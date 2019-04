Open Fiber: approvata la convenzione per i lavori a Cosenza. Fibra FTTH anche a Foligno ed Aprilia

La Giunta comunale di Cosenza ha approvato lo schema di convenzione con Open Fiber per la realizzazione sul territorio comunale della nuova infrastruttura di rete interamente in fibra ottica che arriva ad una velocità di navigazione fino ad 1 Gbps.

Inoltre, annunciati in questi giorni gli accordi per l’inizio dei lavori anche a Foligno ed Aprilia.

Lo ha reso noto Open Fiber, società guidata da Elisabetta Ripa, con un comunicato stampa rilasciato oggi, 12 Aprile 2019. A sancire la convenzione sono stati il sindaco della città calabrese, Mario Occhiuto, l’Assessore alla Riqualificazione Urbana Francesco Caruso, il Regional Manager Calabria di Open Fiber Roberto Renna e Luigi Lambiase, Field Manager di Open Fiber e referente dei lavori di cablaggio a Cosenza.

La convenzione fissa le modalità dei lavori che dureranno 18 mesi dall’avvio dell’intervento. L’investimento diretto dell’operatore wholesale only ammonta a 9,6 milioni di euro, e prevede il cablaggio di 39mila unità immobiliari in tutta la città. Complessivamente 642 chilometri di fibra ottica avvolgeranno i quartieri della città, dal centro alle periferie.

L’infrastruttura si estenderà per 151 chilometri, 37 dei quali realizzati attraverso il riuso di reti aeree e interrate già presenti in città. Anche a Cosenza, come già accade nei cantieri aperti in tutta Italia, gli scavi saranno comunque effettuati privilegiando metodologie a basso impatto ambientale.

Francesco Caruso, Assessore alla riqualificazione urbana di Cosenza, ha commentato:

La futura realizzazione pone la città di Cosenza all’avanguardia nel contesto delle città italiane e guarda agli anni a venire in un’ottica di miglioramento dei servizi e della qualità della vita dei cittadini. Enormi sono le potenzialità di questa infrastruttura tecnologica e la nostra Amministrazione le ha sapute cogliere al volo, contemperando la tradizione con la sua vocazione all’innovazione.

Roberto Renna, Regional Manager Calabria di Open Fiber, ha evidenziato:

Una rete integralmente in fibra ottica grazie alle sue prestazioni inedite in termini di velocità e di stabilità, permette di abilitare servizi a prova di futuro che vanno a beneficio dell’intera collettività: la telemedicina, il telelavoro, l’educazione a distanza, l’Industria 4.0, la domotica sono solo alcuni degli esempi possibili. Un’opportunità che rappresenta un passaggio fondamentale verso la Gigabit Society, immediatamente recepita dall’amministrazione comunale di Cosenza. L’intervento è del resto interamente a carico di Open Fiber, senza alcun tipo di esborso per le casse pubbliche.

Come riportato dal comunicato, la convenzione per Cosenza prevede anche la posa di fibra spenta in 50 immobili pubblici (musei, scuole, biblioteche, uffici e così via) selezionati dal Comune stesso.

Oltre a Cosenza, negli ultimi giorni Open Fiber ha anche annunciato l’avvio dei lavori o la semplice firma della convenzione in due nuovi comuni. Uno di questi è Foligno, dove Open Fiber ha annunciato l’avvio dei lavori di cablaggio nel comune umbro.

Il progetto, come reso noto dal comunicato stampa pubblicato il 10 Aprile 2019 sul sito di Open Fiber, è stato presentato alla presenza del sindaco di Foligno Nando Mismetti, dell’Assessore al Turismo, Sviluppo economico e Innovazione Giovanni Patriarchi, del responsabile Affari Istituzionali territoriali di Open Fiber Paola Martinez e del Regional Manager Open Fiber per l’Umbria e le Marche Vito Magliaro.

