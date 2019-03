Tiscali: Fibra FTTH disponibile anche su rete GPON Fastweb e altre novità

L’operatore di rete fissa Tiscali, secondo alcune indiscrezioni, da qualche tempo ha cominciato a commercializzare i suoi servizi in Fibra FTTH fino ad 1 Gbps anche sulla rete proprietaria GPON di Fastweb. Non solo fibra: grazie alla rete FTTS (Misto Fibra Rame) di Fastweb è possibile attivare la linea di casa con Tiscali fino a 100 Mega nelle zone coperte. Inoltre, sempre per la Fibra FTTH, sono state raggiunte nuove città sarde con la rete di Open Fiber.

Secondo le informazioni raccolte da MondoMobileWeb, la copertura in Fibra FTTH su rete GPON Fastweb andrebbe ad integrare, sovrapponendosi, le città coperte da rete in Fibra FTTH TIM, con cui Tiscali si era accordata a partire dal 15 Marzo 2018 per poter commercializzare i propri servizi in oltre 40 comuni.

Come raccontato in anteprima da MondoMobileWeb, dal 28 Gennaio 2019 Fastweb ha ampliato la copertura delle città raggiunte dalla sua rete in Fibra FTTH GPON, e da allora sono 25 i comuni italiani coperti: Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Modena, Monza, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Torino, Trieste, Venezia e Verona.

Tranne che a Firenze, Verona e Trieste, dove sembrerebbe che la commercializzazione sia prevista entro il mese di Aprile 2019, in tutte queste città è già possibile attivare le offerte di linea fissa di Tiscali con velocità fino 1 Gbps in download e fino a 100 Megabit/s in upload. Inoltre, secondo indiscrezioni, anche Trento sarà raggiunta entro Aprile 2019 dalla rete Fastweb GPON e poi vendibile con Tiscali.

Oltre alla Fibra FTTH GPON, Tiscali, in alcune città, per raggiungere il cliente in Misto Fibra Rame si appoggia da qualche tempo anche alla rete in fibra ottica proprietaria di Fastweb, denominata FTTS (Fiber To The Street), che arriva fino al cabinet stradale (anch’esso di Fastweb e diverso da quello TIM), da dove poi il cliente viene raggiunto tramite la rete in rame di TIM.

Questo tipo di copertura è ufficializzata sul sito Tiscali, nella sezione Trasparenza Tariffaria, dove è possibile trovare il documento denominato UltraInternet Full FTTS 100, che si riferisce appunto alla rete proprietaria in Misto Fibra Rame di Fastweb (nel nome del PDF c’è anche la più esplicita sigla FW).

La condivisione della reti rientra nell’accordo strategico siglato lo scorso anno tra Fastweb e Tiscali, che permette a quest’ultimo di usare le infrastrutture proprietarie in fibra dell’operatore giallo.

Inoltre, come anticipato, ci sono alcune novità anche per quanto riguarda la copertura in Fibra FTTH su rete Open Fiber, che sul suo sito ufficiale ha aggiunto le città sarde di Quartucciu e Selargius, indicando Tiscali come uno degli operatori (come Vodafone) con cui è possibile attivare la linea.

Secondo fonti verificate, l’operatore avrebbe aperto la commercializzazione su rete Open Fiber anche nella città di Sassari: in questo caso la copertura non è stata ufficializzata né sul sito di Open Fiber né in quello di Tiscali (al momento risulta ancora come “prossima apertura”).

Dunque, ecco la lista aggiornata delle città in cui è attualmente possibile attivare i servizi di rete fissa di Tiscali in Fibra FTTH e Misto Fibra Rame FTTC o FTTS:

Fibra FTTH su rete Open Fiber (1 Gigabit/s in download e 300 Megabit/s in upload)

Cagliari, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Selargius, Perugia, Milano, Torino, Bologna, Sassari.

