ho. Mobile e Vodafone aumentano i Giga in Roaming UE. Iliad in parte si era già adeguata

Da oggi 1° Gennaio 2020, come previsto dalla normativa, l’operatore virtuale ho. Mobile, brand di VEI società controllata al 100% da Vodafone Italia, ha deciso di aumentare oggi i Giga disponibili nei Paesi dell’Unione Europea.

I clienti ho. potranno verificare i Giga disponibili nella propria offerta tariffaria, direttamente dall’App ufficiale dell’operatore virtuale, nella sezione “La mia offerta” alla voce “Dati in Europa“.

Dal 1° Gennaio 2020 è aumentata ufficialmente la quantità dei Giga disponibili e diminuisce il costo tariffario extrasoglia dati se si viaggia nei Paesi dell’Unione Europea (Roaming UE). Dal 15 Giugno 2017, grazie al Roaming Like at Home è possibile utilizzare minuti, SMS e Giga nazionali della propria offerta durante una permanenza temporanea in un altro paese dell’Unione Europea.

Le norme sul roaming UE non prevedono restrizioni su minuti e SMS inclusi nella propria offerta tariffaria nazionale; mentre, per il traffico dati, l’operatore di telefonia mobile può applicare dei limiti dipendenti dall’importo del canone mensile dell’offerta, calcolato, dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2020, in questo modo: Volume di GB = (importo del canone della propria offerta (IVA esclusa) /3,5) x 2.



Dal 1° Gennaio 2021 sarà di 3 euro (IVA esclusa) per GB e, infine, dal 1° Gennaio 2022 sarà 2,50 euro (IVA esclusa) per GB. Di conseguenza, i Giga nazionali disponibili in Europa andranno ad aumentare anno dopo anno a favore dei consumatori.

Le offerte tariffarie ricaricabili ho. Mobile attualmente in commercio (ho. 5.99 euro, ho 8.99 euro e ho 12.99 euro) passano in Roaming UE da 4,8 Giga a 6,1 Giga perchè dipende dal prezzo dell’offerta standard di 12,99 euro.

I clienti ho. Mobile con l’offerta tariffaria ho. 4.99 euro (con il prezzo standard a 9,99 euro al mese) e ho. 9.99 euro con minuti illimitati, sms illimitati e 50 Giga di traffico internet in 4G fino a 30 Mbps in download possono arrivare in Roaming UE fino a 4,7 Giga.

I clienti con la prima offerta tariffaria ho. 6.99 euro con minuti illimitati, sms illimitati e 30 Giga in 4G fino a 60 Mbps in download per il 2020 avranno fino a 3,3 Giga in Roaming UE. Questi sono solo alcuni esempi.

Ecco la lista ufficiale dei Giga in Roaming UE in base alla propria offerta standard: 6,1 Giga inclusi con ho. 12,99; 5,7 Giga inclusi con ho. 11,99; 4,7 Giga inclusi con ho. 9,99; 4,3 Giga inclusi con ho 8,99; 3,8 Giga inclusi con ho. 7,99; 3,3 Giga inclusi con ho. 6,99 euro. In caso di superamento dei Giga disponibili la tariffa extrasoglia è di 0,43 centesimi di euro per ogni MB consumato (4,4 euro ogni Giga).

Anche Vodafone Italia si adegua, come previsto dal regolamento, annunciando: “Da gennaio 2020, con la tua offerta nazionale, hai sempre più Giga con cui potrai navigare senza pensieri anche nei Paesi dell’Unione Europea!“.

Il cliente potrà calcolare i Giga disponibili nella propria configurazione tariffaria (da escludere eventuali costi relativi a Vodafone Exclusive o Rete Sicura) tramite una pagina dedicata all’interno del sito ufficiale dell’operatore (ecco il link diretto).

Ecco i Giga disponibili nel 2020 nelle offerte standard che in alcuni casi anche con più traffico dati rispetto alla formula: Unlimited x3 6 Giga; Unlimited x4 Pro 8 Giga; Red Unlimited Smart 13 Giga; Red Unlimited Ultra 17 Giga; Red Unlimited Black 28 Giga; Shake It Easy 10 Giga; Infinito 18 Giga; Infinito Gold Edition 20 Giga.

Se il cliente Vodafone termina i Giga che può utilizzare in Roaming UE, riceverà un SMS di notifica e continuerà a navigare con un costo aggiuntivo di 0,43 centesimi di euro al Mega.

Iliad dovrà adeguarsi in parte perché alcune sue attuali offerte tariffarie in commercio si sono già adeguate dall’inizio. Anche la prima tariffa iliad a 5,99 euro al mese si era adeguata dall’anno scorso. Si deve adeguare l’offerta iliad a 6,99 euro al mese.

Anche Kena Mobile, operatore virtuale del gruppo TIM, si è già adeguata (per esempio Kena 5.99 Flash Promo ha sempre proposto in Roaming UE 3 Giga). In extrasoglia Roaming UE la tariffa a consumo è di 0,42 centesimi di euro per ogni Mega consumato.

E’ giusto specificare che Iliad dovrà adeguarsi anche in caso di superamento dei Giga disponibili in Roaming UE (le brochure dei prezzi ancora oggi 1° Gennaio 2020 alle 13:02 non si sono aggiornati). Tim , Wind Tre e PosteMobile si sono adeguati negli ultimi mesi del 2019.

Nessun cambiamento, invece, per gli operatori che permettono di utilizzare lo stesso volume dati nazionali anche in Europa, come CoopVoce. Nei prossimi giorni MondoMobileWeb elencherà in un unico articolo la lista di tutti i principali operatori di rete mobile e rete fissa.

Le norme sul Roaming Like Home sono intese per coloro che viaggiano occasionalmente al di fuori del proprio paese. E’ considerato un uso corretto dei servizi di roaming quando si trascorre più tempo o si utilizza più spesso il telefono cellulare nel proprio paese piuttosto che all’estero.

Nell’ambito della politica sull’uso corretto, l’operatore ha la possibilità di monitorare e verificare l’attività in roaming del proprio cliente negli ultimi 4 mesi. Se, nel corso di tale periodo, il consumatore ha trascorso più tempo all’estero che nel proprio paese o l’uso in roaming supera l’uso nazionale, l’operatore può contattare il cliente, chiedendogli di chiarire la situazione entro 14 giorni.

