Kena Special Summer 50 Giga a 4,99 euro al mese nei corner. Come si attiva e a chi è rivolta

Da alcuni giorni Kena Mobile ha deciso di lanciare in commercio una nuova offerta ricaricabile operator attack local Kena Special Summer a 4,99 euro al mese attivabile nei corner disponibili principalmente nelle gallerie dei grandi centri commerciali in Italia.

Come già anticipato e pubblicato da MondoMobileWeb, l’offerta tariffaria Kena Special Summer si rinnova ogni mese a 4,99 euro al mese e prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet in 2G, 3G e 4G (fino a 30 Mbps in download).

L’offerta, disponibile fino a nuova comunicazione, è attivabile se si attiva una nuova sim ricaricabile Kena Mobile con contestuale richiesta di portabilità con provenienza iliad e alcuni Operatori Virtuali. Non è attivabile se si proviene da ho. mobile, FastWeb, CoopVoce, Tim, Vodafone, Wind e 3.

Il nuovo cliente Kena Mobile prima di utilizzare la SIM dovrà attendere l’SMS di conferma dell’attivazione dell’offerta ricaricabile Kena Special Summer a 4,99 euro al mese che avverrà subito dopo l’attivazione della SIM, anche se c’è ancora il numero provvisorio in attesa del processo di portabilità (MNP).

Come previsto dalle nuove condizioni contrattuali, nel caso in cui la portabilità non vada a buon fine, dopo 30 giorni l’offerta Kena Special Summer (o qualsiasi offerta in MNP) viene disattivata e parallelamente il numero temporaneo diventa definitivo. Se il cliente vuole attivare un’offerta tariffaria dovrà attivare Kena 13.99 (minuti illimitati, sms illimitati, 50 Giga a 13,99 euro al mese) in vigore in questo periodo per i già clienti Kena Mobile.

Altrimenti si paga a consumo con il piano base che prevede: traffico voce di 35 centesimi di euro al minuto verso tutti i numeri nazionali, senza scatto alla risposta; gli SMS a 25 centesimi di euro verso tutti i numeri nazionali, Internet a consumo 50 centesimi di euro a scatti anticipati di 50MB; gli MMS a 1.20 euro verso tutti i numeri nazionali e indirizzi email.

Secondo alcuni addetti ai lavori l’offerta Kena Special Summer sarà disponibile fino a domani 25 Agosto 2019, ma non è esclusa una proroga di qualche giorno. Non è attivabile online e non è attivabile nei punti vendita standard Kena Mobile.

L’operatore virtuale di telefonia mobile non fornisce una lista dove è possibile attivare questa offerta. Si ricorda di non confondere questa offerta speciale con l’offerta Kena Voce 4.99 che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Mega di traffico dati a 4,99 euro al mese.

Per conoscere in tempo reale tutte le novità degli operatori di telefonia mobile, è possibile unirsi gratuitamente al canale Telegram di MondoMobileWeb per essere sempre informati sul mondo della telefonia mobile.

Non è previsto alcun costo di attivazione. Secondo alcune testimonianze, in alcuni punti vendita temporanei (detti corner anche dall’operatore), per l’attivazione dell’offerta Kena Special Summer hanno richiesto una ricarica di 5 euro per pagare il primo mese dell’offerta e non hanno voluto neanchè il costo della SIM di 5 euro.

Infatti, il nuovo potenziale cliente, dopo aver lasciato il proprio documento d’identità valido e la tessera sanitaria per il proprio codice fiscale per fotocopiarli, si è dovuto recare in una tabaccheria o un’edicola vicino al corner per acquistare una ricarica Kena di 5 euro con codice PIN e consegnarla al rivenditore. Dopo l’attivazione della SIM, l’addetto alla vendita effettuerà la ricarica di 5 euro.

L’addetto alla vendita chiede il numero mobile da portare, il seriale della SIM dell’altro operatore, un documento valido d’identità e la tessera sanitaria con il proprio codice fiscale per fotocopiarli.

