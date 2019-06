Kena Mobile: dal 13 Giugno 2019 nuova offerta voce con minuti illimitati a 4,99 euro al mese

Kena Mobile, operatore virtuale di rete mobile, gestito da Nòverca, società controllata al 100% da TIM, dal 13 Giugno 2019 aggiornerà il suo attuale portafoglio di offerte ricaricabile con l’introduzione di un’offerta ricaricabile con minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali ad un prezzo più basso dei 5 euro al mese.

Nel lontano Novembre 2018 Kena Mobile lanciava l’offerta ricaricabile Kena 4.99 che prevedeva minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili e 250 MB di internet 3G a 4,99 euro al mese a tempo indeterminato. Era previsto un costo di attivazione di 14,99 euro, oltre il costo di 5 euro per la nuova sim.

Questa offerta non è più in commercio dal 11 Febbraio 2019, ma è rimasta ovviamente attiva ai clienti Kena che hanno deciso di attivarla.

Secondo alcune informazioni raccolte da MondoMobileWeb, il quotidiano online dei consumatori italiani sulla telefonia, nelle prossime ore dovrebbe ritornare un’offerta simile con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili a 4,99 euro al mese. L’offerta sarà attivabile dai nuovi clienti Kena Mobile.

Il costo di attivazione sarà di 9,99 euro, oltre il costo di 5 euro per la nuova sim. Molto probabile ci sarà anche un piccolo bundle dati di 50 MB di traffico internet in 3G.

E’ giusto utilizzare il condizionale perchè ancora l’operatore non ha ufficializzato niente, con Nòverca le sorprese possono cambiare in qualsiasi momento. Quindi per questo è meglio utilizzare queste informazioni con le “pinze“.

Per conoscere in tempo reale tutte le novità della telefonia mobile, è possibile unirsi gratuitamente al canale Telegram di MondoMobileWeb per essere sempre informati sul mondo della telefonia mobile.

I minuti sono validi verso tutti i numeri nazionali e sono senza scatto alla risposta. Il bundle di navigazione inclusa sarà valido anche per l’utilizzo del telefono da hotspot Wi-Fi. Tutti i clienti Kena Mobile hanno, inoltre, la possibilità di attivare gratuitamente i servizi SMS di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora.

Anteprima MondoMobileWeb. Senza ufficializzazioni da parte dell’operatore telefonico,quelle pubblicate in questa pagina sono da ritenersi indiscrezioni senza alcunvalore informativo e commerciale. Sono solo esclusivamente indiscrezioni, che possono essere modificate se ci saranno variazioni da comunicare.

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo della telefonia è possibile iscriversi gratis al canale Telegram di MondoMobileWeb. Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social e seguite MondoMobileWeb su Facebook e Twitter. Non esitate a condividere le vostre opinioni e/o esperienze commentando i nostri articoli.