Grazie all’investimento di circa 7 milioni di euro, totalmente a carico della società di telecomunicazioni, si conta di cablare entro il 2020 oltre 19mila unità immobiliari, attraverso la posa di una rete in fibra di 11mila chilometri.

La nuova rete in fibra sarà realizzata su infrastrutture già presenti sul territorio di Foligno per circa il 75% del totale. Di conseguenza, sarà ridotta al minimo la necessità di scavi.

Nando Mismetti, Sindaco di Foligno, ha dichiarato:

Quello di Open Fiber è un intervento che favorisce l’innovazione nel nostro territorio, in particolar modo nella zona montana. Si garantisce così un servizio importante anche in funzione del numero crescente di turisti nel nostro Comune.

Vito Magliaro, Regional Manager Umbria e Marche di Open Fiber, ha invece commentato:

Finalmente anche Foligno è coinvolta in una grande opera di modernizzazione del paese, che porterà l’infrastruttura FTTH di Open Fiber sia nelle città grandi e medie che nei piccoli borghi. A Foligno la percentuale di riutilizzo delle infrastrutture esistenti è molto elevata: questo ci consentirà di ridurre al minimo i disagi per i cittadini, che potranno presto navigare alla massima velocità disponibile in circolazione.

Nel piano è previsto il cablaggio delle scuole e degli uffici comunali al fine di migliorare le relazioni con i cittadini e di aumentare la produttività e la competitività delle imprese presenti sul territorio.

Come ricorda la nota stampa, in Umbria, con investimento diretto, Open Fiber ha completato il cablaggio di Perugia e sta completando i lavori anche nella città di Terni. Come concessionario Infratel, Open Fiber realizzerà una rete interamente in fibra ottica in 92 comuni di piccole e medie dimensioni dell’Umbria, per un totale di circa 190mila unità abitative. L’investimento complessivo sarà di circa 55 milioni di euro.

Un’altra città oggetto di comunicato da parte di Open Fiber, in questo caso di oggi, 12 Aprile 2019, è Aprilia, dove è stata siglata una convenzione che permetterà di agevolare l’inizio dei lavori nel comune laziale.

L’investimento, totalmente a carico di Open Fiber, è di circa 7 milioni di euro, e permetterà di cablare circa 20mila unità immobiliari tra case, uffici e sedi della Pubblica Amministrazione. I lavori inizieranno a Settembre 2019, mentre la conclusione del piano di copertura è prevista per il 2020.

Anche in questo caso, la posa della fibra ottica avverrà con modalità di scavo che consentono di ridurre al minimo l’impatto sul territorio o, dove possibile, con il riutilizzo di infrastrutture esistenti.

Roberto Moretti, Regional Manager Lazio di Open Fiber, ha dichiarato:

Finalmente anche i cittadini di Aprilia potranno beneficiare di una connessione ultrarapida ed affidabile. La fibra FTTH di Open Fiber è in grado di abilitare tutti i servizi digitali già attivi e che verranno sviluppati nel tempo per case, aziende e uffici pubblici. Grazie all’accordo con l’Amministrazione comunale, che ringraziamo, potremo accelerare notevolmente i tempi di cablaggio.

Luana Caporaso, Assessora ai Lavori Pubblici di Aprilia, ha commentato:

L’accordo con Open Fiber permette ad Aprilia un vero e proprio salto nel futuro: a costo zero per la collettività, avremo connessioni di ultimissima generazione per le abitazioni e le attività produttive, ma anche per le sedi municipali, le scuole, la biblioteca, i parchi e gli spazi pubblici dove si svolge la vita cittadina. Sono certa che la rete in fibra consentirà nuove forme di sviluppo per il nostro territorio e un valido aiuto nelle azioni di contrasto al digital divide.

Nel progetto del comune di Aprilia è previsto inoltre il cablaggio a titolo gratuito da parte di Open Fiber di oltre 50 siti indicati dal Comune. In questo modo, sarà possibile accelerare i processi di digitalizzazione della PA e aumentare la produttività e la competitività delle imprese presenti sul territorio.