Questa non è la prassi in tutti i corner Kena Mobile, ma è quello che è capitato a molti nuovi clienti che hanno deciso di passare all’operatore con il nome di un guerriero polinesiano.

Per chi non lo sapesse, Kena Mobile è un brand dell’operatore virtuale Nòverca società acquistata da Telecom Italia (TIM) nell’ottobre 2016 e adesso è in corso il processo di integrazione in TIM della controllata Nòverca con lo scopo di semplificare la struttura e i processi aziendali.

Franco Frasca, ex Amministratore Delegato di Nòverca, tempo fa aveva dichiarato: “Come il guerriero da cui prendiamo il nome che vuole combattere la sua battaglia armato solo di una lancia e della propria forza, anche noi raccogliamo la sfida di essere il nuovo operatore che non ama le offerte poco chiare, le apparenze rispetto ai contenuti, i giri di parole che spesso accompagnano i messaggi promozionali”.

Adesso c’è Marco Sanza, che vanta una lunga esperienza nel settore delle telecomunicazioni in Italia, avendo lavorato a inizio carriera come controller per Vodafone, direttore vendite per Wind, Tre e Fastweb e Head of Sales Strategy per TIM.

Durante le ricerche di questa nuova offerta speciale, MondoMobileWeb ha scoperto secondo alcune testimonianze del Customer Care, che l’offerta Kena Special Summer è stata attivabile nel periodo di Ferragosto per alcuni giorni in alcuni call center addetti alla vendita Kena.

In alternativa all’offerta Kena Special Summer, fino a nuova comunicazione, è disponibile Kena 5.99 Summer con minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, sms illimitati verso tutti i numeri nazionali, 50 Giga di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps in download a 5,99 euro al mese anzichè 13,99 euro al mese. E’ attivabile da tutti i nuovi clienti Kena che mantengono il proprio numero telefonico portandolo da iliad, Fastweb e da qualsiasi altro Operatore Virtuale escluso ho. mobile e gli operatori virtuali che utilizzano ancora lo stesso seriale di Kena.

Invece, chi proviene da da ho. mobile, il brand di VEI controllata da Vodafone, può attivare, fino a nuova comunicazione, l’offerta Kena 8.99 in tutti i negozi fisici e online.

I clienti Kena possono attivare i servizi SMS di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora oppure la Segreteria Telefonica, richiedendolo tramite il numero Fai da Te 40181 oppure direttamente online, nell’area clienti MyKena.

I minuti inclusi nelle offerte Kena sono validi verso tutti i numeri nazionali, sono senza scatto alla risposta e ad effettivi secondi di conversazione. I Giga inclusi sono tariffati a scatti anticipati di 1 KB e, in caso di esaurimento del traffico dati, in assenza di altre offerte dati attive, la navigazione verrà bloccata.

Nei Paesi dell’Unione Europea è possibile utilizzare in roaming, nel rispetto delle politiche di uso corretto definite ai sensi del Regolamento Europeo N. 2016/2286, la propria offerta nazionale con dei limiti per quanto riguarda il traffico dati (3 Giga al mese nell’offerta Kena Special Summer).

Le opzioni tariffarie di Kena si rinnovano in automatico ogni mese se il credito sulla SIM è sufficiente a coprire il costo di rinnovo. Se il credito risulta essere insufficiente a coprire il costo di rinnovo dell’offerta, la fruizione sarà sospesa. Se la ricarica del credito non viene effettuata entro 90 giorni, sarà avviato il processo di cessazione dell’offerta.



Durante il periodo di sospensione i minuti, gli SMS e i dati saranno tariffati come previsto dal Piano Base Kena, fino ad esaurimento del credito e salvo opzioni aggiuntive attive sulla linea. In assenza di specifiche offerte dati, la tariffa base per la navigazione internet da telefono è 50 centesimi di euro con scatti anticipati di 50MB.

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo della telefonia è possibile iscriversi gratis al canale mondomobileweb di Telegram. Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social e seguite MondoMobileWeb su Facebook, Instagram e Twitter. Non esitate a condividere le vostre opinioni e/o esperienze commentando i nostri articoli.