Wind Smart 30 OnLine: minuti illimitati e 30 Giga a 9,99 euro al mese

In questo periodo, salvo eventuali cambiamenti, tutti i nuovi clienti Wind possono attivare l’offerta ricaricabile Wind Smart OnLine Edition con minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico dati in 4G a 9,99 euro al mese.

L’offerta è rivolta, come già detto, ai nuovi clienti che vogliono attivare un nuovo numero o richiedere, contestualmente all’attivazione della nuova SIM, la portabilità del proprio numero telefonico da qualsiasi altro operatore nazionale.

La suddetta offerta online è attivabile direttamente all’interno del sito ufficiale dell’operatore (ecco il link diretto) fino a nuova comunicazione.

E’ possibile attivarla online con spedizione a domicilio o ritiro in negozio. Per la prima opzione, completando l’acquisto online, il costo è di 9,99 euro al mese ed è previsto un contributo di attivazione in promozione a 0 euro invece di 10 euro con SIM attiva per 24 mesi. In caso contrario, l’importo scontato di 10 euro sarà addebitato sul credito residuo.

Per chi, invece, prenota online e ritira in negozio il costo della Smart Online Edition è di 9,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 4,99 euro invece di 14,99 euro in caso di SIM attiva per 24 mesi. Se il cliente recede o passa ad altro operatore prima dei 24 mesi, l’importo scontato di 10 euro gli verrà addebitato sul credito residuo.

L’offerta ricaricabile Wind Smart Online Editon a 9,99 euro al mese è attivabile esclusivamente online con consegna della SIM direttamente tramite corriere BRT. Il costo iniziale da sostenere per il nuovo cliente Wind sarà di 19,99 euro, di cui 10 euro (una tantum) per la nuova SIM con 0,01 euro di credito incluso e 9,99 euro per il primo rinnovo dell’offerta. Non è previsto alcun costo di attivazione aggiuntivo.

Inoltre, è possibile ultimare l’attivazione dell’offerta con video identificazione o anche tramite corriere. Nel primo caso si può attivare la SIM direttamente tramite una video chiamata con operatore, quindi, il cliente non dovrà essere presente alla consegna e può farla ritirare da chi desidera. Al contrario, nel secondo caso, l’utente stesso dovrà firmare il contratto e consegnare una copia fronte e retro del proprio documento d’identità al momento della consegna della nuova SIM.

Una volta esauriti tutti i Giga previsti, la navigazione si blocca automaticamente fino al successivo rinnovo. Solo nel caso in cui cliente aderisce all’iniziativa Porta i tuoi Amici in Wind, continua a navigare a velocità ridotta fino a 128kbps oltre ad avere ulteriori Giga che si andranno ad aggiungere al bundle dati sulla propria offerta.

Alcuni clienti Wind nei giorni scorsi hanno segnalato a MondoMobileWeb di aver avuto difficoltà per richiedere l’attivazione della propria sim. Il problema per alcuni già clienti è stato già risolto, per altri ancora no.

Wind Smart Limited Edition è incompatibile con il servizio di rateizzazione Telefono Incluso, con le offerte Pieno Wind e con tutte le opzioni che includono un bonus valido in Italia e in roaming in Unione Europea di minuti, SMS e GIGA ad eccezione delle offerte Optional + SMS, + GIGA, GIGA Max Limited Edition, Giga International, Internet 20 e 50 GIGA, Porta i tuoi amici, Smartphone Box, Smartphone Box Plus, Wind Home e Giga per te.

L’offerta Wind Smart Limited Edition può essere utilizzata anche in Unione Europea ai sensi del Regolamento Europeo 2016/2286, per un quantitativo massimo nel mese di riferimento pari a 3,7 Giga. Oltre a suddetto massimo, Wind può applicare un sovrapprezzo di 0,549 centesimi di euro a MB, addebitato a KB, IVA inclusa fino al 31 Dicembre 2019.

Il traffico è illimitato verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, salvo uso contrario a buona fede e correttezza o per finalità diverse dall’uso personale secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto di Wind.

