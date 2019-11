Tim regalerà il costo di attivazione di Tim Young Senza Limiti Easy con il coupon di UniversityBox

Dal 18 Novembre 2019, in partnership con Universitybox, TIM regala il costo di attivazione dell’offerta ricaricabile TIM Young Senza Limiti Easy (denominata anche TIM YOUNG 30 EASY) che prevede 60 Giga di traffico dati, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, sms illimitati verso tutti i numeri nazionali e Chat, Social e Musica senza limiti nelle app più popolari al costo di 14,99 euro al mese.

L’iniziativa è rivolta ai nuovi e già clienti TIM Under 30 e consente agli studenti che accedono al sito UniversityBox.com o dall’App UniversityBox di richiedere un codice coupon di 16 cifre da utilizzare per attivare Tim Young 30 Easy AL/MNP (nuovo numero o MNP) per i nuovi clienti e Tim Young 30 Easy CB per i già clienti con addebito su conto corrente postale o bancario o carte conto prepagate (tra cui Tim Pay).

Il codice coupon non si potrà utilizzare sulla versione Tim Young su credito residuo, ma prossimamente sarà disponibile sulla versione con addebito su carta di credito.

L’attuale offerta ricaricabile TIM Young Senza Limiti prevede 30 Giga di traffico dati, chiamate ed SMS illimitati oltre a Chat, Social e Musica senza limiti nelle app più popolari al costo di 14,99 euro al mese con addebito su credito residuo e un costo di attivazione di 12 euro.

La versione Easy, con metodo di pagamento automatico, prevede 60 Giga di traffico dati con un costo di attivazione di 9 euro.

Con il codice coupon Universitybox il cliente risparmia 9 euro di attivazione. In qualsiasi caso è sempre necessario pagare il costo di una nuova sim ricaricabile di 10 euro, salvo eventuali promozioni locali.

I Giga illimitati per Chat, Social e Musica sono validi in Italia e permettono, in caso di traffico dati disponibile nella propria offerta, di navigare senza consumare Giga nelle app più popolari come Telegram, Whatsapp, Facebook, Skype, iMessage, Imo, Viber, Snapchat, WeChat, Spotify, Google Play Music e Deezer. In più, fino al 31 Marzo 2020, l’abbonamento TIMMUSIC Platinum è incluso gratuitamente.

Per poter utilizzare l’offerta il credito residuo sulla SIM TIM deve essere maggiore di 0 euro. Il bundle dati previsto, ma non utilizzato al termine del periodo, andrà perso e, al superamento dei Giga disponibili, se il cliente TIM non ha altre opzioni dati attive, il traffico internet verrà bloccato, così come la possibilità di usufruire di Giga illimitati su Chat, Social e Musica.

L’offerta TIM Young, come tutte le altre offerte principali con traffico dati incluso, dal 28 ottobre 2019 include il “Giga di Scorta“. Superati i Giga previsti dall’offerta in assenza di altre offerte dati attive si avrà fino ad 1 Giga di Scorta che permetterà di continuare a navigare a 1,90 euro ogni 200 megabyte (fino a massimo 1 Giga per un importo complessivo di 9,50 euro).

Al termine del Giga di scorta in assenza di altre offerte dati attive sulla propria linea mobile TIM, il traffico dati si blocca fino alla successiva disponibilità. Al rinnovo della propria offerta o acquistando un’opzione aggiuntiva si utilizzerà il traffico dati di queste offerte, che hanno la priorità rispetto al Giga di scorta.

Il traffico Internet incluso nell’offerta sarà conteggiato a scatti anticipati da 1 KB e valido per l’utilizzo di Internet, in Italia, su APN wap.tim.it (per BlackBerry è blackberry.net) con servizio hotspot e applicazioni VoIP e Peer to Peer inclusi.

I minuti di traffico inclusi nell’offerta sono validi per il traffico nazionale ed il traffico generato in Roaming dai Paesi dell’Unione Europea verso tutti i numeri mobili e tutti i numeri di rete fissa italiani e dei Paesi UE. Mentre, per riguarda i Giga in Roaming UE, è disponibile un quantitativo massimo di 6 Giga.

TIM ricorda che il cliente è tenuto ad utilizzare l’offerta in modo lecito, secondo buona fede e correttezza. Si presume un uso conforme a buona fede un traffico uscente non superiore a 10000 minuti al mese e 10000 sms al mese.

Si ringrazia Alessandro per la segnalazione. Senza ufficializzazioni da parte dell’operatore, la notizia è da ritenersi esclusivamente un’indiscrezione senza alcun valore informativo e commerciale.

