App iliad: scomparse le applicazioni di terze parti su Google Play Store

Iliad fino adesso ha sempre utilizzato in Italia tre applicazioni ufficiali per i propri clienti: Portabilità Seriale Sim, Mobile Config e Segreteria Visiva Iliad. Con il nuovo quarto operatore di telefonia mobile non esiste un’applicazione unica ufficiale, perchè l’azienda di telecomunicazione ha sempre ribadito che la versione mobile del suo sito ufficiale è adatta allo scopo.

Quindi basta collegarsi con iliad.it/account, il cliente riesce ad entrare nella propria area clienti per controllare credito, contatore e gestire la sua SIM.

Alcuni diversi sviluppatori, dal lancio del 29 Maggio 2018, hanno deciso di creare applicazioni non ufficiali che permettevano di accedere all’area clienti del sito ufficiale dell’operatore.

I colleghi di AndroidWorld.it hanno scoperto oggi 10 Aprile 2019 che tutte queste applicazioni non appaiono più sul Play Store. Secondo il loro pensiero potrebbe essere stato lo stesso operatore a richiedere la rimozione dallo store direttamente a Google.

