WinDay di Lunedì 24 Giugno 2019: 5 Giga per 3 giorni o Gift Card da 10 euro su Chili

Oggi, Lunedì 24 Giugno 2019, è una nuova giornata dedicata ai premi e agli sconti per i clienti Wind iscritti al programma fedeltà WinDay. In particolare, sono disponibili Giga extra per alcuni giorni oppure uno sconto per vedere i film sulla piattaforma di streaming Chili.

Il programma WinDay creato dall’operatore congiunto e dedicato a tutti i clienti di Wind di linea fissa e mobile offre dunque, questa settimana, la possibilità di ottenere, in maniera causale, uno dei due regali messi a disposizione.

Al momento, dunque, non sembrerebbero essere stati proposti dei nuovi premi che, secondo alcuni rumors raccolti da MondoMobileWeb, dovrebbero essere disponibili proprio il Lunedì, ossia la scelta fra 10 Giga aggiuntivi se si attivano in negozio oppure solo 1 Giga aggiuntivo se si richiede direttamente da app MyWind. Non è escluso che questi premi vengano proposti nelle prossime settimane.

Il premio del Lunedì potrà essere goduto richiedendolo necessariamente entro la mezzanotte dello stesso giorno.

Come detto, uno dei due premi di oggi consiste in un’opzione aggiuntiva di 5 Giga validi per 3 giorni dall’attivazione sul proprio numero Wind.

Invece, altri clienti riceveranno Gift Card Chili del valore di 10 euro per noleggiare film tra 1000 titoli selezionati, da guardare dove e quando si vuole, senza costi di abbonamento.

Per attivare la Gift Card sarà necessario accedere o registrarsi gratuitamente entro l’8 Luglio 2019, tramite il link che il cliente riceverà via SMS (per i clienti Wind di linea mobile) o via email.

Chili è una piattaforma Entertainment Centred Marketplace interamente dedicata al cinema e alle serie TV, con un catalogo digitale di oltre 50.000 titoli in streaming a noleggio o in acquisto permanente, anteprime al cinema, prime visioni, DVD e Blu-ray, gadget e molto altro.

Si ricorda che per poter ricevere il premio dedicato ogni lunedì, il cliente dovrà disporre dell’app MyWind, scaricabile gratuitamente sia per dispositivi iOS che Android.

Dopo la registrazione e il primo accesso all’applicazione, il cliente Wind dovrà effettuare la sua registrazione al programma di fedeltà gratuito dell’operatore e richiedere il regalo. Il premio, che consiste tendenzialmente in codici sconto e coupon (oppure minuti e Giga extra), sarà consegnato tramite SMS o email, all’indirizzo indicato durante la registrazione.

Si ricorda che, oltre al Lunedì, giornata dedicata a premi e regali, la settimana di WinDay è così composta: il Martedì, introdotto dal 18 Giugno 2019, è dedicato agli sconti da riscattare nei negozi Wind; il Mercoledì si tiene invece un concorso settimanale in modalità instant win, che permette immediatamente di scoprire se si è vinto o meno il premio messo in palio di volta in volta;

Infine, da Giovedì a Domenica, i clienti Wind registrati al programma potranno richiedere un voucher per l’acquisto di quattro biglietti al prezzo di due per andare al cinema. In tal senso, occorrerà selezionare un cinema tra quelli aderenti, indicando il film desiderato. Fatto ciò, sarà possibile richiedere il voucher, che potrà essere utilizzato in qualsiasi giorno della settimana, weekend inclusi.

Si ringrazia Simone per la segnalazione.

