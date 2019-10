Rabona Mobile presenta il suo servizio di abilitazione per operatori ATR su rete Vodafone 4G

Rabona Mobile, operatore di rete mobile virtuale su rete Vodafone 4G, ha lanciato un nuovo servizio dedicato ad altre aziende che hanno intenzione di entrare nel mondo della telefonia mobile, offrendo loro il servizio di abilitazione come operatori di tipo ATR.

Lo ha annunciato proprio Rabona Mobile con la diffusione di una nota stampa nella giornata di oggi, 8 Ottobre 2019, in seguito all’aggiornamento della sezione “Partner Program” riportata anche in home page sul sito ufficiale dell’operatore.

Un operatore di tipo ATR (Air Time Reseller) è un virtuale che si occupa esclusivamente della rivendita del traffico all’ingrosso di un altro operatore, occupandosi solo della commercializzazione con il proprio marchio e dell’assistenza clienti, mentre le SIM sono realizzate dall’operatore di appoggio.

In questo caso è proprio Rabona Mobile a proporre una personalizzazione avanzata delle sue SIM 4G con il brand di altre aziende che vorranno fare il loro ingresso nel mercato della telefonia mobile.

A differenza del Partner Program by Rabona, che già con le SIM 3G di Noverca su rete TIM aveva permesso il lancio di realtà come Fitness Mobile e Goil Mobile, in qualità di Master Dealer, cioè con la semplice rivendita di SIM Rabona, con il servizio ATR i partner avranno una personalizzazione completa come un vero operatore virtuale.

Il servizio ATR “chiavi in mano” consente non solo l’applicazione del proprio brand sulle SIM 4G di Rabona Mobile, ma permetterà ai partner di far apparire anche il nome del proprio brand sul display come nome Operatore (profilo elettrico), e anche di avere un APN personalizzato.

In questo modo, i clienti dei partner di tipo ATR che si affideranno a Rabona potranno visualizzare sulla barra di stato del proprio smartphone il nome del brand come se fosse quello di un operatore comune, e allo stesso modo il profilo APN sarà visualizzato con la dicitura del tipo web.nomepartner.it.

Inoltre sarà possibile proporre ai clienti dell’operatore ATR anche delle offerte dedicate, sia nel nome che nel contenuto.

Si ricorda che Rabona Mobile è un operatore virtuale (MVNO) che dal 17 Aprile 2019 eroga i suoi servizi appoggiandosi alla rete Vodafone fino in 4G (tramite Plintron), con una velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

Dal 4 Ottobre 2019 Rabona ha lanciato le sue nuove offerte Goleador e Champions, che prevedono un bundle unico di crediti denominati Goal, pari rispettivamente a 50.000 Goal a 8,99 euro al mese e a 30.000 Goal a 6,99 euro al mese.

Ogni Goal si può utilizzare indistintamente per 1 minuto di conversazione, 1 SMS e 1MB di navigazione dati. Con i Goal la tariffazione di minuti e Giga è a scatti anticipati di 1 minuto e di 1MB, dunque se si effettua una chiamata di 3 minuti e 30 secondi verranno scalati 4 Goal.

