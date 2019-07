Nokia e TIM ricordano di aver interamente coperto San Marino in 5G. Risposta a Monaco Telecom?

Nella Repubblica di San Marino, l’operatore TIM San Marino, facente parte del gruppo Telecom Italia, ha realizzato in collaborazione con Nokia la nuova rete 5G, rendendo San Marino il primo stato europeo interamente coperto dal 5G. Un traguardo già raggiunto a Dicembre 2018 ma che Nokia Networks ha voluto ricordare in questi giorni.

L’account Twitter “Nokia for Communications Service Providers” della società che realizza gli apparati di telecomunicazione ha infatti pubblicato l’11 Luglio 2019 un post che ricorda questo avvenimento. In allegato al tweet c’è il comunicato stampa di TIM del 17 Dicembre 2018 che annunciava proprio la totale copertura di San Marino con la rete 5G.

Il post di Nokia è stato retwittato anche da TIMNewsroom, l’account Twitter istituzionale di TIM che pubblica le notizie e i comunicati stampa relativi all’operatore. Ecco quanto condiviso da Nokia Networks:

@nokia and @TIMnewsroom are proud to power #5G in San Marino, the first fully covered #5G country in #Europe, since December 2018. #5GinAction @TIM_Official