Fibra FTTH su rete GPON Fastweb (1 Gigabit/s in download e 100 Megabit/s in upload)

Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Catania, Genova, Messina, Milano, Modena, Monza, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Torino, Venezia. Entro il mese di Aprile 2019 si aggiungeranno Firenze, Verona, Trieste e Trento.

Fibra FTTH su rete TIM (1 Gigabit/s in download e 100 Megabit/s in upload)

Ancona, Angri, Aversa, Bari, Battipaglia, Bergamo, Bologna, Brescia, Castellammare Di Stabia, Catania, Crispano, Ercolano, Firenze, Genova, Grumo Nevano, Messina, Milano, Modena, Monza, Napoli, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Padova, Pagani, Palermo, Parma, Pero, Perugia, Pescara, Pomigliano D’arco, Pontecagnano Faiano, Portici, Prato, Reggio Di Calabria, Reggio Nell’emilia, Roma, Salerno, San Giuseppe Vesuviano, San Lazzaro Di Savena, San Sebastiano Al Vesuvio, Scafati, Torino, Trecase, Trento, Trieste, Venezia, Verona.

Misto Fibra Rame FTTC 200 Mega rete TIM (200 Megabit/s in download e 20 Megabit/s in upload)

Acireale, Adrano, Alessandria, Alghero, Ancona, Andria, Aprilia, Assemini, Aversa, Barcellona Pozzo di Gotto, Bari, Barletta, Battipaglia, Belpasso, Bergamo, Bisceglie, Bollate, Bologna, Bolzano, Brescia, Brugherio, Bussolengo, Busto Arsizio, Cagliari, Calenzano, Camaiore, Campi Bisenzio, Capoterra, Carbonia, Carpi, Carrara, Carvico, Casalecchio di Reno, Casoria, Castellammare di Stabia, Castrolibero, Catania, Catanzaro, Cattolica, Cesano, Maderno, Cesena, Chiavari, Chieri, Cinisello Balsamo, Civitavecchia, Collegno, Cologno Monzese, Como, Corato, Cormano, Corsico, Cosenza, Crispano, Crotone, Cusano Milanino, Decimomannu, Desio, Dolianova, Elmas, Ercolano, Falconara Marittima, Fano, Firenze, Fiumicino, Foggia, Forlì, Formigine, Gallarate, Genova, Genzano di Roma, Giarre, Gravina di Catania, Grottaferrata, Grumo Nevano, Guidonia Montecelio, Iglesias, Imola, Jesi, La spezia, Ladispoli, Lamezia terme, Latina, Lecco, Legnago, Legnano, Lissone, Livorno, Locri, Lucca, Magenta, Mantova, Marino, Massa, Messina, Milano, Modena, Molfetta, Moncalieri, Monserrato, Monterotondo, Monza, Napoli, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Noventa Padovana, Nuoro, Olbia, Oristano, Paderno, Dugnano, Padova, Pagani, Palermo, Parma, Paternò, Pavia, Pero, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pinerolo, Pioltello, Pisa, Pistoia,, Pomezia, Pomigliano d’Arco, Ponte San Pietro, Pontecagnano Faiano, Portici, Potenza, Prato, Quartu Sant’Elena, Reggio di Calabria, Reggio nell’Emilia, Rende, Rho, Riccione, Rimini, Rivoli, Roma, Rozzano, Salerno, San Giuliano Milanese, San Giuseppe Vesuviano, San Lazzaro di Savena San Sebastiano al Vesuvio, San Sperate, Sanluri, Saronno, Sassari, Sassuolo, Savona, Scafati, Scandicci, Segrate, Selargius, Seregno, Seriate, Serramanna, Sesto San Giovanni, Settimo Torinese, Siderno, Sinnai, Spadafora, Tempio Pausania, Terralba, Tivoli, Torino, Torre del greco, Trani, Trecase, Trento, Treviglio, Treviso, Trieste, Varese, Velletri, Venezia, Verona, Viareggio, Vibo Valentia, Vigevano, Villa San Giovanni, Villafranca Tirrena, Vimercate.

