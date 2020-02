su ScuolaDigitaleTIM: sbarca in Basilicata l’iniziativa di Tim per introdurre i giovani al coding

Nell’ambito dell’iniziativa ScuolaDigitaleTIM, il 10 febbraio 2020 Tim è andata a Melfi per insegnare il coding ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo Ferrara Marottoli. Il progetto, arrivato già alla sua quarta edizione, nasce con lo scopo di avvicinare gli studenti alla programmazione e ai concetti di logica computazionale.

Prosegue il cammino del progetto Nazionale di Tim iscritto all’interno dell’Operazione Risorgimento Digitale, il Protocollo d’intesa sottoscritto con il MIUR.

L’obbiettivo è quello di avvicinare gli studenti della scuola secondaria di primo grado alla programmazione e ai concetti di logica e pensiero computazionale attraverso l’utilizzo del visual coding.

ScuolaDigitaleTIM toccherà 107 province italiane, con lo scopo di dare a tutti i giovani la possibilità di utilizzare in modo adeguato le risorse di internet, così da accelerare il processo di digitalizzazione del Paese. L’Operazione Risorgimento Digitale sarà a Melfi dal 14 dicembre 2020.

Tim fa sapere tramite un comunicato stampa che questa volta i protagonisti saranno i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Ferrara Marottoli di Melfi. Gli studenti si sono messi alla prova nei laboratori di visual coding, attraverso la piattaforma Coding Playground sviluppata da Codemotion Kids, presente sul sito scuoladigitale.tim.it.

La piattaforma è fruibile anche dagli alunni che non partecipano agli incontri in classe. E’ divisa in tre diversi spazi di programmazione con tre diverse aree tematiche: gestione intelligente delle risorse e sostenibilità, 5G e importanza delle infrastrutture di telecomunicazione, uso consapevole del web e rispetto reciproco sui social.

Una volta scelta l’area tematica su cui lavorare, la classe utilizza il visual coding, sotto la guida di un tutor, per creare uno scenario adatto al tema. Finita la lezione i vari progetti vengono mostrati al resto della classe. Nella parte finale della giornata di lavoro il tutor funge da moderatore, con l’obbiettivo di stimolare la riflessione sui temi trattati durante la giornata. Lo scopo finale della lezione è quello di ottenere una galleria di progetti realizzati dagli studenti che potrà essere poi utilizzata dall’insegnante scolastico per continuare il lavoro con loro.

Sul sito dedicato, tutti gli studenti dai 10 ai 14 anni possono accedere alla piattaforma pensata con la logica dell’imparare giocando. Alcune funzioni della piattaforma infatti, non saranno disponibili fin da subito, ma dovranno essere sbloccate raggiungendo degli obiettivi.

Anche l’edizione di quest’anno propone a tutti i partecipanti un contest con premi messi in palio da TIM.

Durante il corrente anno scolastico ScuolaDigitaleTIM coinvolgerà circa 5000 studenti dai 10 ai 14 anni, toccando ben 20 comuni, uno per ogni regione: Altamura, Aosta, Benevento, Campobasso, Casalecchio di Reno, Città Sant’Angelo, Conegliano, Enna, Fabriano, Ivrea, Melfi, Perugia, Pontassieve, Prata di Pordenone, Rapallo, Rende, Rieti, Rovereto, Rozzano e Selargius.

