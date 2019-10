Open Fiber: aperta la commercializzazione della fibra ad Agrigento con Vodafone e Tiscali

Anche ad Agrigento, Open Fiber ha già aperto la vendibilità dei servizi in fibra con Vodafone e Tiscali nelle prime 5000 unità immobiliari coperte dalla nuova fibra FTTH. Lo sforzo dell’azienda guidata da Elisabetta Ripa mira a coprire 19.000 abitazioni in 18 mesi.

La rete di Open Fiber venduta da Vodafone e Tiscali è già disponibile nei quartieri di Spinasanta, Calcarelle, San Giuseppuzzo e Fontanelle, per privati, aziende e Pubbliche Amministrazioni.

Come sottolinea Open Fiber nel suo comunicato ufficiale, “l’avvio dei servizi di connettività è un primo passaggio del piano di cablaggio messo a punto dall’azienda” che mira a coprire circa 19.000 unità immobiliari tramite un investimento diretto di 7 milioni di euro, per portare la fibra in tecnologia Fiber To The Home con velocità fino a 1 Gigabit al secondo.

Anche per la città di Agrigento, i lavori in fibra (partiti l’estate scorsa) prevedono quando possibile l’utilizzo di cavidotti e reti sotterranee o aeree già esistenti con lo scopo di limitare il più possibile i disagi per la popolazione. Secondo quanto dichiarato, inoltre, i lavori si concluderanno entro 18 mesi dall’avvio dei cantieri e gli scavi sono comunque effettuati privilegiando delle tecniche a basso impatto ambientale.

Sebbene Vodafone e Tiscali siano le prime aziende a commercializzare i servizi, nei prossimi mesi anche altri operatori si uniranno, come ad esempio Wind Tre, per fornire connettività in fibra ai clienti. Open Fiber è infatti un operatore wholesale only, che non vende ai clienti finali ma risulta attivo esclusivamente nel mercato all’ingrosso.

Negli scorsi giorni, l’azienda ha anche comunicato di aver aperto la commercializzazione (sempre con Vodafone e Tiscali) dei servizi in fibra anche a Reggio Calabria, in 21.000 unità immobiliari comprese tra le vie Boschicello, Argine Destro Calopinace, Aldo Moro e Padova.

Anche nel Friuli Venezia Giulia, ad Ampezzo, dal 15 Ottobre 2019 è disponibile la connettività fino a 1 Gigabit al secondo con Vodafone, Wind Tre, Tiscali e Fibra.City, che si estenderà presto anche ai comuni immediatamente limitrofi, come ad esempio Preone, Raveo e Socchieve.

