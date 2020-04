su TIM attiva la banda ultralarga fino a 200Mbps in centinaia di comuni italiani: ecco la lista

TIM ha reso noto oggi di aver attivato la sua banda ultralarga in numerosi comuni di diverse regioni italiane, come risultato dell’iniziativa in attuazione del decreto Cura Italia per potenziare le infrastrutture del Paese.

Così, TIM ha accelerato lo sviluppo della sua fibra ottica in diverse aree bianche delle regioni Sicilia, Toscana, Lazio, Abruzzo, Sardegna, Umbria, Molise, Marche ed Emilia Romagna. Con il programma dell’operatore, i cittadini delle aree coinvolte potranno attivare i servizi in banda ultralarga fino a 200 Mbps nelle zone rurali e a bassa densità di popolazione.

Iniziando con la Sicilia, i comuni coperti sono 66, attraverso l’accensione di 313 armadi stradali collegati alla rete FTTC.

I comuni coperti nelle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Siracusa e Trapani sono: Bolognetta, Cerda, Giardinello, Gratteri, Lascari, Mezzojuso, Montelepre, Montemaggiore Belsito, Petralia Soprana, Pollina, Prizzi, San Cipirello, Sclafani Bagni, Torretta, Valledolmo, Villafrati, Agrigento, Alessandria della Rocca, Calamonaci, Cammarata, Santa Elisabetta, Santa Margherita di Belice, Santo Stefano Quisquina, Montedoro, Serradifalco, Aci Bonaccorsi, Belpasso, Camporotondo Etneo, Castel di Iudica, Mazzarrone, Nicolosi, Valverde, Assoro, Villarosa, Alì Terme, Brolo, Capri Leone, Castell’Umberto, Francavilla Di Sicilia, Furci Siculo, Gaggi, Graniti, Librizzi, Longi, Mandanici, Merì, Militello Rosmarino, Nizza Di Sicilia, Pagliara, Piraino, Roccalumera, Roccavaldina, San Piero Patti, Santa Marina Salina, Sant’Alessio Siculo, Sant’Angelo di Brolo, Saponara, Spadafora, Ucria, Valdina, Venetico, Buccheri, Gibellina, Salemi, Santa Ninfa e Vita.

In Toscana i comuni coperti sono 74, per mezzo di 319 armadi stradali, nelle province di Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia e Siena.

Di seguito la lista dei comuni: Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Tavarnelle, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Cerreto Guidi, Empoli, Figline e Incisa Valdarno, Firenzuola, Gambassi Terme, Marradi, Montaione, Pelago, Pontassieve, Rignano sull’Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, Scarperia e San Piero, Vaglia, Anghiari, Bucine, Capolona, Castel Focognano, Castel San Niccolo’, Castiglion Fibocchi, Monterchi, Pratovecchio Stia, Sansepolcro, Subbiano, Talla, Civitella Paganico, Gavorrano, Grosseto e Scansano, Bibbona, Cecina, Piombino, Rosignano Marittimo e Suvereto, Altopascio, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Montecarlo, Piazza al Serchio, Pietrasanta e Porcari, Casola in Lunigiana, Filattiera, Fivizzano, Pontremoli, Tresana e Villafranca in Lunigiana, Bientina, Calcinaia, Casciana Terme Lari, Castelfranco di Sotto, Crespina Lorenzana, Peccioli, Pomarance, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull’Arno, Terricciola, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Quarrata, Sambuca Pistoiese e San Marcello Piteglio, Asciano, Monteriggioni, Monticiano, Poggibonsi e San Gimignano.

Quanto al Lazio, la fibra di TIM ha raggiunto 47 comuni nelle province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, con l’impiego di 221 armadi stradali collegati alla rete FTTC.

Si parla dei seguenti comuni: Arsoli, Fiumicino, Montelanico, Montelibretti, Morlupo e Saracinesco, Acquafondata, Aquino, Arce, Ausonia, Broccostella, Campoli Appennino, Castelliri, Castro Dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Cervaro, Coreno Ausonio, Esperia, Ferentino, Fontana Liri, Fontechiari, Morolo, Piglio e San Biagio Saracinisco, Latina, Aprilia, Castelforte, Formia, Minturno, Sperlonga e Terracina, Antrodoco, Borgo Velino, Cottanello, Forano, Greccio, Montopoli di Sabina, Montasola, Petrella Salto, Rocca Sinibalda e Varco Sabino, Acquapendente e Bagnoregio.

