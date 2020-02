Coronavirus, TIM sospende le tappe del progetto Operazione Risorgimento Digitale

In seguito alle misure prese dal Governo e dalle varie istituzioni locali per rispondere all’emergenza Coronavirus in Italia, che ha già contagiato oltre 200 persone, TIM ha deciso di sospendere le tappe del suo progetto Operazione Risorgimento Digitale.

Come comunicato ufficialmente dall’azienda, in via cautelativa sono state sospese tutte le tappe in corso di realizzazione e anche quelle il cui avvio era ormai imminente, come adeguamento alle disposizioni che prevedono lo stop a manifestazioni o iniziative, eventi e riunioni aperte al pubblico.

Nello specifico, le tappe coinvolte sono quelle previste in Liguria, Friuli Venezia Giulia e Calabria, in cui TIM era arrivata o stava per arrivare con la sua Operazione Risorgimento Digitale volta a ridurre il digital divide in tutta Italia attraverso uno sportello digitale gratuito per accogliere le richieste di informazioni dei cittadini e tramite dei veri e propri corsi in aula, organizzati da team di formatori e, appunto, aperti a tutti gli interessati.

TIM ha inoltre reso noto che monitorerà costantemente l’evolversi della situazione e che resteranno comunque attivi tutti i tavoli di collaborazione con i Ministeri competenti, le Regioni, i Comuni e i partner coinvolti nel progetto.

A riguardo, si ricorda che al progetto hanno recentemente aderito oltre 20 nuovi partner, come Google, Cisco, Huawei, ZTE, Samsung, Nokia, Accenture, Xiaomi, Qualcomm e altri.

Sempre nella giornata di oggi e sempre in risposta all’incremento dei contagi nelle ultime ore, Vodafone si è invece adeguata alle disposizioni della Regione Lombardia, della Regione Veneto e della Regione Emilia Romagna. I dipendenti della sede del Vodafone Village di Milano, della sede di Padova e di quella di Bologna da oggi lavorano infatti in regime di smart working, da casa, fino al 26 Febbraio 2020.

Garantiranno invece la continuità del servizio con turnazioni ad hoc i customer care di via Bensi di Milano, di Padova e Bologna, oltre al SOC e al NOC di Milano. Agli ingressi delle sedi saranno comunque previsti controlli delle temperature.

Smart Working anche per TIM che ha anche deciso di sospendere gli interventi tecnici non urgenti nelle regioni Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna, e per Wind Tre, che ha raccomandato il lavoro da remoto ai dipendenti delle regioni in questione per la giornata di oggi e domani.

