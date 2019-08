su Fastweb liveFAST: per questo mese di Agosto 2019 in palio delle Gift Card laFeltrinelli

Tutti i clienti Fastweb iscritti al programma di fidelizzazione liveFAST, fino al prossimo 31 Agosto 2019, salvo ulteriori proroghe, hanno la possibilità di partecipare ad un’iniziativa che permette di vincere quotidianamente una Gift Card laFeltrinelli del valore di 100 euro.



Si tratta di un concorso a premi denominato “liveFAST – dreamFAST laFeltrinelli”, valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino, con partecipazione gratuita.

I destinatari dell’iniziativa liveFAST, partita lo scorso 1° Agosto 2019, sono tutti i clienti Fastweb maggiorenni residenziali (che risultano essere iscritti al programma di fedeltà) possessori di un contratto di rete fissa o/e mobile in stato attivo, in regola con i pagamenti e che non abbiano in corso una richiesta di disdetta o recesso dal contratto.

Ciascun cliente aderisce al concorso sulla base del proprio cluster di appartenenza liveFAST, che garantisce un numero diverso di possibilità di partecipazione all’estrazione del premio. Ovvero:

Cluster New : clienti possessori di un contratto Fastweb di durata inferiore o uguale a 360 giorni ( 1 possibilità di partecipazione al giorno );

: clienti possessori di un contratto Fastweb di durata inferiore o uguale a 360 giorni ( ); Cluster 1+ : clienti possessori di un contratto Fastweb di durata superiore a 360 giorni e minore o uguale a 1440 giorni ( 2 possibilità di partecipazione al giorno );

: clienti possessori di un contratto Fastweb di durata superiore a 360 giorni e minore o uguale a 1440 giorni ( ); Cluster 4+ : clienti possessori di un contratto Fastweb di durata superiore a 1440 giorni e minore o uguale a 3600 giorni ( 3 possibilità di partecipazione al giorno );

: clienti possessori di un contratto Fastweb di durata superiore a 1440 giorni e minore o uguale a 3600 giorni ( ); Cluster 10+: clienti possessori di un contratto Fastweb di durata superiore a 3600 giorni (10 anni/120 mesi). In questo caso le possibilità di partecipazione offerte sono 4.

Ciascun cliente può partecipare tutti i giorni di durata del concorso, per il numero giornaliero di volte previsto dal proprio cluster di appartenenza. I vincitori di un premio non possono vincerne altri. Si specifica inoltre, che i clienti titolari di molteplici contratti possono partecipare a liveFAST per uno solo dei contratti per il quale risultino in possesso dei requisiti sopra indicati.

Nel corso dell’intero periodo di validità dell’iniziativa i clienti Fastweb iscritti a liveFAST possono partecipare autenticandosi all’interno dell’area personale MyFastweb collegandosi al sito fastweb.it/livefast o all’app MyFastweb e accedendo all’apposita sezione dedicata all’iniziativa, dove devono compilare un form inserendo il proprio indirizzo email e numero di telefono. Fatto ciò basta compiere l’azione richiesta a video o cliccare sulla voce “Skip” per ultimare la partecipazione e visionare un messaggio comunicante l’esito della giocata.

Gli utenti vincitori ricevono automaticamente una email all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione, contenente le specifiche del premio vinto e le indicazioni per fornire accettazione del premio. In caso di mancata vincita, il messaggio a video comunica la mancata assegnazione del premio.

Tra tutte le partecipazioni il sistema, in modo randomico e con modalità di vincita istantanea, assegna 31 premi in palio, individuando i 31 nominativi vincenti (uno per ogni giornata di partecipazione).

Come detto, la durata del concorso di estende dal 1° al 31 Agosto 2019, e la verbalizzazione finale è prevista entro il 30 Settembre 2019. Quando verrà effettuata dal responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio, e tra i non vincitori sarà eseguita l’eventuale estrazione dei premi non assegnati dal sistema informatico Instant Win e l’estrazione di 62 nominativi di riserva (2 per ciascun premio giornaliero), per qualunque caso in cui non sia possibile consegnare il premio ai clienti individuati come vincitori dal sistema software informatico.

Il numero totale dei premi che Fastweb prevede di assegnare è pari a 31 Gift Card laFeltrinelli del valore complessivo di 3100 euro. Si tratta di un buono spesa a scalare del valore unitario di 100 euro sfruttabile (anche in più soluzioni, fino ad esaurimento credito) per effettuare acquisti online su tutte le merceologie, comprese quelle in sconto, soltanto sul sito www.lafeltrinelli.it.

Non è possile convertire la Gift Card in denaro, ne usarla per acquistare altre Gift Card laFeltrinelli e Foto. Nel casi in cui l’ordine effettuato dovesse superare il valore presente sulla Gift Card è possibile pagare la differenza con carta di credito o con Paypal. Non è previsto il rimborso del voucher in caso di furto o smarrimento.

L’eventuale vincita, oltre che con il messaggio a video, sarà notificata al vincitore mediante un’apposita email (inviata all’indirizzo di posta elettronica fornito nel form di partecipazione al concorso) alla quale bisognerà rispondere entro 7 giorni solari mediante accettazione scritta, seguendo le info riportate al suo interno.

Una volta che il premio è stato accettato, anche se poi non effettivamente fruito per cause non imputabili a Fastweb, questo si intenderà in ogni caso assegnato. I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti all’Associazione Dynamo Camp Onlus di San Marcello Piteglio (PT)

Per la consegna della Gift Card, Fastweb potrebbe richiedere la copia del documento d’identità e qualora i dati dell’intestatario dell’account MyFastPage non dovessero corrispondere al documento presentato o se al momento dell’estrazione il nominativo del vincitore non risultasse essere più cliente Fastweb o non più iscritto al programma liveFAST, non sarà possibile assegnare il premio.

il cliente vincitore non può contestare il premio e non può richiederne il valore corrispondente in denaro. Qualora Fastweb per qualsiasi motivo non sia in grado di consegnare il premio promesso, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore.

LiveFAST è un’iniziativa, completamente gratuita, portata avanti da Fastweb e volta ad offrire vantaggi ai possessori di un contratto fisso, mobile o convergente. A determinare tali premi è la durata della “relazione”: il valore dei premi aumenta dunque all’aumentare del tempo trascorso sotto contratti Fastweb.

Per accedere ai servizi offerti dal piano di loyalty gratuito bisogna essere clienti Fastweb e accedere, attraverso il portale ufficiale di Fastweb o l’applicazione dedicata, alla propria area riservata e alla sezione di LiveFAST, iscrivendosi al programma seguendo la procedura richiesta.

Si ricorda infine, che è attualmente disponibile un’altra iniziativa denominata “liveFAST – Il film che ti fa volare” (valida fino al prossimo 31 Agosto 2019, salvo eventuali proroghe) che oltre a permette di godere di un buono del valore di 10 euro per il noleggio dei film desiderati sulla piattaforma Chili, offre la possibilità di vincere un viaggio per due persona a Los Angeles con visita agli Studios di Hollywood.

