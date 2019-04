Tim Iron X, Titanium e Jet: 50 Giga e minuti illimitati da 6,99 euro al mese (call center winback)

Dalla metà di Aprile 2019, salvo eventuali cambiamenti, alcuni nuovi clienti TIM possono attivare in alcuni casi le offerte ricaricabili speciali Tim Iron X, Tim Titanium e Tim Jet a partire da 6,99 euro al mese. Queste offerte non sono attivabili nei Negozi TIM.

Alcuni consulenti, principalmente outsourcing, che lavorano per conto dell’operatore di telefonia TIM in questi giorni stanno contattando alcuni ex clienti TIM, che avevano lasciato il consenso commerciale in precedenza, per offrire loro delle offerte tariffarie ricaricabili dedicate, che non sono attivabili nei canali di vendita standard.

Se il consumatore accetta dovrà acquistare una nuova sim ricaricabile Tim con contestuale richiesta di portabilità (MNP) sul numero che è stato selezionato.

In alcuni casi, il cliente, può chiedere al consulente telefonico, di far contattare anche altri suoi amici con la stessa o altre offerte dedicate. Molte volte le offerte dedicate possono cambiare in base all’operatore di provenienza e ci sono dei “target” da rispettare.

Se il numero non è stato selezionato, queste offerte speciali non sono attivabili tramite il servizio standard “Passa a Tim con Operatore“. Quindi è inutile richiedere un ricontatto telefonico dal sito ufficiale dell’operatore se il cliente non è stato selezionato, ma potrà attivare altre offerte operator attack. Non è possibile contattare direttamente i consulenti telefonici dedicati alla vendita delle offerte WinBack di Tim.

Da alcuni giorni, salvo eventuali cambiamenti, sono disponibili le seguenti offerte tariffarie per alcuni ex clienti TIM selezionati:

Tim Iron X 50 Giga prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati in 2G/3G/4G a 9,99 euro per il primo mese (comprensivo del costo di attivazione) se si proviene da PosteMobile e qualsiasi altro Operatore Virtuale (escluso Kena Mobile). Dal secondo mese l’offerta si rinnova a 6,99 euro al mese a tempo indeterminato.

Tim Titanium 50 Giga prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati in 2G/3G/4G a 9,99 euro al mese se si proviene da iliad, ho. mobile, 3 e Wind.

Tim Jet 50 Giga prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati in 2G/3G/4G a 9,99 euro per il primo mese se si proviene da Vodafone. Dal secondo mese l’offerta si rinnova a 11,99 euro al mese a tempo indeterminato.

In dettaglio, queste offerte prevedono di base 1000 minuti verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa e 3 Giga di internet in 4G. Contestualmente, entro cinque giorni dall’attivazione, saranno aggiunte anche le opzioni +47 Giga Free e Minuti Illimitati Free senza costi aggiuntivi. In caso di roaming nei Paesi dell’Unione Europea è possibile utilizzare 3GB dell’offerta base e 2,2GB dell’opzione Giga Free.

Le offerte speciali degli operatori di telefonia mobile, sono soggette a variazioni di commercializzazione improvvise e non sono attivabili da tutti.

Il costo della nuova SIM con questa tipologia di contatto in versione winback teleselling potrà essere di 10 euro con 10 euro di traffico incluso anzichè 25 euro con 20 euro di traffico, come succede con il servizio “Passa a Tim con Operatore“, sempre con spedizione a domicilio.

Il cliente che accetta l’offerta proposta dall’operatore dovrà indicare al consulente il proprio nome e cognome, codice fiscale, numero di telefono, il numero seriale della SIM, il gestore di provenienza, il numero del proprio documento di riconoscimento valido (documento d’identità, passaporto o patente) e l’indirizzo di spedizione.

La nuova sim ricaricabile viene spedita gratuitamente tramite corriere con pagamento in contrassegno. Prima della consegna, il cliente riceverà prima un sms con le indicazioni dell’ordine e successivamente un contatto telefonico per confermare il numero di telefono e il numero del documento di riconoscimento indicato e sarà concordato un appuntamento per la consegna a domicilio.

Questa versione di Tim Titanium non prevede gli SMS illimitati come succede o succedeva in altre iniziative winback teleselling simili (per esempio Tim Titanium Go nelle ultime attivazioni prevedeva gli SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali).

Quando si attiva una nuova sim ricaricabile Tim, in automatico, si attiva il profilo tariffario Tim Base e Chat con un costo di 2 euro al mese, gratuito il primo mese per i nuovi clienti.

In caso di presenza di un’offerta dati attiva, la tariffa include anche la possibilità di chattare con tutti su Whatsapp, Snapchat, iMessage, Imo, Skype Viber, WeChat senza consumare i Giga della propria offerta dati attiva. L’utilizzo delle chat senza limiti è consentito solo sul territorio italiano e solo con traffico dati disponibile sulla propria offerta.

Se il cliente, non vuole pagare 2 euro al mese in più, può cambiare piano in Tim Base New e Tim Semplice che non prevedono costi aggiuntivi.

Inoltre è prevista l’attivazione automatica di TIM In Viaggio Full quando si viaggia nei paesi fuori dall’Unione Europea e dell’opzione extrasoglia “Giga di Scorta“. Se il cliente TIM termina i propri Giga, continuerà a navigare in automatico a 1,90 euro ogni 200 MB (fino ad un massimo di 1GB ogni 30 giorni). Il Giga di Scorta viene utilizzato solo quando il cliente TIM ha terminato il traffico internet a disposizione. Al termine di 1 Giga di Scorta (quinto gettone) la navigazione viene bloccata.

I clienti TIM possono disattivare in qualsiasi momento Tim in Viaggio Full, Giga di Scorta, cambiare profilo tariffario gratuitamente tramite il 40916, l’IVR 119 (senza parlare con un operatore) e l’Area Autenticata MyTim Mobile dal sito ufficiale. Se si richiede tramite un operatore del Servizio Clienti 119 è previsto un costo di 3,99 euro per ogni operazione.

Al superamento dei Giga disponibili ogni rinnovo, se il cliente non ha altre opzioni dati attive e ha disattivato Giga di Scorta, la navigazione si blocca fino alla successiva disponibilità senza costi aggiuntivi.

Da lunedì 15 Aprile 2019 nei Negozi TIM aderenti sono disponibili le nuove offerte winback e/o operator attack Tim Special x Te, Tim Special, Tim Special Top con bundle unico. Dal 19 Aprile 2019 nei Negozi aderenti se si proviene da alcuni Operatori Virtuali è possibile attivare l’offerta ricaricabile Tim 7 Extra Go New a 7 euro al mese.

Le offerte a tempo indeterminato di tutti gli operatori telefonici possono essere modificate dallo stesso gestore come previsto dalla normativa del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

Aggiornamento. Si ringraziano A., L. e S. per la segnalazione. Senza ufficializzazioni da parte dell’operatore, quelle pubblicate in questa pagina sono da ritenersi indiscrezioni senza alcun valore informativo e commerciale.

