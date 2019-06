PosteMobile Creami Relax 100: minuti e sms illimitati, 80 Giga da 10 euro in giù. Dopo 1 anno 100GB

Dal 17 al 29 Giugno 2019, salvo eventuali cambiamenti, negli Uffici Postali o nei Kipoint abilitati di Poste Italiane, tutti i nuovi clienti PosteMobile privati e titolari di Partita IVA possono attivare il nuovo piano tariffario PosteMobile Creami Relax100 che premia la fedeltà del cliente.

Infatti, l’offerta mensile è di 10 euro al mese per i primi 3 mesi, poi 9 euro al mese per altri 3 mesi, poi 8 euro al mese a tempo indeterminato. Dopo 1 anno i Giga aumentano.

Il piano Creami Relax 100 prevede credit illimitati per chiamate e SMS verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa e 80 Giga mensili (che corrispondono a 81.920 credit) per navigare in Internet.

In promozione il piano tariffario PosteMobile Creami Relax100 prevede l’applicazione di uno sconto progressivo sul costo mensile, secondo il seguente schema scoperto da una segnalazione inviata a MondoMobileWeb: 10 euro al mese per i primi 3 rinnovi (incluso l’addebito effettuato al momento dell’attivazione del piano), 9 euro al mese per i successivi 3 rinnovi e, a partire dal settimo mese 8 euro al mese.

Dopo un anno l’offerta prevederà credit illimitati per chiamate e SMS verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa e 100 Giga mensili (che corrispondono a 102.400 credit) per navigare in Internet a 8 euro al mese a tempo indeterminato.

Per aderire è sufficiente attivare una nuova sim ricaricabile, senza vincolo di portabilità, in Ufficio Postale o nei Kipoint abilitati entro il 29 Giugno 2019 salvo proroghe.

E’ prevista l’applicazione di un costo sim pari a 15 euro. Il piano Creami Relax 100 sarà disponibile dal 17 al 29 Giugno 2019, salvo proroghe, anche per i già clienti privati e titolari di partita iva che ne richiedono l’attivazione, contattando il Servizio Assistenza Clienti 160.

Il costo del cambio piano è di 19 euro. I prezzi sono IVA inclusa. L’offerta è valida anche in 4G fino a 150Mbps in download se c’è copertura.

Il servizio è soggetto a condizioni di uso personale. Il cliente PosteMobile potrà usufruire, senza costi aggiuntivi, dei minuti e SMS previsti dell’offerta nazionale, anche per il traffico effettuato in roaming in uno dei Paesi dell’Unione Europea, nel rispetto delle condizioni di utilizzo corretto previste dall’articolo 4 del Regolamento UE 2016/2286. Per la navigazione internet, il quantitativo di GB disponibile in roaming alle stesse condizioni nazionali, dipende dall’importo del canone dell’offerta nazionale.

PosteMobile è un operatore FULL MVNO e per le sue sim con numeri di telefono mobile utilizza la rete Wind. Il traffico dati è valido tramite APN wap.postemobile.it, con tariffazione sui KB realmente consumati.

Ciascun credit viene scalato al raggiungimento di 1 minuto di traffico voce o di 1 MB di navigazione, oppure all’invio di 1 sms. Il piano Creami Relax100 prevede credit illimitati per il traffico voce e per gli SMS. I credit per le chiamate e gli SMS non sono utilizzabili per i servizi a sovrapprezzo e per i servizi di gestione chiamate. I credit non utilizzati nel mese non sono cumulabili con quelli del mese successivo.

In caso di esaurimento dei credit dati a disposizione si applica la tariffa extrasoglia di 50,41 centesimi di euro ogni MB. Il mancato rinnovo del piano per credito insufficiente comporta l’applicazione della tariffa extrasoglia di 18 centesimi di euro al minuto per le chiamate, 12 centesimi di euro per ogni SMS inviato e della tariffa base giornaliera di 3,50 giorno per 400 Mega di traffico internet.