Misto Fibra Rame FTTC rete TIM o FTTS rete Fastweb 100 Mega (100 Megabit/s in download e 20 Megabit/s in upload)

Acireale, Adrano, Alessandria, Alghero, Ancona, Andria, Angri, Aprilia, Assemini, Aversa, Barcellona Pozzo Di Gotto, Bari, Barletta, Battipaglia, Belpasso, Bergamo, Biseglie, Bollate, Bologna, Bolzano, Bonate Sotto, Brescia, Brugherio, Bussolengo, Busto Arstizio, Cagliari, Calenzano, Camaiore, Campi Bisenzio, Capoterra, Carate Brianza, Carbonia, Carpi, Carrara, Carvico, Casalecchio Di Reno, Casoria, Castellammare Di Stabia, Castrolibero, Catania, Catanzaro, Cattolica, Cesano Maderno, Cesena, Chiavari, Chieri, Cinisello Balsamo, Civitavecchia, Colleferro, Collegno, Cologno Monzese, Como, Corato, Cormano, Corsico, Cosenza, Crispano, Crotone, Cusano Milanino, Decimomannu, Desio, Dolianova, Elmas, Ercolano, Fano, Falconara, Firenze, Fiumicino, Foggia, Forlì, Formigine, Gallarate, Genova, Genzano, Giarre, Gravina di Catania, Grottaferrata, Grumo Nevano, Guidonia Montecelio, Guspini, Iglesias, Imola, Jesi, La Spezia, Ladispoli, Lamezia Terme, Latina, Lecco, Legnago, Legnano, Lissone, Livorno, Locri, Lucca, Magenta, Mantova, Marino, Massa, Meda, Messina, Milano, Modena, Molfetta, Moncalieri, Monserrato, Monterotondo, Monza, Napoli, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Noventa Padovana, Nuoro, Olbia, Opera, Oristano, Padova, Pagani, Palermo, Parma, Paternò Libertà, Pavia, Pero, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pietrasanta, Pinerolo, Pioltello, Pisa, Pistoia, Pomezia, Pomigliano D’arco, Pontecagnano Faiano, Ponte San Pietro, Potenza, Prato, Quartu Sant’Elena, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rende, Rho, Riccione, Rimini, Rivoli, Roma, Rozzano, Salerno, San Gavino Monreale, San Giuliano Milanese, San Giuseppe Vesuviano, San Lazzaro Di Savena, San Sebastiano Al Vesuvio, San Sperate, Sanluri, Santa Maria delle Mole, Saronno, Sassari, Sassuolo, Savona, Scafati, Scandicci, Segrate, Selargius, Seregno, Seriate, Serramanna, Sesto San Giovanni, Settimo Torinese, Siderno, Sinnai, Soliera, Sorso, Spadafora, Tempio Pausania, Terralba, Tivoli, Torino, Torre Del Greco, Tradate, Trani, Trecase, Trento, Treviglio, Treviso, Trieste, Varese, Velletri, Venezia, Verona, Viareggio, Vibo Valentia, Vigevano, Villacidro, Villafranca Tirrena, Villa San Giovanni, Vimercate.

Come anticipato da MondoMobileWeb, dal 18 Marzo 2019 Tiscali ha messo in promozione le offerte di rete fissa in Fibra FTTH e Misto Fibra Rame FTTC denominate rispettivamente UltraFibra Giga Full e UltraInternet Full, con uno sconto di 3 euro al mese rispetto al prezzo di listino.

Le promozioni hanno un costo di 24,95 euro al mese, con chiamate illimitate e gratuite verso fissi e mobili nazionali, i servizi “Chi è“, “Segreteria telefonica” e “Trasferimento di chiamata” inclusi e sono scontate fino al 30 Aprile 2019, salvo cambiamenti. Per maggiori dettagli sulla promozione per le versioni Full di Tiscali è possibile consultare l’approfondimento dedicato.

Per maggiori informazioni sulla copertura di rete fissa si invita a visitare il sito ufficiale dell’operatore.

