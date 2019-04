Come funzionerà la nuova offerta Vodafone Happy Black a 1,99 euro al mese con primo mese gratis

A partire dall’8 Aprile 2019, Vodafone renderà disponibile la nuova iniziativa Happy Black, attivabile da tutti i nuovi e già clienti consumer, al prezzo di 1,99 euro al mese, con il primo mese gratuito. I clienti potranno avere accesso a una serie di vantaggi, convenzioni e concorsi.

Vodafone Happy Black sarà attivabile tramite App o presso i Vodafone Store (monomarca). Il programma permette di accedere a offerte, sconti e iniziative messe a disposizione ogni mese dai partner Vodafone, con la possibilità di partecipare talvolta ad alcuni concorsi a premi. Inoltre, con Happy Black il cliente avrà a disposizione Giga illimitati sulle mappe.

Le app per le mappe incluse per la navigazione senza limiti sono Google Maps, Sygic, Copilot, Genis Maps, Here WeGo, Navmii GPS, Mappe Gps gratis, MapS.ME, Waze, Maps app, Tom Tom Go mobile, Moovit, Citymapper, Karta GPS, ATM Milano Official App, Muoversi a Roma, MyWay, GPS Navigation (be on the road) e Probus.

Chiaramente, l’elenco delle App potrà subire delle modifiche nel corso del tempo. I Giga illimitati sulle mappe si attiveranno automaticamente con l’attivazione di Happy Black.

Il nuovo programma Happy Black, dunque, non prevede l’accumulazione dei sorrisi, ma permette di riscattare i premi una volta al mese, in qualsiasi momento. L’utilizzo e la redenzione di tali premi sarà infatti disponibile nella sezione Happy Black dell’app My Vodafone e il cliente potrà usufruire ogni mese di tutti i premi presenti.

Nella nuova iniziativa di Vodafone tornano diversi partner dell’operatore che hanno offerto i loro sconti o i loro coupon per Vodafone Happy Friday.

Più nello specifico, per la sezione Tempo Libero, potrebbe prevedere ad esempio un biglietto gratis presso le sale UCI Cinemas, oppure una cena gratis o un ingresso gratis per determinate attrazioni. Nella categoria Intrattenimento, è probabile che il cliente possa trovare uno sconto NOWTV per serie TV a 5 euro invece di 9,99 euro oppure 6 mesi gratis di TIDAL o Infinity.

Nella categoria Viaggio, invece, si potrebbe ottenere un buono EniStation di 5 euro su 100 euro di spesa, oppure un rimborso da parte di Booking.com del valore di 50 euro, o ancora uno sconto del 10% con Rentalcars, del 20% con Europcar e del 25% con Alitalia.

Per finire, la categoria Shopping potrebbe offrire, ad esempio, 15 euro di sconto Mondadori, il 10% presso un centro Leroy Merlin, 20 euro di sconto per vente-privee o il 10% di sconto per gli smartphone presenti nei Vodafone Store. Non è comunque escluso che Vodafone possa offrire altri sconti proposti da altri partner.

Come sopra accennato, l’offerta prevede un primo mese gratuito, che permetterà di usufruire di tutti i premi messi a disposizione dall’operatore per quel determinato mese. Successivamente, l’offerta si rinnova automaticamente al prezzo di 1,99 euro al mese.

Vodafone Happy Black è dedicato sia ai clienti iscritti a Vodafone Happy che a quelli non iscritti: i clienti attualmente iscritti potranno decidere di iscriversi in app a Happy Black, oppure potranno continuare a usufruire dell’iniziativa Happy Friday, gratuitamente.

L’iniziativa Happy Black potrà essere disattivata tramite IVR oppure nella sezione Fai da Te del sito ufficiale dell’operatore.

Anteprima MondoMobileWeb. Senza ufficializzazioni da parte di Vodafone, quelle pubblicate in questa pagina sono da ritenersi indiscrezioni senza alcun valore informativo o commerciale. Sono esclusivamente indiscrezioni, che possono essere modificate se ci saranno variazioni da comunicare.

