Fiorello, testimonial Wind, scherza a VivaRaiPlay! su altri operatori. In onda nuovo spot natalizio

Rosario Fiorello, testimonial storico degli spot Wind, nell’ultima puntata del suo programma VivaRaiPlay!, in onda sulla piattaforma online gratuita Rai Play, ha messo in atto uno sketch “involontario” insieme a Nicola Savino che ha coinvolto proprio la telefonia.

L’episodio è andato in onda ieri, 5 Dicembre 2019, durante la sedicesima puntata dello show condotto da Fiorello, in particolare nel segmento “OFF” che viene dopo i titoli di coda e il termine “ufficiale” dello spettacolo (anche se poi continua comunque per decine di minuti).

Lo showman siciliano ha coinvolto sul palco Nicola Savino, suo amico e noto conduttore radiofonico e televisivo, ed insieme hanno provato a contattare telefonicamente in diretta il cantante Biagio Antonacci (nel video in basso si può vedere dal minuto 06:30, ndr).

Sebbene il cellulare abbia squillato per alcuni secondi, si è poi attivata la segreteria telefonica, che ha però rivelato la compagnia telefonica adottata da Antonacci, ossia Vodafone.

Una volta sentita in diretta la voce che annuncia la segreteria telefonica di Vodafone, Fiorello ha subito scherzato sull’accaduto, fra le risate del pubblico, fingendo un malore, in quanto testimonial della concorrente Wind.

Anche Nicola Savino ha preso in giro il presentatore alludendo all’ultimo spot Wind di Fiorello, dicendogli che “era meglio quando portavi l’incudine nella pubblicità!”. Fiorello ha poi risposto scherzosamente di aver già “perso il 5% del contratto con questa botta di Vodafone”.

Continuando a scherzare sull’episodio, Fiorello ha detto di voler “parlare con Antonacci” perché “non può avere… non prende prende benissimo ehm…dafone”, provocando le risate del pubblico in sala e dello stesso Savino.

Non è nemmeno la prima volta che Fiorello “inciampa” sulla segreteria telefonica di Vodafone in diretta: già nella prima puntata (di quelle complete) di VivaRaiPlay! il presentatore aveva provato a chiamare il cantante Cesare Cremonini, e anche in quel caso si era attivata la segreteria telefonica dell’operatore rosso in diretta nazionale, suscitando le risate del pubblico e la reazione di Fiorello, anche in quel caso di un finto malore, aggiungendo, con il sorriso, “sono licenziato, immagino la lettera già, che mi mandano quelli di…” mimando con le dita la doppia vu di Wind.

Inoltre, sempre in tema di telefonia, in una delle puntate successive di VivaRaiPlay! era presente tra il pubblico Andrea Fabiano, di recente passato a TIM come Responsabile Multimedia e nuovo AD di TIMVISION, ma fino a qualche mese fa in Rai come Responsabile del progetto di VivaRaiPlay!.

Una volta riconosciuto, Fiorello ha voluto salutare in diretta Fabiano ricordando come l’ex dirigente Rai avesse preso parte alla creazione del suo nuovo programma, ma prima di salutarlo ha voluto scherzare dicendo che “adesso è passato ad un operatore che non prende mai”, riferendosi a TIM.

Ritornando agli spot Wind, da qualche giorno è in onda un nuovo episodio degli spot natalizi di Wind, cominciato a metà Novembre 2019 con il primo episodio in cui Fiorello veste i panni di un “Babbo Natale moderno”.

Anche in questo caso Fiorello, così come nella precedente pubblicità, è alle prese con una serie di regali sempre più improbabili, ma in questo caso “grazie a Wind” riuscirà a concedersi un momento di “tregua” dalle consegne, rappresentato dagli auricolari wireless.

In questo caso, infatti, viene pubblicizzata la promozione natalizia di Wind sull’acquisto di uno smartphone: come già anticipato, dal 18 Novembre e fino al 31 Dicembre 2019, salvo cambiamenti, è attiva la Promo Auricolari SBS con cui si possono ricevere in omaggio gli auricolari Wireless SBS, ed è rivolta a tutti i nuovi clienti (anche in portabilità) che acquistano, contestualmente all’attivazione della nuova SIM, uno smartphone a rate con Telefono incluso o Telefono finanziato Findomestic.

Il nuovo episodio degli spot natalizi di Wind è in onda nei formati da 30, 20 e 15 secondi, e come colonna sonora è sempre presente il brano delle Sister Sledge “We Are Family”. La casa di produzione è Alto Verbano, con la regia affidata a Senegal.

