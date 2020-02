3 Italia: SMS ad alcuni clienti per attivare un’offerta di San Valentino. Confermata la Play Young

Alcuni clienti 3 Italia in target stanno ricevendo nelle ultime ore degli SMS con cui l’operatore li invita ad attivare una delle nuove offerte di San Valentino in una singola SIM aggiuntiva, senza la necessità di attivarne due contestualmente, come previsto per i nuovi clienti.

La campagna SMS di Wind Tre dedicata ad alcuni clienti del brand 3 Italia permette quindi agli utenti contattati di recarsi in un negozio per attivare solamente una SIM aggiuntiva con una delle due offerte All-In Love oppure Play Love.

Di seguito, l’SMS inviato ai clienti in target:

“3 IN LOVE: attiva una SIM aggiuntiva con una delle offerte speciali San Valentino con tanti Giga, minuti illimitati e SMS a soli 11,99 euro! Costo SIM 10 euro e attivazione offerta 6,99 euro. Affrettati, è solo fino al 16/02! Info, condizioni e dettagli in negozio”

Come scritto nella comunicazione di 3 Italia, si avrà tempo fino al 16 Febbraio 2020 per attivare una delle due offerte su una SIM aggiuntiva, salvo eventuali proroghe; si tratta della stessa data di scadenza fissata anche per i nuovi clienti che invece devono attivare due offerte identiche contestualmente.

L’offerta All-In Love prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS e 100 Giga di traffico dati con Giga Bank al prezzo di 11,99 euro al mese, con addebito su conto corrente o carta di credito.

La Play Love offre invece minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 100 SMS e 50 Giga di traffico dati al prezzo di 11,99 euro al mese con addebito su credito residuo.

Il costo di attivazione è di 6,99 euro ed entrambe le offerte prevedono anche il traffico in Roaming all’interno dell’Unione Europea, con un tetto massimo al consumo di dati effettuabile ogni mese. Il piano attivato è sempre Power29 e le due offerte di San Valentino partecipano all’iniziativa Grande Cinema 3. L’opzione 4G LTE è disponibile gratuitamente.

L’offerta Tre sarà attiva dal momento di ricezione dell’SMS di avvenuta attivazione e in caso di superamento del traffico dati, 3 Italia applica una tariffa a consumo di 20 centesimi di euro per ogni 20 Megabyte, senza scatto di apertura sessione. Per gli SMS la tariffa extrasoglia è invece di 29 centesimi di euro per ogni messaggio inviato, mentre i minuti sono in entrambi i casi illimitati, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza.

La Play Love su credito residuo, in caso di credito insufficiente, andrà in sospensione per un massimo di 180 giorni e poi verrà disattivata. Una volta disattivata l’offerta sottoscritta, il piano base Power 29 di Tre diventa a pagamento, al prezzo di 2,17 euro al mese su credito residuo. Il costo non verrà addebitato se è attiva o si attiva un’opzione, ad eccezione di 4G LTE, Ti Ho Cercato, Ricarica Always ON, World Pass e Internet Pass. Chiaramente il problema non si pone per la All-In Love con addebito su carta di credito o conto corrente.

I già clienti Tre che non avessero ricevuto l’SMS che li invita ad attivare una nuova SIM con una delle due offerte di San Valentino possono sempre tentare e recarsi in un negozio per conoscere le offerte dedicate alla loro linea.

Oggi Wind Tre ha anche confermato, sempre per il brand 3 Italia, la sua offerta Play Young dedicata ai clienti under 30 e attivabile esclusivamente online tramite 3StoreWeb. L’offerta in questione prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e 80 Giga di traffico dati al prezzo di 11,99 euro al mese.

In questo caso, il costo di attivazione è gratuito e l’addebito è su credito residuo. L’offerta potrà essere attivata dai clienti di età compresa tra i 18 e i 30 anni, che potranno attivarla fino al giorno prima del compimento dei 31 anni.

