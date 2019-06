TIM Super Fibra e Mega: le nuove offerte partono con uno sconto online di 60 euro per 12 mesi

TIM ha lanciato ufficialmente a partire da oggi, 10 Giugno 2019, le nuove offerte di rete fissa della gamma TIM Super. Per le nuove attivazioni tramite il sito web dell’operatore delle offerte TIM Super Fibra (FTTH) e TIM Super Mega (FTTC) è stato riservato uno sconto di 60 euro che verrà accreditato in fattura durante il primo anno di permanenza.

Dunque, come anticipato da MondoMobileWeb, TIM ha chiuso la commercializzazione delle offerte della gamma Nuova TIM Connect, rimpiazzandole con le nuove offerte della gamma TIM Super, denominate rispettivamente TIM Super Fibra (FTTH), TIM Super Mega (FTTC) e TIM Super ADSL.

La promozione disponibile online (ecco il link diretto), nonostante risulti attivabile dal 10 Giugno 2019, è stata inserita sul sito dell’operatore in anticipo già ieri, 9 Giugno 2019, ed ha come scadenza il 30 Giugno 2019, salvo eventuali proroghe.

Lo sconto di 60 euro è valido per un certo numero di nuove attivazioni (nuova linea o passaggio da altro operatore) solo per le offerte TIM Super Fibra e TIM Super Mega, e verrà riconosciuto in fattura tramite 12 accrediti da 5 euro IVA inclusa ciascuno, dal momento dell’attivazione fino al dodicesimo mese.

In questo caso, tramite la richiesta online, non sembrerebbe essere possibile, al momento, l’attivazione di TIM Super senza l’inclusione del modem TIM.

Molto probabilmente, l’offerta senza l’acquisto in 48 rate da 5 euro ciascuna del modem TIM si potrà richiedere prenotando un ricontatto telefonico gratuito (tramite il tasto “Chiamami Gratis”) o chiamando il numero verde, anche se potrebbe comunque essere “vivamente consigliato” il modem dell’operatore.

Ecco dunque come si presentano le offerte della gamma TIM Super con modem incluso per i nuovi clienti che richiedono l’attivazione con la promo online:

TIM Super Fibra : linea fissa in tecnologia Fibra FTTH fino a 1000 Megabit/s ( massima velocità inclusa nel prezzo ), chiamate a consumo (19 centesimi di euro al minuto con uno scatto alla risposta di 19 centesimi di euro), modem TIM incluso a 5 euro al mese per 48 mesi, TIMVISION versione “base” incluso e un servizio gratuito a scelta al costo di 35 euro al mese per il primo anno, poi a 45 euro al mese fino al 4° anno . Successivamente continua a 40 euro al mese a tempo indeterminato . Con la promo online il costo sarà di 30 euro al mese per i primi 12 mesi ;

: linea fissa in tecnologia fino a 1000 Megabit/s ( ), chiamate a consumo (19 centesimi di euro al minuto con uno scatto alla risposta di 19 centesimi di euro), a 5 euro al mese per 48 mesi, TIMVISION versione “base” incluso e un servizio gratuito a scelta al costo di . Successivamente continua a . ; TIM Super Mega : linea fissa in tecnologia Misto Fibra Rame FTTC o in “rete rigida” FTTE fino a 100 o 200 Megabit/s, a seconda della copertura ( massima velocità inclusa nel prezzo ), chiamate a consumo (19 centesimi di euro al minuto con uno scatto alla risposta di 19 centesimi di euro), modem TIM incluso a 5 euro al mese per 48 mesi, TIMVISION versione “base” incluso e un servizio gratuito a scelta al costo di 35 euro al mese per il primo anno, poi a 40 euro al mese fino al 4° anno . Successivamente continua a 35 euro al mese a tempo indeterminato . Con la promo online il costo sarà di 30 euro al mese per i primi 12 mesi ;

: linea fissa in tecnologia fino a 100 o 200 Megabit/s, a seconda della copertura ( ), chiamate a consumo (19 centesimi di euro al minuto con uno scatto alla risposta di 19 centesimi di euro), a 5 euro al mese per 48 mesi, TIMVISION versione “base” incluso e un servizio gratuito a scelta al costo di . Successivamente continua a . ; TIM Super ADSL: linea in ADSL fino a 20 Megabit/s, chiamate a consumo (19 centesimi di euro al minuto con uno scatto alla risposta di 19 centesimi di euro), modem TIM incluso a 5 euro al mese per 48 mesi, TIMVISION versione “base” incluso e un servizio gratuito a scelta al costo di 35 euro al mese per i primi 4 anni. Successivamente continua a 30 euro al mese a tempo indeterminato.

Con queste versioni di TIM Super è incluso in vendita a rate da 5 euro al mese per 48 mesi un modem TIM, che è il TIM HUB oppure il TIM Smart Modem in caso di attivazione in ADSL (in entrambi i casi garanzia illimitata per tutta la durata dell’offerta). Si potrà comunque richiedere anche il modem AVM Fritz!Box 7590 (con garanzia estesa per 5 anni) pagando un contributo una tantum di 29 euro in fase di attivazione.

Incluso nel costo finale c’è anche il contributo di attivazione, che è pari a 180 euro rateizzato in 12 rate mensili da 15 euro ciascuna. La presenza di questo costo di attivazione rateizzato comporta un vincolo di 12 mesi, e in caso di recesso anticipato durante questo periodo comporta il pagamento delle rate residue, comprese quelle del modem TIM.

In entrambi i casi si proseguirà in automatico la rateizzazione con apposita fatturazione, ma si potrà richiedere in fase di disdetta il pagamento in un’unica soluzione. In caso di recesso dopo i primi 12 mesi si pagheranno solo le rate residue del modem TIM.

Per ulteriori dettagli sulle opzioni e sulla composizione dei costi delle nuove offerte TIM Super si invita a consultare l’articolo dedicato.

Dal 10 Giugno 2019 è disponibile la nuova opzione Mobile convergente, che include minuti ed SMS illimitati e 20GB a 15 euro al mese. Inoltre, attivando il servizio TIM Ricarica Automatica, si riceveranno 10 Giga al mese in regalo con TIM 100%, più ulteriori 5 Giga al mese in regalo per un anno. Dunque, per il primo anno si può arrivare ad avere fino a 15 Giga al mese in più di traffico Internet senza costi aggiuntivi.

Per maggiori dettagli sulla nuova opzione Mobile di TIM si invita a consultare l’approfondimento dedicato.

Come anticipato da MondoMobileWeb, dal 10 Giugno 2019 l’operatore ha introdotto anche una bolletta di benvenuto per tutti i clienti di rete fissa (anche i già clienti che passano alla nuova offerta) che decideranno di non attivare la domiciliazione.

Dunque, chi decide di pagare tramite bollettino postale dovrà corrispondere tramite una fattura cartacea dedicata una cauzione di 100 euro, di cui 2 euro di imposta di bollo poiché si superano i 77,47 euro per importi fuori campo IVA. La cauzione verrà restituita nel caso in cui si deciderà successivamente di attivare la domiciliazione o in caso di cessazione della linea.

La bolletta di benvenuto dovrà essere pagata entro 20 giorni dall’emissione, pena la sospensione della linea, previo preventivo sollecito. Potrà essere pagata con tutte le modalità già previste per una normale bolletta (bollettino, online, lottomatica, ecc).

Per maggiori informazioni sulla copertura e per attivare le nuove offerte TIM Super con lo sconto online, è possibile visitare il sito ufficiale dell’operatore.

