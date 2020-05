su NOW TV: nuovi Pass Kids, Entertainment, Cinema e Sport. Da oggi modifica anche per già clienti

NOW TV, la piattaforma di streaming di Sky, da oggi, 27 Maggio 2020, aggiorna ufficialmente il listino delle sue offerte disponibili con i nuovi Pass, modificandole anche ai già clienti con i vecchi Ticket.

Come già raccontato, dal 27 Aprile 2020 NOW TV aveva cominciato ad avvisare di questa novità i già clienti comunicando le variazioni in arrivo tramite un’apposita mail.

Dunque, da oggi per i nuovi clienti che vogliono sottoscrivere NOW TV sul sito ufficiale della piattaforma (ecco il link diretto) sono disponibili Pass Cinema (ex Ticket Cinema), Pass Entertainment (ex Ticket Serie TV e Intrattenimento), e il nuovo Pass Kids. Il Ticket Sport mensile viene rinominato in Pass Sport mensile ma non subisce variazioni (prezzo di 29,99 euro al mese).

I nuovi clienti che attivano uno dei nuovi Pass hanno sempre a disposizione il periodo di prova gratuito di 7 giorni.

Il Pass Cinema ha un costo di 9,99 euro al mese e continuerà ad avere i film di Sky con oltre 1000 titoli e le prime visioni a pochi mesi dall’uscita nelle sale.

Il Pass Entertainment ha un costo di 9,99 euro al mese e conterrà le Serie TV, gli Show, le produzioni Sky Original e i documentari di natura, scienza, storia e arte.

Questi due pacchetti si possono acquistare anche in combinazione, per i nuovi clienti, con il Pass Cinema e Entertainment al costo di 14,99 euro al mese.

Il nuovo Pass Kids al costo di 3,99 euro al mese consente invece la visione di una serie di programmi interamente dedicati a bambini e ragazzi. Questo nuovo Pass si può attivare solo dopo aver acquistato almeno uno degli altri Pass disponibili su NOW TV (non è infatti visibile fra le opzioni di acquisto sul sito).

Una volta sottoscritto uno fra Pass Cinema, Entertainment e Sport basterà andare nell’area My Account, scegliere la voce “La mia offerta” e selezionare il Pass Kids per attivarlo a 3,99 euro al mese, salvo disdetta. La stessa procedura è valida anche per i già clienti NOW TV.

Chi attiva un’offerta NOW TV a partire da oggi e acquista successivamente anche il Pass Kids avrà comunque a disposizione i 7 giorni di prova gratuita anche sul Pass Kids.

Tutti questi nuovi Pass includono la visione in HD e su due schermi in contemporanea senza costi aggiuntivi. La visione con i due schermi in contemporanea non è invece inclusa con il Pass Sport, come già accadeva in precedenza.

Per accogliere queste novità da oggi viene rilasciato anche un aggiornamento della piattaforma (sito web) e dell’app di NOW TV, quest’ultima disponibile su diversi dispositivi, che adesso avranno le nuove sezioni Entertainment (che sostituisce le vecchie sezioni Serie TV e Intrattenimento) e Kids.

Su Smart TV, Xbox e Playstation, Smart Stick e TV Box, TIM Box, Vodafone TV, PC e Mac, nel caso in cui l’app non sia già aperta, l’aggiornamento avverrà automaticamente. Se si non si riuscirà a visualizzare correttamente tutte le novità viene consigliato di chiudere e riaprire l’applicazione.

Invece, su smartphone e tablet Android e iOS è necessario verificare di avere l’ultima versione disponibile dell’app oppure aggiornarla manualmente dallo store del proprio dispositivo. Il sito web risulta invece già aggiornato.

Nella nuova sezione Kids sono presenti programmi per bambini e ragazzi con canali dedicati come Cartoon Network, Boomerang, Nick Jr. insieme ai nuovi arrivi Nickelodeon, DeAKids e BabyTV e i contenuti disponibili on demand, con un’interfaccia dedicata ai più piccoli.

Nella sezione Entertainment sono presenti parte dei contenuti e dei canali precedentemente inclusi nelle sezioni Serie TV e Intrattenimento, fra cui gli show di Sky come E poi c’è Cattelan e Alessandro Borghese – 4 ristoranti, le stagioni complete di Serie TV come Il Trono di Spade, le produzioni Sky Original come Diavoli e Gomorra, documentari di natura, scienza, storia e arte e i canali televisivi come Sky Atlantic, Sky Uno, National Geographic e Comedy Central.

Come detto, la novità coinvolge anche tutti i già clienti di NOW TV che hanno attivato uno dei vecchi Ticket fino a ieri, 26 Maggio 2020.

Infatti, come anticipato da oggi 27 Maggio 2020 l’offerta attiva si aggiorna automaticamente e viene modificata con uno dei nuovi Pass equivalenti, senza costi aggiuntivi. La nuova offerta rimarrà valida finché il cliente NOW TV non apporterà modifiche.

Si continueranno quindi a vedere i contenuti già inclusi nel proprio Ticket senza variazioni, e le eventuali promozioni attive resteranno valide finché non si apporteranno modifiche alla propria offerta. in ogni caso non si pagherà più di quanto previsto dal nuovo listino.

La novità coinvolge anche i già clienti della piattaforma Vodafone TV: infatti, chi ha almeno un Ticket NOW TV attivo, potrà continuare a vedere i contenuti disponibili nei propri Ticket senza costi aggiuntivi, senza necessità di alcuna azione. Anche in questo caso l’offerta si aggiornerà automaticamente in base ai Ticket NOW TV attivi al momento della variazione e sarà valida finché non saranno apportate modifiche.

Inoltre, grazie a questa modifica, i vecchi clienti che avevano sottoscritto un Ticket senza l’Opzione+ inclusa, che permetteva di godere della visione in HD e su 2 dispositivi contemporaneamente, questa sarà inclusa senza ulteriori costi aggiuntivi.

Si ricorda che è comunque possibile modificare l’offerta o disattivare il rinnovo automatico di uno o più pass attivi fino a 24 ore prima della scadenza del periodo di visione. In ogni caso si potranno continuare a vedere i contenuti dei Pass disattivati fino alla data di scadenza del rinnovo.

La visione in alta definizione non è disponibile su Smartphone, PC/Mac e tablet. Si ricorda che, oltre alla visione in contemporanea su due dispositivi, è possibile associare in totale 4 device compatibili, quali PC, Smartphone, Tablet e Smart TV, Google Chromecast, Vodafone TV, TIM Box o una game console Xbox e PlayStation.

