3 Italia: da oggi arrivano gli aumenti fino a 2 euro al mese su altre offerte All-In

Dopo il 20 Agosto 2019, in cui sono state rimodulate alcune offerte All-In 400 o All-In 400 Casa 3, a partire dal primo rinnovo successivo al 1° Settembre 2019, altre offerte della gamma All-In subiranno un aumento del costo mensile variabile in base all’opzione tariffaria attiva.

Tre ha informato i clienti impattati per mezzo di un SMS informativo, a partire dal 18 Luglio 2019, ma anche tramite il proprio sito ufficiale dichiarando quanto segue:

“Con l’obiettivo di garantire gli investimenti e continuare ad assicurare un servizio di qualità, a partire dal rinnovo del 1 Settembre 2019, il costo di alcune offerte della famiglia ALL IN avranno, in relazione all’offerta attiva, un aumento di: 1.49 euro, 1.99 euro, 2 euro. Se desideri, potrai arricchire senza costi aggiuntivi la tua ALL IN, con […] 50 Giga in più al mese per 1 anno, per restare sempre connesso e navigare in totale libertà”.

Come affermato all’interno della comunicazione, i clienti impattati vedranno il costo della propria offerta aumentare di 1,49 euro, 1,99 euro o 2 euro al mese in base all’opzione tariffaria sottoscritta.

Le offerte coinvolte dalla suddetta rimodulazione sono: All-In Start, All-In Prime Summer Per Te, All-In Smart Raddoppia, All-In- Prime per Te, All-In Prime, All-In Smart 5, All-In Master 15 e All-In Master

I clienti interessati dalla modifica contrattuale odierna potranno usufruire gratuitamente di 50 Giga al mese per un anno, inviando un SMS al numero 40100 con scritto GIGASI entro il 30 Settembre 2019. Al termine del periodo promozionale, ovvero dopo 12 mesi, la promo si disattiverà in automatico.

La promo con 50 Giga gratis per un anno sembrerebbe non essere l’unica offerta di caring proposta da Tre per compensare l’aumento del canone mensile. Secondo alcune segnalazioni, infatti, alcuni clienti impattati che hanno chiesto maggiori informazioni sulla rimodulazione nei 3Store, hanno ricevuto l’invito a scontare di 2 euro al mese per 3 mesi l’offerta rimodulata.

In caso di consenso da parte del cliente, lo sconto proposto sarà accreditato in maniera automatica sul numero telefonico Tre rimodulato a partire dal 1° Settembre 2019 per chi attiva la compensazione entro il 25 Agosto 2019, mentre a partire dal 1° Ottobre 2019 per chi aderisce all’iniziativa dal 26 Agosto al 25 Settembre 2019.

In caso di disattivazione o modifica dell’offerta rimodulata, il cliente perderà il diritto il ad usufruire dei 50 Giga al mese gratis per 12 mesi o dello sconto di 2 euro al mese.

E’ giusto specificare che quest’iniziativa non è disponibile per tutti, ma, in caso di esito negativo in negozio, i clienti impattati potranno comunque attivare i 50 Giga al mese per un anno entro il 30 Settembre 2019.

Infine, a partire dal 1° Settembre 2019, tutti i clienti che hanno attivato un’offerta fino al 31 Marzo 2019, avranno delle nuove Condizioni Generali di Contratto per i servizi Tre così come quelli attivati dal 1° Aprile 2019.

Le novità riguarderanno l’articolo 14.1 (Roaming e chiamate internazionali) e gli articoli 18.3 e 18.4 (Sospensione dei Servizi UMTS). I suddetti aggiornamenti sono identici a quelli introdotti il 20 Agosto 2019, in occasione degli aumenti delle offerte All-In 400 e All-In 400 Casa.

