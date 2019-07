su Il Comitato Banda Ultralarga approva il piano per le aree grigie. In arrivo voucher connettività

Ieri, 17 Giugno 2019, si è tenuta al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) una nuova riunione del Comitato Banda Ultra Larga (CoBUL), che ha permesso di approvare la fase due del Piano BUL (Banda Ultra Larga), con particolare riferimento all’intervento nelle aree grigie, anche tramite incentivi per la connettività (voucher).

Lo ha reso noto nella giornata di ieri il MISE con un comunicato stampa nel quale vengono esplicitati i termini dell’incontro presieduto, in questa occasione, dal Ministro per il Sud Barbara Lezzi, su delega del Vice Presidente del Consiglio e Ministro Luigi Di Maio.

Le aree grigie, a differenza delle aree bianche dove non è presente del tutto la banda larga, sono quelle aree in cui è presente o verrà sviluppata nei prossimi tre anni una rete ultra broadband da parte di un solo operatore privato.

Grazie al lancio della seconda fase del Piano Banda Ultra Larga (BUL) si interverrà proprio nelle aree grigie del Paese, con l’obiettivo di sostenere la domanda di servizi ultraveloci anche attraverso i voucher per la connettività, ossia incentivi economici per l’attivazione di questi servizi.

A questo proposito, nei prossimi giorni sarà costituito un tavolo tecnico che avrà il compito di dettagliare gli interventi previsti in vista del confronto con la Commissione Europea.

Barbara Lezzi, Ministro per il Sud, ha dichiarato:

È necessario accelerare la digitalizzazione del Paese, attraverso la realizzazione di una infrastruttura di rete veloce, efficiente e soprattutto accessibile su tutto il territorio nazionale, da Nord a Sud. Con il lancio della seconda fase della Strategia nazionale per la Banda Ultralarga, vogliamo ribadire l’importanza di uno sviluppo tecnologico che si rende necessario per creare finalmente quelle autostrade digitali di cui il Paese ha bisogno.

Marco Bellezza, consigliere giuridico del Ministro Di Maio per le comunicazioni e l’innovazione digitale, ha commentato:

Nella riunione del COBUL di oggi viene avviato, su impulso del Ministro Di Maio, un percorso sfidante. L’obiettivo è far risalire l’Italia nell’indice Desi, che rileva i progressi compiuti dagli Stati UE, in termini di digitalizzazione, non solo sul fronte delle infrastrutture ma anche in relazione ai servizi digitali per cittadini e imprese, con uno sforzo corale del Paese a tutti i livelli istituzionali.

Sullo stato di avanzamento del piano per le aree bianche, avviato nel 2017, è stata fornita una dettagliata informativa nella quale sono stati evidenziati alcuni rallentamenti nella realizzazione delle opere, che sono affidate ad Open Fiber.

Infine, il CoBUL ha affrontato le questioni relative al completamento degli interventi nelle aree bianche per la Regione Basilicata e al ricorso del Governo in merito alla decisione della UE di non riconoscere l’IVA nelle aree bianche.

