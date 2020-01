Samsung: nuovi Galaxy Note 10 Lite, S10 Lite, A71 e A51 in vendita da metà Gennaio 2020

Samsung, noto produttore di smartphone sudcoreano, ha annunciato oggi, 3 Gennaio 2020, il lancio ufficiale nelle prossime settimane di quattro nuovi smartphone. Si tratta di Galaxy Note 10 Lite e Galaxy S10 Lite, per le linee top di gamma, e i nuovi della gamma Galaxy A denominati A71 e A51.

Ne ha dato notizia la stessa Samsung con un comunicato stampa diramato oggi, 3 Gennaio 2020, dopo i tanti rumors che si sono susseguiti nelle ultime settimane.

Per quanto riguarda i due dispositivi con la denominazione Lite, appartenenti rispettivamente alla gamma S10 e Note 10, questi integrano le caratteristiche premium dei fratelli maggiori, come le più recenti tecnologie per la fotocamera, il display immersivo e una batteria di lunga durata, ma a prezzi più contenuti.

Infatti, Galaxy S10 Lite sarà disponibile al prezzo di listino di 679 euro a partire dalla metà di Gennaio 2020, nelle colorazioni Prism White, Prism Black e Prism Blue.

Invece, il Galaxy Note 10 Lite sarà in vendita sempre da metà Gennaio 2020 al prezzo di listino di 629 euro nelle colorazioni Aura Glow, Aura Black e Aura Red.

Su questi due nuovi dispositivi Lite, DJ Koh, Presidente e CEO della divisione IT & Mobile Communications di Samsung Electronics ha dichiarato:

I dispositivi Galaxy S e Galaxy Note riscuotono da 10 anni un enorme successo in tutto il mondo. Questi prodotti sono la dimostrazione del nostro continuo impegno per offrire innovazioni da leader di settore, in termini di prestazioni, potenza, intelligenza e servizi. Galaxy S10 Lite e Galaxy Note10 Lite renderanno disponibili queste caratteristiche premium essenziali per chi desidera sperimentare il meglio di Samsung Galaxy.

Samsung Galaxy Note 10 Lite possiede uno display Super AMOLED Infinity-O con risoluzione Full HD+ (2400×1800 pixel) da 6,7 pollici di diagonale, è mosso da un processore Octa-core 10nm a 64 bit (Quad Core 2,7 GHz + Quad Core 1,7 GHz). Possiede una memoria RAM da 6GB, mentre la memoria di archiviazione interna è di 128GB espandibile tramite microSD fino a 1TB.

Galaxy Note 10 Lite dispone della caratteristica S Pen della serie Note, con le stesse funzionalità dei recenti dispositivi premium della gamma Note 10. È dotato inoltre di jack per le cuffie da 3,5mm.

Note 10 Lite possiede uno slot dual SIM ibrido (o dual SIM o SIM singola più microSD), mentre è dotato di una connettività 4G LTE (2×2 MIMO fino a 3CA) Cat. 11 in download. La batteria è di 4500 mAh con ricarica rapida da 25W. Il sistema operativo con cui sarà commercializzato è Android 10.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Galaxy Note 10 Lite possiede una singola fotocamera frontale, posta nella parte centrale del lato superiore dello smartphone, da 32 MP F2.2, mentre nella parte posteriore possiede una tripla fotocamera, inserite in un unico riquadro insieme al flash LED: Ultra-grandangolare (12 MP, F2.2), Grandangolo (12 MP, 2PD, AF, F1.7, OIS) e Teleobiettivo (12 MP, F2.4, OIS).

Samsung Galaxy S10 Lite possiede lo stesso tipo di display Super AMOLED Infinity-O con risoluzione Full HD+ (2400×1800 pixel) da 6,7 pollici, con in più la certificazione HDR10+. Il processore è un Octa-core 7nm a 64 bit (Single Core 2.8 GHz + Triple Core 2.4 GHz + Quad Core 1.7 GHz), mentre la memoria RAM è pari a 8GB. La memoria di archiviazione interna è pari anche in questo caso a 128GB espandibile fino a 1TB con microSD.

Anche Galaxy S10 Lite possiede uno slot dual SIM ibrido (o dual SIM o SIM singola più microSD), e anche di una connettività 4G LTE (2×2 MIMO fino a 3CA) Cat. 11 in download. La batteria è di 4500 mAh con ricarica rapida in questo caso da 45W. Il sistema operativo con cui sarà commercializzato è Android 10.

