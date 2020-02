Open Fiber avvia i lavori a Cuneo: investimento per la copertura FTTH di 21.000 unità immobiliari

Con la convenzione appena siglata, Open Fiber avvia i lavori a Cuneo per portare la fibra ottica FTTH in circa 21.000 unità immobiliari, con un investimento di circa 7 milioni di euro.

Si parla di 115 chilometri di infrastruttura di rete in fibra ottica in modalità FTTH fino a 1 Gigabit al secondo, che verrà posata sul territorio in seguito all’accordo siglato tra la Città di Cuneo e l’azienda guidata da Elisabetta Ripa.

La presentazione del Piano Operativo è avvenuta infatti questa mattina presso la Sala Giunta del Municipio alla presenza dell’Assessore alla Smart City Domenico Giraudo, il Consigliere Comunale con delega alle Infrastrutture Tecnologiche Silvano Enrici e, tra gli altri, il Regional Manager Piemonte Sud e Liguria di Open Fiber, Giovanni Romano Poggi, che ha così commentato la convenzione:

“Cuneo è certamente un tassello fondamentale del nostro piano di sviluppo e crediamo fortemente nel valore aggiunto che questa opera produrrà per tutto il tessuto economico locale. La sinergia con l’Amministrazione comunale e con gli uffici tecnici ci ha consentito di mettere a punto un progetto aderente alle caratteristiche del territori, con l’obiettivo di rendere gli interventi poco invasivi”.

Nello specifico, secondo quanto dichiarato, gli interventi saranno svolti da Elecnor, impresa che opera a Cuneo per conto di Open Fiber, e sono partiti da via Luigi Negrelli, in cui sarà in seguito installato il Point of Presence (POP) che illuminerà la rete della città.

Circa il 60% del piano di sviluppo sarà eseguito mediante l’utilizzo di cavidotti e reti sotterranee o aeree già esistenti, con lo scopo di concludere tutti gli interventi entro 18 mesi dall’inizio dei lavori in città.

Open Fiber ricorda che l’intervento in questione si inserisce nella cornice degli investimenti dell’azienda in Piemonte, in cui l’azienda opera nelle aree a successo di mercato dei Cluster A&B con un investimento di 260 milioni di euro e nelle are bianche con un investimento di 280 milioni di euro, che consentirà di collegare 1000 piccoli comuni.

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo della telefonia è possibile iscriversi gratis al canale mondomobileweb di Telegram. Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social e seguite MondoMobileWeb su Facebook, Instagram e Twitter. Non esitate a condividere le vostre opinioni e/o esperienze commentando i nostri articoli.