Vodafone Smart E9 in promozione a rate e anticipo zero con alcune offerte

Fino al 19 Giugno 2019, salvo eventuali cambiamenti, tutti i nuovi clienti Vodafone potranno acquistare lo smartphone Vodafone Smart E9 ad anticipo zero e rate zero in seguito all’attivazione di specifiche opzioni tariffarie.

In particolare, le offerte ricaricabili che permettono di ottenere il Vodafone Smart E9 a rate ed anticipo zero sono i piani tariffari Red Unlimited Smart, Red Unlimited Ultra e Red Unlimited Black oltre all’offerta convergente fisso-mobile Vodafone One Pro.

Le opzioni tariffarie proposte sono tutte 5G Ready, ovvero quelle offerte che permetteranno, senza costi aggiuntivi, di navigare con la nuova rete Giga Network 5G, a partire dal 16 Giugno 2019, in alcune città italiane.

Per sfruttare la rete di ultima generazione è necessario essere in possesso di uno smartphone 5G, e proprio per questo motivo, il 6 Giugno 2019, l’operatore rosso ha aggiornato il suo listino smartphone inserendo Xiaomi Mi Mix 3 5G e LG V50 ThinQ 5G. A fine mese sarà possibile rateizzare anche il Samsung Galaxy S10 5G.

Lo smartphone Vodafone Smart E9 è dotato di un display LCD da 5 pollici. Monta un processore Mediatek Quadcore da 1,28 GHz, 1 GB di RAM e 8 GB di memoria interna espandibile con Micro SD fino a 32GB.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, dispone di una fotocamera posteriore con Flash LED da 5 MP e di una camera anteriore da 2 MP. Il sistema operativo supportato è Android Go e monta una batteria da 2000 mAh. Con il telefono, è possibile connettersi a Internet tramite connessione massima 4G o Wi-Fi.

La promozione che permetterà di ottenere il Vodafone Smart E9 a costo zero, con vincolo contrattuale di 30 mesi, sarà disponibile fino al 16 Giugno 2019, salvo eventuali proroghe.

Per tutti i già clienti Vodafone, invece, continueranno a valere le condizioni standard del listino smartphone Vodafone che permette di acquistare l’E9 a rate zero ed anticipo di 9,99 euro con le offerte Red Unlimited Smart, Red Unlimited Ultra e Red Unlimited Black, mentre in 30 rate mensili da 1,99 euro, sempre con anticipo di 9,99 euro, in abbinamento a tutte le altre offerte ricaricabili.

Il corrispettivo di recesso anticipato massimo, nel caso standard, è di 60 euro con le offerte Red Unlimited Smart, Ultra e Black; mentre non è previsto con qualsiasi altra offerta ricaricabile abbinata. Non si conosce, invece, il corrispettivo di recesso massimo previsto per la rateizzazione in promozione. E’ possibile scegliere di addebitare le rate sia su carta di credito che su domiciliazione bancaria postale SEPA SDD.

Il servizio che permette di rateizzare uno smartphone con Vodafone è chiamato Telefono Facile o Telefono No Problem, ed è caratterizzato da 30 rate mensili, un anticipo ed un corrispettivo di recesso anticipato che variano in base al dispositivo scelto e all’offerta associata.

In caso di disattivazione della SIM, disattivazione del servizio di Ricarica Automatica o di recesso prima della scadenza del vincolo contrattuale, il cliente Vodafone sarà tenuto al pagamento delle rate residue in un’unica soluzione oltre al corrispettivo di recesso anticipato che, avvicinandosi al termine della rateizzazione, andrà a diminuire di una quota costante.

I clienti possono sempre monitorare le informazioni relative all’acquisto a rate dei propri dispositivi attraverso l’Area Personale del sito oppure chiamando il numero gratuito 42454, che informa sulle rate residue ancora da pagare.

