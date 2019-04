TIM Sky: offerta di rete fissa con la TV di Sky a partire da 44,90 euro al mese

TIM, in collaborazione con Sky Italia, permette di associare alle proprie offerte di rete fissa della gamma Nuova TIM Connect una promozione che permette di fruire di Sky TV tramite la connessione di casa (senza l’installazione di una parabola) al prezzo promozionale di 14,90 euro al mese, prezzo valido fino al 15 Marzo 2020.

L’offerta convergente TIM Sky si può richiedere entro il 17 Aprile 2019, salvo proroghe, nei negozi e online (ecco il link diretto), tramite la prenotazione di un ricontatto telefonico gratuito, e prevede la linea fissa di TIM in Fibra, XDSL o ADSL a partire da 30 euro al mese, e in più la TV di Sky fruibile tramite internet e senza parabola in promozione a 14,90 euro al mese, anziché 33,40 euro, fino al 15 Marzo 2020.

Il costo di attivazione di Sky è gratuito, così come quello di TIM tramite la domiciliazione bancaria delle bollette, anziché 49 euro. L’attivazione dell’offerta TIM Sky presuppone la sottoscrizione di due distinti contratti, uno con TIM e uno con Sky Italia, ciascuno regolato dalle rispettive Condizioni Generali di Contratto.

La componente Sky, prevede un costo di 14,90 euro al mese fino al 15 Marzo 2020, poi prosegue a 33,40 euro al mese, prevede di ricevere i canali dell’emittente senza parabola ossia tramite la connessione internet TIM con collegamento cablato (o Wi-Fi acquistando a 30 euro lo Sky Link) fra il My Sky HD e il proprio modem. Il decoder My Sky HD è in comodato d’uso gratuito, la consegna costa 49 euro.

Sono compresi nel prezzo i pacchetti Sky TV, Sky Famiglia, Sky HD, Sky Kids, Sky Box Sets e Sky Go Plus, quest’ultimo gratuito per i primi 12 mesi, poi si disattiva automaticamente. Sarà inoltre possibile aggiungere i pacchetti aggiuntivi Sky Cinema e/o Sky Sport a 10 euro al mese ciascuno oppure Sky Calcio a 15 euro al mese.

Il contratto con Sky prevede un vincolo di 24 mesi, e in caso di recesso anticipato prima del 16 Marzo 2020 dall’offerta Sky TV, sarà richiesto un importo pari agli sconti fruiti più 11,53 euro.

Ecco invece il riepilogo delle caratteristiche principali delle offerte della Nuova TIM Connect che possono essere abbinate all’offerta Sky TV con il costo promozionale:

TIM Connect Fibra : linea fissa in tecnologia Fibra FTTH fino a 1000 Megabit/s ( massima velocità sempre inclusa ), chiamate illimitate incluse verso fissi e mobili nazionali e TIMVISION incluso a 35 euro al mese a tempo indeterminato;

: linea fissa in tecnologia fino a 1000 Megabit/s ( ), verso fissi e mobili nazionali e TIMVISION incluso a a tempo indeterminato; TIM Connect XDSL : linea fissa in tecnologia Misto Fibra Rame FTTC o in “rete rigida” FTTE fino a 100 o 200 Megabit/s, a seconda della copertura ( massima velocità sempre inclusa ), chiamate a consumo (19 centesimi di euro al minuto con uno scatto alla risposta di 19 centesimi di euro) e TIMVISION incluso a 30 euro al mese a tempo indeterminato;

: linea fissa in tecnologia fino a 100 o 200 Megabit/s, a seconda della copertura ( ), (19 centesimi di euro al minuto con uno scatto alla risposta di 19 centesimi di euro) e TIMVISION incluso a a tempo indeterminato; TIM Connect ADSL: linea in ADSL fino a 20 Megabit/s, chiamate illimitate incluse verso fissi e mobili nazionali e TIMVISION incluso al costo di 35 euro al mese a tempo indeterminato.

Con la Nuova TIM Connect è sempre incluso anche TIMVISION (dal valore di 1 euro, già incluso nel prezzo finale). TIMVISION è la TV on demand di TIM fruibile da PC, tablet, smartphone e Smart TV, che offre oltre 10.000 titoli tra film, serie TV, cartoni animati e programmi per bambini e ragazzi senza interruzioni pubblicitarie.

Per le offerte in ADSL e Fibra FTTH sono incluse chiamate illimitate verso tutti i numeri di rete fissa e verso i numeri dei principali operatori rete mobile (TIM, Vodafone, Wind Tre, Iliad Italia, Lycamobile, BT Italia, Poste Mobile, DIGI Italy, Fastweb, Vectone, Welcome Italia, Kena Mobile Nòverca e altri operatori mobili virtuali che utilizzano la loro piattaforma). Mentre, con l’offerta TIM Connect XDSL, le chiamate illimitate non sono incluse da subito, ma si possono aggiungere con Opzione Voice a 5 euro in più al mese.

In tutte le offerte, il costo delle rate della quota di adesione è già incluso nel prezzo finale dei primi 24 mesi: questo vuol dire che per i primi due anni il costo delle promozioni sarà rispettivamente di 19 euro per l’offerta, 1 euro per TIMVISION e 10 euro di quota di adesione per TIM Connect XDSL e di 25 euro per l’offerta, 1 euro per TIMVISION e 10 euro di quota di adesione per TIM Connect ADSL e TIM Connect Fibra.

Al termine dei primi 24 mesi, e a tempo indeterminato, il costo mensile delle offerte sarà rispettivamente di 30 euro (29+1 di TIMVISION) e 35 euro (34+1 euro di TIMVISION).

Per maggiori dettagli sulla componente di rete fissa TIM Connect si invita a consultare l’approfondimento dedicato.

Si ricorda che dal 14 Gennaio 2019 i costi di migrazione e dismissione della linea fissa TIM prevedono un costo di 5 euro per passare ad altro operatore, mentre di 30 euro per la dismissione totale della linea.

