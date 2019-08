Creami Relax 100: 80 Giga a 10 euro, poi 100 Giga a 8 euro anche per i già clienti PosteMobile Full

Il piano Creami Relax 100 di PosteMobile prevede credit illimitati per chiamate ed sms verso tutti i numeri nazionali e 80 Giga di traffico dati (che corrispondono a 81.920 credit) per navigare in internet.

In promozione il piano tariffario prevede l’applicazione di uno sconto progressivo sul costo mensile, secondo il seguente schema: 10 euro al mese, per i primi 3 rinnovi (incluso l’addebito effettuato al momento dell’attivazione del piano); 9 euro al mese per i successivi 3 rinnovi; 8 euro al mese a partire dal 7° rinnovo.

Inoltre, dal tredicesimo rinnovo il bundle dati disponibile per la navigazione internet diventa di 100 Giga al mese. Ogni mese sarà erogato un bonus di 20 giga aggiuntivi agli 80 giga già inclusi nel piano. Il cliente potrà usufruire ogni mese di 100 Giga, che corrispondono a 102.400 credit, per la sola navigazione internet. Ciascun credit viene scalato al raggiungimento di 1MB di navigazione.

La promozione è disponibile dal 17 Giugno 2019, come anticipato in anteprima da MondoMobileWeb. E’ disponibile dal primo giorno dai nuovi, ma anche dai già clienti PosteMobile Full attualmente sotto rete Wind. Non è attivabile dai clienti PosteMobile ESP che utilizzano ancora il seriale 893901 di Vodafone Italia.

L’offerta Creami Relax100 attivabile entro il 31 Agosto 2019, salvo proroghe, è disponibile per i nuovi e già clienti PosteMobile.

I nuovi clienti, oltre i 10 euro per il primo mese anticipato, devono pagare 15 euro per il costo della sim. Invece i già clienti 29 euro che comprende il costo del cambio piano (19 euro) e del primo mese anticipato (10 euro).

È possibile effettuare il cambio piano contattando il Servizio Clienti 160 perchè dell’area fai da te del sito ufficiale dell’operatore o tramite l’IVR 401212 non viene elencato il piano Creami Relax100.

I credit illimitati possono essere utilizzati per chiamate e SMS e non sono utilizzabili per i servizi a sovrapprezzo e per i servizi di gestione chiamate. I credit non utilizzati nel periodo di riferimento andranno persi. È possibile verificare in qualsiasi momento i credit residui sulla propria Area Personale, su APP PosteMobile o chiamando il Servizio Fai da Te al 401212 o l’Assistenza Clienti al 160.

In caso di esaurimento dei credit a disposizione per la navigazione Internet si applica la tariffa extra soglia di 50,41 centesimi di euro per ogni MB consumato.

Il costo del piano viene addebitato sul credito residuo della SIM al momento dell’attivazione e poi ogni mese secondo lo schema: dal 1° al 3° rinnovo (incluso l’addebito effettuato al momento dell’attivazione del piano) 10 euro; dal 4° al 6° rinnovo 9 euro; dal 7° rinnovo in poi 8 euro.

Il mancato rinnovo del piano per credito insufficiente comporta l’applicazione della tariffa extrasoglia di 18 centesimi di euro al minuto, 12 centesimi di euro per ogni SMS inviato e della la tariffa base giornaliera di 3,50 euro al giorno per 400 MB di traffico internet.

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo della telefonia è possibile iscriversi gratis al canale mondomobileweb di Telegram. Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social e seguite MondoMobileWeb su Facebook, Instagram e Twitter. Non esitate a condividere le vostre opinioni e/o esperienze commentando i nostri articoli.