Oltre alla singola fotocamera anteriore da 32 MP F2.2, posta anche in questo caso nella parte centrale del lato superiore dello smartphone, il comparto fotografico di Galaxy S10 Lite è caratterizzato da una tripla fotocamera posteriore con fotocamera principale e obiettivi ultra-grandangolare e macro, oltre alla nuova funzione Super Steady OIS.

In combinazione con la modalità Super Stabilizzatore, secondo quanto dichiara Samsung “Super Steady OIS assicura una maggiore stabilità per le foto e i video acquisiti nel pieno dell’azione, permettendo di condividere le proprie esperienze dal vivo, senza compromessi”.

Sempre in data odierna, Samsung ha annunciato ufficialmente il lancio di due nuovi smartphone della linea Galaxy A, che saranno disponibili sempre da metà Gennaio 2020.

Si tratta dei nuovi Galaxy A71 e Galaxy A51, che saranno quindi i successori dei precedenti modelli denominati Galaxy A70 e Galaxy A50. Come i modelli Galaxy Lite, anche i nuovi modelli di fascia media della gamma Galaxy A includono un display Infinity-O Super AMOLED con foro centrale, oltre ad avere quattro fotocamere posteriori.

Samsung Galaxy A51 avrà un prezzo di listino di 379 euro e sarà disponibile nelle colorazioni black, blue e white. Invece, Samsung Galaxy A71 avrà un prezzo di listino di 479 euro, acquistabile nelle colorazioni black, blue e silver.

Carlo Carollo, Vicepresidente della divisione Telefonia di Samsung Electronics Italia, ha commentato così il lancio di Galaxy A51 e A71:

Siamo entusiasti di poter espandere il portfolio della serie Galaxy A con i nuovi Galaxy A71 e Galaxy A51. Dal lancio dello scorso anno, la serie Galaxy A è diventata una delle linee di smartphone più amate. E i nuovi Galaxy A71 e Galaxy A51 continuano a offrire le innovazioni essenziali di questa famiglia di prodotti. Sappiamo che le persone desiderano un dispositivo elegante, con un’autonomia superiore e che permetta di catturare facilmente ogni momento. Siamo orgogliosi di poter continuare a soddisfare queste esigenze con i nuovi arrivati della famiglia Galaxy A.

Il nuovo Samsung Galaxy A71 possiede un display Super AMOLED Infinity-O con risoluzione Full HD+ (2400×1800 pixel) da 6,7 pollici, e include un processore Octa Core (Dual 2.2GHz + Hexa 1.8GHz), con una memoria RAM di 6GB e una memoria di archiviazione interna da 128GB espandibile tramite microSD fino a 512GB.

Galaxy A71 è dotato di uno slot Dual SIM, che permette di inserire contemporaneamente due schede più la microSD. La batteria è da 4500 mAh con ricarica rapida da 25W. È dotato di lettore di impronte digitali sotto al display e di sblocco con riconoscimento del volto.

Il comparto fotografico di Galaxy A71 è dotato di una singola fotocamera anteriore da 32 MP F2.2, mentre nella parte posteriore ha quattro fotocamere: Principale (64MP, F1.8), Profondità (5MP, F2.2), Macro (5MP, F2.4) e Ultra-grandangolare (12MP, F2.2).

Samsung Galaxy A51 integra sempre un display Super AMOLED Infinity-O con risoluzione Full HD+ (2400×1800 pixel) in questo caso da 6,5 pollici, ed è mosso da un processore Octa Core (Quad 2.3GHz + Quad 1.7GHz). La memoria RAM è di 4GB, mentre la memoria di archiviazione interna è di 128GB espandibile con microSD fino a 512GB.

Anche Galaxy A51 è dotato di uno slot Dual SIM che permette di inserire contemporaneamente due schede più la microSD. La batteria è in questo caso da 4000 mAh con ricarica rapida da 15W. È dotato anch’esso di lettore di impronte digitali sotto al display e di sblocco con riconoscimento del volto.

Galaxy A51, dal punto di vista fotografico, possiede una singola fotocamera anteriore da 32 MP F2.2, mentre le quattro fotocamere posteriori sono così composte: principale (48MP, F2.0), profondità (5MP, F2.2), Macro (5MP, F2.4) e Ultra-grandangolare (12MP, F2.2).

Tutti i nuovi smartphone appena elencati forniscono l’accesso all’ecosistema Samsung di app e servizi, tra cui Bixby (Vision, Home, Routines), Samsung Pay e Samsung Health. I dispositivi sono inoltre protetti dalla piattaforma di sicurezza a più livelli Samsung Knox in grado di salvaguardare tutti i dati degli utenti e di tenere separati le informazioni personali da quelle di lavoro.

