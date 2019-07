su TIM Super Fibra e Mega: promo Max Speed Gratis per 2 anni attivabile in alcune città

Dal 30 Giugno 2019 fino al 31 Luglio 2019, salvo cambiamenti, è disponibile una nuova promozione dedicata alle offerte di rete fissa TIM della gamma TIM Super, in particolare per le versioni TIM Super Fibra (FTTH) e TIM Super Mega (FTTC). La promo, disponibile in tutti i canali di vendita, permette di estendere il periodo gratuito dell’opzione Massima Velocità.

Si ricorda che con le offerte di rete fissa TIM Super l’opzione Massima Velocità è inclusa nel prezzo finale e consente di raggiungere le massime velocità della Fibra FTTH e di Misto Fibra Rame FTTC, rispettivamente 1 Gbps e 100 o 200 Mbps in base alla copertura.

L’opzione ha un costo di 10 euro al mese per TIM Super Fibra e di 5 euro al mese per TIM Super Mega, ma se si sottoscrive una di queste offerte con l’acquisto contestuale di un modem TIM, l’opzione Massima Velocità sarà gratuita per i primi 12 mesi, poi sarà inclusa nel costo finale con i suddetti prezzi.

Come detto, dal 30 Giugno al 31 Luglio 2019 è disponibile la promo “Max Speed Gratis” che consente di avere TIM Super Fibra e TIM Super Mega, nelle versioni con modem incluso, con l’opzione Massima Velocità gratuita per 2 anni anziché solo per un anno.

Si tratta dunque di uno sconto, rispettivamente di 120 euro (TIM Super Fibra) o di 60 euro (TIM Super Mega), che verrà applicato fra il tredicesimo e il ventiquattresimo mese dall’attivazione.

Questa promozione è disponibile per tutti i nuovi e già clienti TIM solo se la linea già attiva o da attivare ha sede nelle città di Roma, Milano, Napoli, Pescara, Padova, Torino, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Rimini, Genova, Prato, Venezia, Monza, Taranto, Livorno, Verona, Novara e Matera.

La promozione è attivabile nei negozi TIM e tramite Call Center al numero 187, mentre, come già raccontato da MondoMobileWeb, è disponibile anche in abbinata allo sconto di 120 euro online (ecco il link diretto).

In quest’ultimo caso, non sembrerebbero esserci limitazioni geografiche particolari se la si attiva online, ma sempre nel sito la promozione non sembra essere applicata alle offerte TIM Super Fibra e Mega per già clienti.

Ecco dunque quali sono le principali caratteristiche e i prezzi applicati alle offerte TIM Super Fibra e TIM Super Mega con modem incluso con la promo “Max Speed Gratis” disponibile fino al 31 Luglio 2019, salvo cambiamenti:

TIM Super Fibra per nuovi e già clienti : linea fissa in tecnologia Fibra FTTH fino a 1000 Megabit/s ( massima velocità inclusa nel prezzo ), chiamate a consumo (19 centesimi di euro al minuto con uno scatto alla risposta di 19 centesimi di euro), modem TIM incluso a 5 euro al mese per 48 mesi, TIMVISION versione “base” incluso e un servizio gratuito a scelta al costo di 35 euro al mese per il primo anno, poi a 45 euro al mese fino al 4° anno . Successivamente continua a 40 euro al mese a tempo indeterminato . Con la promo “Max Speed Gratis” il costo sarà di 35 euro al mese per i primi 2 anni ;

: linea fissa in tecnologia fino a 1000 Megabit/s ( ), chiamate a consumo (19 centesimi di euro al minuto con uno scatto alla risposta di 19 centesimi di euro), a 5 euro al mese per 48 mesi, TIMVISION versione “base” incluso e un servizio gratuito a scelta al costo di . Successivamente continua a . ; TIM Super Mega per nuovi clienti : linea fissa in tecnologia Misto Fibra Rame FTTC o in “rete rigida” FTTE fino a 100 o 200 Megabit/s, a seconda della copertura ( massima velocità inclusa nel prezzo ), chiamate a consumo (19 centesimi di euro al minuto con uno scatto alla risposta di 19 centesimi di euro), modem TIM incluso a 5 euro al mese per 48 mesi, TIMVISION versione “base” incluso e un servizio gratuito a scelta al costo di 35 euro al mese per il primo anno, poi a 40 euro al mese fino al 4° anno . Successivamente continua a 35 euro al mese a tempo indeterminato . Con la promo “Max Speed Gratis” il costo sarà di 35 euro al mese per i primi 2 anni ;

: linea fissa in tecnologia fino a 100 o 200 Megabit/s, a seconda della copertura ( ), chiamate a consumo (19 centesimi di euro al minuto con uno scatto alla risposta di 19 centesimi di euro), a 5 euro al mese per 48 mesi, TIMVISION versione “base” incluso e un servizio gratuito a scelta al costo di . Successivamente continua a . ; TIM Super Mega per già clienti: linea fissa in tecnologia Misto Fibra Rame FTTC o in “rete rigida” FTTE fino a 100 o 200 Megabit/s, a seconda della copertura (massima velocità inclusa nel prezzo), chiamate a consumo (19 centesimi di euro al minuto con uno scatto alla risposta di 19 centesimi di euro), modem TIM incluso a 5 euro al mese per 48 mesi, TIMVISION versione “base” incluso e un servizio gratuito a scelta al costo di 40 euro al mese per il primo anno, poi a 45 euro al mese fino al 4° anno. Successivamente continua a 40 euro al mese a tempo indeterminato. Con la promo “Max Speed Gratis” il costo sarà di 40 euro al mese per i primi 2 anni.

Come anticipato, per ottenere lo sconto sulla massima velocità è necessario l’acquisto contestuale di un modem TIM, incluso in vendita a rate da 5 euro al mese per 48 mesi, che sarà il TIM HUB oppure il TIM Smart Modem in caso di attivazione in ADSL (in entrambi i casi garanzia illimitata per tutta la durata dell’offerta).

Si potrà comunque richiedere anche il modem AVM Fritz!Box 7590 (con garanzia estesa per 5 anni) pagando un contributo una tantum di 29 euro in fase di attivazione.

Per ulteriori informazioni e dettagli sulle opzioni aggiuntive richiedibili e sulla composizione dei costi delle offerte TIM Super è possibile visitare l’approfondimento dedicato.

La promozione, oltre che con la promo online, è compatibile anche con altre promozioni in corso, come quella dedicata all’opzione Smart Home e allo sconto per l’opzione Mobile convergente. È invece incompatibile con Promo Fedeltà.

Si ringrazia Alessandro per la segnalazione.

