TIMVISION porta i propri clienti alla prossima partita di calcio Italia contro Armenia

Nell’ambito del servizio di intrattenimento TIMVISION (partner ufficiale della Nazionale di calcio), dal prossimo 21 Ottobre 2019 partirà un concorso a premi che permetterà di vincere dei biglietti per assistere alla prossima partita di qualificazione agli Europei degli azzurri del CT Roberto Mancini.

L’operatore ex monopolista dunque, dopo il lancio del nuovo logo e dello spot (con la Nazionale di calcio italiana) ad esso dedicato, ha deciso di avviare un’altra iniziativa dedicata ai clienti della TV on demand di Tim, valida fino al 5 Novembre 2019, salvo eventuali cambiamenti.

Trattasi di un concorso instant win disponibile per tutti i clienti già registrati (o che lo faranno entro i termini previsti) a TIMVISION mediante accesso con Wi-Fi dalla linea dove è attivo il servizio. Si specifica che ciascun cliente può partecipare una volta soltanto.

Per poter partecipare all’estrazione giornaliera i clienti dovranno visitare la sezione “Premi” del sito ufficiale di TIMVISION, accedibile dopo essersi loggati, e seguire le indicazioni a video. L’apertura di un apposito pop up notificherà immediatamente l’esito della giocata e in caso di vincita, a controllo dei dati effettuato, si riceverà la conferma tramite email.

Nello specifico, la partecipazione avrà inizio con il clic sul tasto “Gioca” e con la compilazione di tutti i campi del form di registrazione. I clienti che hanno già partecipato e perso vedranno apparire una pagina di avviso che consentirà di dare la conferma per essere informati delle future iniziative.

In caso di vincita, il numero di telefono presente in bolletta permetterà di constatare se l’utente vincitore sia effettivamente un cliente TIMVISION ed abbia quindi diritto al premio. I vincitori che non sono clienti TIMVISION non ne avranno diritto e questo verrà rimesso in palio in un’estrazione finale tra tutti i partecipanti non vincitori.

Sono previsti un totale di 20 vincitori, ognuno dei quali vincerà 2 biglietti per assistere alla partita di calcio Italia – Armenia del 18 Novembre 2019 alle ore 20:45 presso lo stadio “Renzo Barbera” di Palermo.

Per coloro che risiedono in una regione diversa dalla Sicilia, è incluso anche il viaggio di andata e ritorno (in treno o aereo) da città di residenza del vincitore a Palermo per due persone, un pernottamento in hotel con camera doppia e colazione inclusa.

TIMVISION è la TV on demand di Tim (fruibile da smartphone, tablet, Smart TV, Xbox One, PC, decoder TIM Box, Apple TV, Amazon Fire TV Stick, Chromecast e consolle Xbox One) che offre serie TV, film, documentari, cartoni in HD ed un catalogo sempre aggiornato delle ultime uscite cinematografiche da noleggiare o acquistare senza interruzioni pubblicitarie.

Inoltre, per tutti gli amanti dello sport, è disponibile l’offerta NOW TV Ticket Sport a 29,99 euro al mese attraverso la quale si possono vedere 7 partite su 10 della Serie A TIM per ogni giornata, la UEFA Champions League e la UEFA Europa League, gli Europei di calcio 2020, alcune partite della Premier League e della Bundesliga, il tennis internazionale, la MotoGP e l’NBA.

In promozione, in alcuni casi, è possibile avere i primi 4 mesi inclusi senza pagare 29,99 euro al mese.

I clienti Tim sono stati informati (o lo saranno) sull’iniziativa TIMVISION in corso, mediante invito alla partecipazione contenuto all’interno della fattura di Ottobre 2019, e potranno inoltre essere informati dagli stessi rivenditori.

Si ringrazia A. per la segnalazione. Senza ufficializzazioni da parte dell’operatore, la notizia è da ritenersi esclusivamente un’indiscrezione senza alcun valore informativo e commerciale.

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo della telefonia è possibile iscriversi gratis al canale mondomobileweb di Telegram. Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social e seguite MondoMobileWeb su Facebook, Instagram e Twitter. Non esitate a condividere le vostre opinioni e/o esperienze commentando i nostri articoli.