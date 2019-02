su 3 Italia: questo sabato notte lavori in corso per attività di manutenzione dei sistemi

Wind Tre ha comunicato ai suoi clienti 3 che utilizzano l’app My3 che il loro sistema è in aggiornamento e quindi si potrebbero riscontrare difficoltà di accesso. Questo sabato notte sono previste delle attività di manutenzione per migliorare i servizi e aggiornare il sistema con nuove offerte.

Gli aggiornamenti più importanti si svolgeranno dalle 22:00 di oggi 23 Febbraio 2019 sino alle 10:00 di domenica 24 Febbraio 2019.

In alcuni casi, potrebbe capitare, che non sarà possibile verificare le informazioni sulle soglie dell’eventuale offerta attiva e il credito residuo disponibile. I clienti ricaricabili 3 potranno tranquillamente effettuare le proprie ricariche telefoniche,, ma potrebbero non ricevere l’sms informativo di avvenuta ricarica.

Durante la fase di attività di manuntenzione, anche i rivenditori 3 potranno avere difficoltà ad attivare nuove sim ricaricabili, ma l’orario scelto è previsto per quando sono chiusi. Chi apre domenica mattina prima delle 10:00, dovrà aspettare solo qualche ora.

Anche il Servizio Clienti 133 non potrà svolgere un’assistenza totale adeguata, ma cercheranno comunque di rispondere al cliente comunicando tutte le informazioni commerciali.

