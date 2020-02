su TIM Party: concorso per vincere Moto Razr con eSIM, sconti per San Valentino e non solo

In occasione di San Valentino, TIM con il suo programma di fidelizzazione TIM Party ha lanciato delle nuove iniziative a tema. A queste si aggiunge un nuovo concorso per vincere un Motorola Razr e altri sconti nella categoria shopping.

Partendo con il concorso, TIM permette, da oggi e fino al 19 Febbraio 2020, di tentare di vincere in modalità instant-win un Motorola Razr, venduto in esclusiva dall’operatore con eSIM.

Come sempre, i clienti sono divisi in cluster di appartenenza in base alle loro caratteristiche e ad ogni cluster corrispondono diverse chance per l’estrazione. Nello specifico, il Cluster 1 (clienti attivi da massimo 12 mesi) ha una chance di gioco, il Cluster 2 (clienti attivi da oltre 12 mesi e fino a 5 anni) ha due chance di gioco, il Cluster 3 (clienti attivi da oltre 5 anni) ha tre chance di gioco e infine il Cluster 4 (clienti convergenti, con linea mobile in abbonamento, TIM 100%, TIM Smart o Connect e altre offerte) ha a disposizione cinque chance di gioco.

TIM assegnerà un premio al giorno per 10 giorni, per un totale di 10 premi che verranno vinti in modalità instant-win. Il partecipante potrà giocare più volte al giorno nei limiti delle chance del proprio cluster di appartenenza, fino all’eventuale aggiudicazione di un premio. Ogni cliente può vincere infatti un solo premio nell’intero periodo di durata del concorso.

I vincitori, oltre a visionare la schermata, riceveranno comunicazione di vincita e il modulo di accettazione del premio, che andrà compilato e inviato rispondendo alla mail entro 48 ore dalla trasmissione della comunicazione di vincita. La consegna sarà effettuata entro 180 giorni al domicilio indicato dai vincitori.

Il nuovo Moto Razr con eSIM è disponibile nel listino TIM per l’acquisto a rate nei negozi TIM aderenti, e può essere acquistato in un’unica soluzione al costo di 1599,90 euro.

Il device presenta un display pieghevole in tecnologia pOLED HD da 6,2 pollici con rapporto di forma 21:9 e un display esterno da 2,7 pollici. Il processore utilizzato è uno Snapdragon 710 con 128GB di memoria di archiviazione integrata e 6GB di RAM. La batteria è invece un modulo da 3500 mAh, mentre la camera posteriore è da 16 Megapixel; il sistema operativo è Android 9.0.

Passando adesso alle iniziative per San Valentino, TIM ha pensato a degli sconti con alcuni partner a tema. Saranno infatti disponibili sconti con Interflora, SINA Hotels, Smartbox, Venchi, e altri.

Con Interflora i clienti avranno a disposizione uno sconto di 15 euro su fiori o altri regali, da utilizzare sul sito ufficiale inserendolo in fase di acquisto. Lo sconto è applicabile su acquisti fino al 29 Febbraio 2020, una sola volta, e non è cumulabile con altre promozioni. Per consegne il giorno di San Valentino, l’azienda consiglia di completare l’ordine entro il 13 Febbraio 2020.

Per quanto concerne Sina Hotels, il cliente iscritto a TIM Party può decidere di riscattare il codice per uno sconto del 20% valido per soggiorni fino al 5 Aprile 2020 in tutti gli hotel ad esclusione della Sina Villa Medici di Firenze.

Anche in questo caso, il codice può essere utilizzato entro il 29 Febbraio 2020 inserendolo nel campo dedicato del sito ufficiale, dopo aver scelto l’hotel preferito.

Sempre in tema di viaggi e soggiorni, i clienti potranno anche scegliere un buono sconto Smartbox del 18%, da inserire in fase di acquisto fino al 16 Febbraio 2020, per soggiorni entro il 23 Febbraio 2020. Il buono è valido per qualsiasi cofanetto, ad eccezione dei cofanetti Disney, e non è cumulabile con altre promozioni o codici sconto.

Con Venchi, invece, il cliente iscritto a TIM Party ha la possibilità di ottenere uno sconto di 10 euro sull’acquisto di prodotti dolciari a fronte di almeno 49 euro di spesa. Il codice può essere utilizzato entro il 16 Marzo 2020 e anche in questo caso non è cumulabile con altre promozioni in essere.

Infine, entro il 14 Febbraio 2020 è possibile richiedere un codice (fino a esaurimento scorte) per ottenere una rateizzazione a condizione agevolate per lo smartphone Xiaomi Mi Note 10.

Infatti, i clienti che utilizzano il codice potranno acquistare a rate lo Xiaomi Mi Note 10 al prezzo di 10 euro al mese per trenta mesi, senza anticipo e con uno sconto sul prezzo di listino di 300 euro. In caso di recesso prima della scadenza è previsto il pagamento delle rate rimanenti e dell’eventuale costo di recesso anticipato. Anche in questo caso è inoltre previsto un contributo di attivazione di 9,99 euro per qualsiasi rateizzazione.

TIM Party rende disponibili numerosi altri sconti nella categoria shopping, non strettamente legati alla festa di San Valentino e riscattabili secondo i termini e le condizioni di volta in volta stabilite dall’operatore.

