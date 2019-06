Tim Super Promo Mobile: minuti e sms illimitati e fino a 30 Giga di internet a 10 euro al mese

Dal 30 Giugno al 31 Luglio 2019, l’operatore di telefonia Tim lancerà una nuova offerta tariffaria della gamma Tim Super Opzione Mobile dedicata a tutti i clienti Tim di linea mobile che avranno attiva o attiveranno l’offerta di rete fissa Super Fibra, Super Mega e Super Adsl.

La promozione prevederà lo sconto di 5 euro al mese sul costo mensile dell’opzione aggiuntiva “Mobile” rivolta ai nuovi clienti (nuova linea e passaggi da altro operatore) e ai già clienti di linea fissa che attivano Tim Super Fibra in connessione FTTH (fino a 1 Giga in download e 100 Mega in Upload) o Tim Super Mega in connessione FTTC/FTTE fino a 200 Mega in download e 20 Mega in Upload o Tim Super Adsl in connessione ADSL fino a 20 Mega in download e 1 Mega in Upload.

Questa offerta offrirà minuti e sms illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e rete mobile e 20 Giga di navigazione Internet ad un prezzo di 10 euro al mese anzichè 15 euro al mese se viene attivata nel periodo promozionale.

L’offerta si collegherebbe direttamente all’abbonamento Tim Super Fibra per quanto riguarda la rete fissa, con il pagamento che, quindi, avverrebbe direttamente sulla bolletta di casa. L’attivazione delle offerte Tim Super saranno prorogate fino al 31 Luglio 2019.

La promo mobile è attivabile sia con l’acquisto contestuale dell’abbonamento di rete fissa e una nuova sim ricaricabile Tim o successivamente all’attivazione dell’offerta Tim Super.

I clienti di linea fissa TIM, che attivano anche il servizio Tim Ricarica Automatica, possono attivare anche l’opzione gratuita 10 GIGA per clienti 100% TIM su massimo di tre linee ricaricabili con un’offerta dati attiva. I 10 Giga di traffico dati si rinnovano ogni mese.

Se il cliente disattiva il contratto di linea fissa TIM o il servizio TIM Ricarica Automatica o l’offerta dati attiva sulla propria linea mobile TIM, i 10 Giga mensili vengono cessati automaticamente e la promozione si disattiva.

Il cliente TIM 100% che attiva Tim Super Promo Mobile potrà quindi avere un bundle dati di minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, sms illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico internet a 10 euro al mese.

All’esaurimento di tutti i Giga disponibili sulla propria linea, la navigazione si interrompe fino alla successiva disponibilità, se il cliente ha disattivato l’opzione extrasoglia dati 1 Giga di Scorta.

Per i nuovi clienti di rete mobile è necessario l’acquisto di una nuova sim e, in attesa dell’attivazione dell’offerta fissa, sarà attivata la promozione Subito Mobile in promozione a 10 euro anzichè 15 euro che consente di usufruire degli stessi contenuti dell’opzione mobile. Potrà capitare che i contenuti dell’offerta temporanea si sommino con l’offerta definitiva. E’ necessario aggiungere l’eventuale costo di una nuova sim Tim.

Di questi Giga nazionali di navigazione Internet al mese inclusi nell’Opzione Mobile, alcuni Giga saranno fruibili in roaming anche nei paesi dell’Unione Europea. Il limite dei Giga è previsto dalla normativa Roaming Like at Home. Al superamento di questi Giga in roaming, il costo è di 0,549 centesimi di euro al MB iva inclusa.

Al superamento dei GB disponibili si ha, escludendo la presenza di altre opzioni dati, l’opzione extrasoglia Giga di Scorta che consente di continuare a navigare al costo anticipato di 1,90 euro ogni 200 MB (fino ad un massimo di 1 GB ogni 30 giorni). Al termine di Giga di Scorta, la navigazione Internet si blocca fino a successiva disponibilità.

E’ possibile disattivare Giga di Scorta chiamando il numero gratuito 40916 oppure tramite l’area clienti online MyTim Mobile. Se, invece, la disattivazione avviene mediante il Servizio Clienti 119, è presente un costo di 3,99 euro.

Se per motivi tecnici l’attivazione dell’offerta fissa non andasse a buon fine, allora non sarà possibile attivare l’opzione mobile a 10 euro al mese, ma entrerà in vigore un’offerta mobile con minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, sms illimitati verso tutti i numeri nazionali e 20 Giga di traffico internet con una variazione di prezzo di 17,99 euro al mese, addebitati sul credito residuo della linea mobile.

