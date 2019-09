Milan Games Week powered by Tim: ecco cosa prevedono le aree tematiche allestite

Mancano ormai soltanto poche ore all’apertura, prevista per la giornata di Venerdì 27 Settembre 2019, della Milan Games Week, la nota manifestazione italiana del videogioco organizzata presso Fiera Milano Rho, della quale Tim è Title Sponsor.

L’evento, promosso da AESVI (Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani) e organizzato da Fandango Club, ospiterà fino a Domenica 29 Settembre 2019, l’allestimento di apposite aree tematiche dedicate ad appassionati e agli altri visitatori. Di seguito vengono descritti alcuni dei contenuti che saranno offerti all’interno dei padiglioni della struttura.

L’evento destinerà un’area, detta Retro, ai videogiochi dei tempi passati, dove mediante un percorso tematico e cronologico verranno raccontati 50 anni di storia del settore. Sarà offerta ai visitatori la possibilità di interagire con le consolle ed i titoli più amati, che hanno segnato un’epoca. Non verranno tralasciati gli anniversari dei 40 anni dell’Intellivision (commercializzato a partire da 1979) e dei 30 anni del Game Boy (venduto dal 1989), dei quali verranno mostrati vari cimeli e pezzi da collezione. Negli appositi salotti si potrà giocare ai titoli in uscita nei lontani 1989 e 1999.

I visitatori dell’area Family, spazio pensato per le famiglie ed in particolare per i più piccoli accompagnati da mamma e papà, avranno la possibilità di sfidarsi allo storico Subbuteo e al gioco di carte dedicato al calcio chiamato DIECI. I piccoli appassionati di cucina scopriranno le nuove cucine per bambini Smoby previste per il Natale in arrivo ed in corrispondenza della zona Giochi Preziosi ci si potrà sfidare con LaserX.

Nel corso dell’ultima giornata dell’evento, si terrà inoltre la finale della Dieci Summer Cup, torneo iniziato quest’estate nei villaggi turistici italiani, al quale pure i presenti potranno partecipare. E’ prevista anche la realizzazione di #UnoDiNoi National Cup, primo torneo italiano ufficiale del gioco di carte UNO, con in palio un voucher per un viaggio con Weroad e il privilegio di sfidare Favij.

Ci sarà anche l’arena Nerf, costituita da 2 differenti spazi di gioco, destinati a Nerf Challenge, attraverso il quale sarà possibile aggiudicarsi quotidianamente dei premi affrontando tre differenti sfide nel minor tempo possibile. Inoltre per il terzo anno consecutivo l’OPL (Ordine degli Psicologi della Lombardia) sarà partner di MGW Family presentandosi con un programma di attività dedicate ai videogiochi e rivolto a ragazzi da 14 anni in su, che tutti i giorni potranno accedervi liberamente e senza prenotazioni fino all’esaurimento dei posti disponibili.

I più appassionati psicologi videogiocatori, in occasione del “Campionato Italiano Psicologi Videogiocatori“, si sfideranno a Mario Kart 8 (per Nintendo Switch) in una gara a tempo sul circuito del “Vascello Nuvolante”.

Per quanto riguarda invece il padiglione dedicato all’area Art, sono previste la presentazione del nuovo libro e primo catalogo ragionato italiano degli artisti digitalisti e game artist, edito da Trarari TIPI, ma anche quella di “The King of Fighters” (interamente a colori) di Daniele Bernalda, del quale sarà anche possibile trovare i nuovi libri “Street Fighter Arcade History” con i saggi firmati Francesco Toniolo, edizioni Trarari TIPI, collana Game Culture Book dal 2008. Saranno esposte oltre 50 opere digitali prodotte in tela e ci saranno i due game photographer italiani Cristiano Bonora ed Emanuele Bresciani.

Infine, presso l’area Cosplay non mancherà la tradizionale sfilata prevista per Domenica 29 Settembre 2019 sul palco di Radio 105, a partire dalle 15:30 circa. Per potervi partecipare bisognerà presentare costumi attinenti all’universo dei videogiochi e iscriversi durante la stessa giornata dalle ore 10:30 alle 14:00 nella medesima postazione all’interno dello spazio MGW Cosplay.

La madrina dell’evento sarà la vincitrice del titolo di Best Individual Cosplayer al Word Cosplay Summit di Nagoya del 2005, Giorgia Cosplay, che si occuperà anche della conduzione del quiz “Chi vuol essere turbonerd?“, dedicato al mondo dei videogiochi e delle serie TV, ed organizzato sul palco centrale dalle 12:15 alle 13:00 e dalle 18:00 alle 18:45 di Sabato 28 Settembre 2019.

Un novità riguarda l’allestimento di un’apposita area trucco aperta a tutti e gestita da Imacrew, in cui sarà possibile richiedere gratuitamente un make-up o un’acconciatura a tema.

All’evento, oltre a Tim che sponsorizza l’evento chiamato per l’occasione “Milan Games Week powered by TIM”, sarà presente anche Vodafone che, consentirà di provare Game Now, la propria nuova piattaforma gaming 5G, e che in collaborazione con ESL (Electronic Sports League), una delle maggiori società di eSport al mondo, trasmetterà la prima finale live su rete 5G in Europa.