Fino al 30 Aprile 2020 sarà possibile utilizzare un codice per uno sconto del 30% sui bracciali mesh sul sito ufficiale di Kulto, da riscattare comunque fino al 16 Febbraio 2020; sempre fino al 30 Aprile 2020 è anche possibile ottenere uno sconto del 20% sugli orologi Hip Hop dal sito ufficiale, per qualsiasi prodotto acquistato.

Offerto anche uno sconto del 20% per gli articoli per l’home fitness di Rovera (entro il 31 Agosto 2020) e uno del 15% sui prodotti del Frantoio Muraglia, da utilizzare entro il 31 Dicembre 2020.

Per chi fosse interessato all’acquisto di un nuovo elettrodomestico, TIM Party offre anche uno sconto del 15% sui piccoli elettrodomestici di Smeg, da utilizzare in questo caso sul sito o anche nei punti vendita monomarca a Milano, Reggio Emilia, Modena e Guastalla. Il codice sconto andrà richiesto e utilizzato entro il 30 Aprile 2020 e non sarà valido sui prodotti della collezione Dolce & Gabbana e sui prodotti dell’area outlet dei punti vendita fisici.

Con Brums, azienda di abbigliamento, è invece possibile ottenere un codice sconto sulla collazione PE20, del 15%, da utilizzare entro il 30 Aprile 2020. Anche in questo caso, lo sconto può essere utilizzato nel sito o anche nei negozi monomarca Brums (in questo caso occorre stampare la mail con il codice ricevuto da TIM Party). In tutti i casi, è necessaria la sottoscrizione della Fidelity Card Brums.

Sconti anche per car sharing e bike sharing, con i servizi Sharengo e Bicincittà.

Nello specifico, Sharengo è un servizio di car sharing elettrico operativo a Milano, Roma, Firenze e Modena, per la condivisione di auto ecologiche. Con il codice sconto di TIM Party è possibile ottenere uno sconto del 15% sulle tariffe, da utilizzare entro il 26 Maggio 2020. Lo sconto tariffario in questione ha validità di un anno solare dalla data di registrazione (in cui andrà inserito il codice ricevuto).

Con Bicincittà, si otterrà invece uno sconto di 10 euro per il noleggio di una bici in bike sharing nelle città di Carrara, Como, Cremona, La Spezia, Lecco, Monza, Perugia, Reggio Calabria, San Donato Milanese, Terni, Venezia, Biella, Torino, Pisa, Padova, Rimini e Treviso.

Il codice di 10 euro è valido su una spesa di minimo 15 euro, entro il 31 Dicembre 2020.

Con Shenker TIM Party permette invece di ottenere diversi coupon. Si parte con uno sconto del 5% sulle vacanze studio all’estero per l’apprendimento della lingua inglese. Il cliente potrà richiedere il voucher e poi contattare il numero verde dedicato o mandare una mail per prenotare il corso o la vacanza all’estero. Al momento della finalizzazione dell’iscrizione, si potrà presentare il voucher per ottenere lo sconto.

In alternativa, il cliente può utilizzare uno sconto del 15% sui corsi online di Shenker, in questo caso semplicemente selezionando il corso e applicando il codice prima di concludere il pagamento.

Infine, è possibile ottenere il 25% di sconto per i corsi di inglese effettuati direttamente nelle sedi di Shenker. Le condizioni di utilizzo sono le stesse, ma in questo caso il cliente dovrà presentare il coupon presso le sedi al momento dell’iscrizione.

In tutti i casi, il codice andrà riscattato entro il 30 Aprile 2020 e utilizzato entro il 31 Agosto 2020.

Con TIM Party è inoltre possibile riscattare entro il 31 Dicembre 2020 uno sconto per l’abbonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta (48 euro invece di 52 euro) o Musei Lombardia e Valle d’Aosta (40 euro invece di 45 euro) per accedere a musei, residenze, ville, giardini e altri siti di interesse in qualsiasi giorno dell’anno nei siti culturali aderenti.

Con OPS! è invece possibile ottenere uno sconto del 20% su orologi e gioielli del marchio made in italy, sul sito ufficiale OpsObjects. Per ottenere lo sconto, sarà sufficiente inserire il codice nell’apposito campo al momento del check out. Lo sconto risulta cumulabile con altre promozioni in corso e andrà riscattato entro il 30 Aprile 2020 e utilizzato entro il 31 Maggio 2020.

Infine, TIM mette a disposizione degli sconti con MSC Crociere e con Grimaldi Lines.

Con MSC Crociere sarà possibile richiedere un codice sconto fino al 10% da presentare in agenzia per ottenere lo sconto al momento della prenotazione. L’offerta è valida fino al 31 Dicembre 2020.

Grimaldi Lines offre invece il 10% di sconto entro il 31 Marzo 2020 su tutti i suoi collegamenti. Per attivare il coupon occorrerà recarsi sul sito, contattare il call center o visitare un punto vendita per scegliere la tratta. In fase di acquisto sarà possibile inserire il codice per ottenere lo sconto.

Come sempre, il cliente TIM iscritto al programma di fidelizzazione TIM Party può anche avere minuti, SMS o Giga in regalo per un determinato periodo di tempo. Non è escluso che possano esserci cambiamenti o altre promozioni.

