super, Premium e One Easy Pay hanno 100 Giga al mese gratis al mese.

Per chi fosse interessato ad acquistare uno smartphone a rate, invece, l’operatore prevede in alcuni casi la possibilità di ricevere in omaggio gli auricolari wireless Ear Buds SBS, ad esempio con Samsung Galaxy S10, Huawei P30 Lite e Xiaomi Redmi 8 ad anticipo zero.

In tal senso, il comunicato per il brand Wind ricorda il servizio Smartphone Reload, che permette di sostituire il proprio smartphone a fronte del pagamento di un costo mensile per una durata contrattuale minima di 24 mesi e un pagamento una tantum in caso di sostituzione, entrambi di importi variabili a seconda del tipo di device.

Si ricorda che con Wind il costo di una SIM è di 10 euro, salvo promozioni, mentre il costo di attivazione delle offerte All Inclusive è di 4,99 euro invece di 31,99 euro per SIM attiva 24 mesi (o 4,99 invece di 19,99 su credito residuo). Per i già clienti, il costo di attivazione è invece pari a 19,99 euro.

Il comunicato per il brand 3 si sofferma invece sull’iniziativa 3 Xmas Edition che prevede l’erogazione di un buono di 34,99 euro sul sito Mi.com per tutti i clienti che acquistano uno smartphone Xiaomi.

I prodotti promozionati, acquistabili in un negozio Tre in abbinamento con un’offerta telefonica, sono i seguenti: Xiaomi Redmi 6A, Xiaomi Redmi Note 7, Xiaomi MI A2 Lite, Xiaomi Redmi 5 Plus, Xiaomi Mi Mix 2, Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 8 Pro, Xiaomi Redmi 8, Xiaomi Redmi Note 8T e Xiaomi Mi Note 10.

Di questi, i modelli Redmi Note 7, Mi Note 10, Redmi Note 8T e Redmi 8 sono abbinabili alla nuova All In Power Xmas Edition.

L’offerta in questione prevede minuti ed SMS illimitati e 100 Giga di traffico dati al prezzo di 11,99 euro al mese, per i nuovi e già clienti Tre, con addebito su carta di credito o conto corrente.

La All In Power Xmas Edition ha un costo di attivazione di 6,99 euro invece di 55,99, con SIM e offerta attive per tutto il periodo contrattuale. Il costo di una nuova SIM Tre è di 10 euro senza traffico incluso.

Per finire, Tre ricorda la sua promozione TOP Smartphone, per l’acquisto ad anticipo zero degli smartphone iPhone XR, Samsung Galaxy S10 o Huawei P30 Pro, in abbinamento a una delle offerte All-In; disponibile inoltre il nuovo router WebCube 4G+, incluso con anticipo zero con 3Cube XL

Si ricorda che per tutti i nuovi clienti l’opzione 4G LTE, che consente di accedere alla rete dati ad alta velocità 4G LTE di 3, è inclusa in tutte le offerte consumer e partita IVA attivate dal 1° Aprile 2019. Per i già clienti l’opzione LTE è al costo di 1 euro al mese.