In Abruzzo i comuni sono 20, in provincia di L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo, mediante accensione di 139 armadi stradali. Ecco i comuni: L’ Aquila, Pescina, San Benedetto dei Marsi, Tagliacozzo, San Giovanni Teatino, Ortona, Pollutri, Casalbordino, Collecorvino, Farindola, Penne, Picciano, Pianella, Torricella Sicura, Castellato, Teramo, Montorio al Vomano, Sant’ Omero, Canzano, Torano Nuovo.

In Sardegna sono stati coperti 13 comuni con 21 cabinet collegati alla rete FTTC, nelle province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. Si tratta dei comuni di Maracalagonis, Quartucciu e Sinnai, Girasole e Macomer, Masullas, Mogoro, Simaxis, Siris, Iglesias, Musei, Pimentel e Serdiana.

In Umbria invece TIM ha portato la banda ultralarga in 15 comuni con 86 armadi stradali collegati: Bettona, Campello sul Clitunno, Citerna, Collazzone, Fratta Tadina, Massa Martana, Perugia, San Giustino, Spoleto, Torgiano, Acquasparta, Montecastrilli, San Gemini, San Venanzo e Terni.

Passando adesso al Molise, i comuni interessati sono 18, nelle aree bianche in provincia di Campobasso e Isernia, collegati tramite l’accensione di 112 armadi: Bojano, Colle d’Anchise, Ferrazzano, Montenero di Bisaccia, Palata, San Giacomo degli Schiavoni, San Massimo, Sepino, Spinete, Ururi e Vinchiaturo, Agnone, Belmonte del Sannio , Capracotta, Civitanova del Sannio, Carpinone, Filignano e Poggio Sannita.

Sale il numero per le Marche, con 55 comuni collegati tramite 301 armadi stradali nelle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro e Urbino. Di seguito la lista:

Agugliano, Corinaldo, Cupramontana, Jesi, Mergo, Monte Roberto, Montemarciano, Osimo, Poggio San Marcello, Polverigi, Rosora, Serra de’ Conti, Serra San Quirico, Trecastelli, Acquaviva Picena, Ascoli Piceno, Castel di Lama, Castorano, Grottammare, Monteprandone, San Benedetto del Tronto, Altidona, Campofilone, Fermo, Montegiorgio, Montegranaro, Pedaso, Petritoli, Porto Sant’Elpidio, Rapagnano, Sant’Elpidio a Mare, Torre San Patrizio, Appignano, Civitanova Marche, Corridonia, Loro Piceno, Macerata, Pollenza, Ripe San Ginesio, Treia, Belforte all’Isauro, Colli al Metauro, Fano, Fermignano, Lunano, Macerata Feltria, Mercatino Conca, Montecerignone, Montecalvo in Foglia, Monteciccardo, Piandimeleto, Piobbico, Sassofeltrio, Urbino e Vallefoglia.

Infine, in Emilia Romagna TIM ha attivato la banda ultralarga fino a 200 Mbps nelle aree bianche di 74 comuni, tramite l’accensione di 317 armadi nelle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio nell’Emilia e Rimini.

Di seguito la lista: Alto Reno Terme, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Imola, Loiano, Mordano, Ozzano dell’ Emilia, Pianoro, Val Samoggia, Vergato, Bondeno, Comacchio, Ferrara, Lagosanto, Vigarano Mainarda, Voghiera, Longiano, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castel Franco Emilia, Formigine, Marano sul Panaro, Mirandola, Modena, Savignano sul Panaro, Albareto, Collecchio, Lesignano de’ Bagni, Medesano, Parma, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, Sormolo Mezzani, Traversetolo, Calendasco, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castell’Arquato, Castelvetro Piacentino, Cortemaggiore, Gropparello, Lugagnano Val d’Arna, Piacenza, Podenzano, Ponte dell’ Olio, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Sarmato, Travo, Vernasca, Vigolzone, Ziano Piacentino, Conselice, Ravenna, Boretto, Campegine, Casalgrande, Casina, Poviglio, Reggio nell’Emilia, Reggiolo, Scandiano, Maiolo, Montefiore Conca, Novafeltria, Poggio Torriana, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Leo, Talamello.

TIM ha inoltre comunicato che per assicurare una connessione ultrabroadband anche nei comuni non ancora raggiunti dalla fibra si impegnerà per la diffusione di connessione ultrabroadband grazie alla tecnologia FWA, Fixed Wireless Access.

