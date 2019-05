su Huawei FreeBuds lite e oltre 30 euro per Huawei Video in regalo con l’acquisto del nuovo P30 lite

Dal 25 Aprile 2019, Huawei ha indetto un’operazione a premi nella quale, tramite l’acquisto di un Huawei P30 lite entro il 26 Maggio 2019, sarà possibile ricevere in regalo gli auricolari Huawei FreeBuds lite e oltre 30 euro di contenuti cinema per Huawei Video.

Il Huawei P30 lite dispone di uno schermo da 6.15 pollici, è aggiornato alla versione Pie 9.0 di Android e viene venduto, separatamente, in versione Mono o Dual Sim. Abilitato alle reti LTE+, il dispositivo si presenta come uno smartphone di fascia medio-alta con 4GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile con Micro SD fino a 512 GB.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il device dispone di una tripla fotocamera posteriore da 48MP + 8MP + 2MP e di una frontale da 24 MP che, come la posteriore, è dotata di tecnologia I.A., la quale permette una migliore identificazione del volto e delle fonti di luce.

Per partecipare all’operazione a premi l’utente dovrà acquistare, entro il 26 Maggio 2019, lo smartphone Huawei P30 lite presso i punti vendita e siti e-commerce aderenti all’iniziativa. In caso di preordine, dovrà completare l’acquisto entro il 26 Maggio 2019 presso lo stesso punto aderente.

Il prodotto in promozione è acquistabile presso tutti i punti vendita aderenti all’operazione a premi e operanti sul territorio italiano e nella Repubblica di San Marino, sia fisici che online, quali: Amazon (esclusivamente per i prodotti venduti e spediti da Amazon.it); Comet; Euronics; Expert; Fastweb; Huawei Experience Store; Iperal; Monclick; Mediaworld; Sinergy; SME; Supermedia; Tim; Trony; Unieuro; Vodafone; Wind e 3.

E’ possibile effettuare una richiesta per ogni prodotto acquistato per gli utenti privati, mentre i liberi professionisti, lavoratori autonomi e ditte individuali titolari di partita IVA potranno richiedere fino ad un massimo di tre premi.

Successivamente all’acquisto del prodotto, l’utente dovrà registrarsi, compilando il form online sul sito dedicato alla promozione entro e non oltre il 6 Giugno 2019, pena la perdita di diritto alla richiesta del premio.

In particolare, dovranno essere inseriti i propri dati anagrafici, nome del prodotto acquistato e data di acquisto, il codice IMEI ed il codice Seriale riportati sul prodotto acquistato, caricando anche due documenti: il primo deve essere una prova d’acquisto valido ai fini dell’adesione (scontrino fiscale, ricevuta o fattura con data di acquisto e indicazione chiara del prodotto acquistato), mentre il secondo deve essere una prova del prodotto acquistato (l’imballo del nuovo smartphone con visibili e leggibili i codici identificativi del prodotto).

Entro 7 giorni dalla compilazione del modulo, l’utente riceverà via email un feedback sull’adesione all’operazione a premi. In caso di esito positivo, l’utente riceverà un codice premio, dal valore di 32,83 euro (IVA inclusa), di contenuti cinema Huawei Video all’indirizzo inserimento al momento della registrazione e avrà diritto a ricevere gli auricolari wireless Huawei FreeBuds, spediti gratuitamente presso il domicilio indicato nel modulo di registrazione entro e non oltre 6 mesi dalla validazione della richiesta di adesione.

Il codice Huawei Video dovrà essere attivato entro il 30 Giugno 2019 per fruire dei contenuti previsti dalla promo entro 2 mesi dall’attivazione del codice promo. Una volta selezionato il film, l’utente avrà 48 ore a disposizione per vederlo quante volte si desidera.

Huawei Video è il servizio streaming on-demand pensato per i dispositivi Huawei con serie italiane e internazionali, web-series, film, cortometraggi, sport e documentari. L’applicazione, disponibile su tutti i dispositivi con Emui 8.0 e superiori, è già presente sugli ultimi dispositivi Huawei oppure è scaricabile direttamente dal proprio smartphone o tablet Huawei utilizzando l’App Gallery.

Gli auricolari FreeBuds lite, dal valore commerciale di 129,99 euro, garantiscono fino a 12 ore di ascolto, sono dotati della tecnologia Noise Cancelling, la quale permette di ridurre i rumori ambientali circostanti per migliorare la qualità di messaggi vocali e chiamate anche in casi estremi di pioggia, vento e uso in corsa (per chi pratica sport) secondo quanto affermato dal produttore.

Per ulteriori informazioni si invita a leggere il regolamento completo sul sito ufficiale dedicato all’iniziativa.

