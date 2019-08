su Pio e Amedeo nello spot Vodafone TV Sport Plus da 15 euro con Serie A e altri sport su Now Tv Sky

In occasione dell’inizio del nuovo campionato di calcio maschile di Serie A 2019/2020 previsto per il prossimo weekend, Pio e Amedeo ritornano ad essere testimonial di Vodafone Italia per presentare la promozione Vodafone TV in convergenza con Now TV, la piattaforma streaming online di SKY.

Dopo Vodafone Happy Black, Pio e Amedeo presentano Vodafone TV, la piattaforma di streaming di proprietà dell’operatore, pensata per i clienti Vodafone di rete fissa che, oltre alla tradizionale TV, possono fruire anche di contenuti on demand e di Internet TV.

La campagna è presente sulle principali emittenti televisive nei formati 30″ e 15″ e sui canali digitali, social e btl. La colonna sonora è “A Kind of Magic“, canzone dei Queen. Firma la campagna DLV BBDO. La realizzazione del film è stata affidata alla casa di produzione Akita per la regia di Tommaso Bertè. La pianificazione media è di WAVEMAKER.

Lo spot spiega che con la Giga Network Fibra, nome commerciale di Vodafone per la tecnologia Fibra FTTH con velocità fino a 1Gbps dove c’è copertura, è possibile avere Vodafone TV e attivare i pacchetti Sport dedicati per vedere tutto lo sport trasmesso da Sky tramite NOW TV.

In particolare, in promozione fino al 31 Agosto 2019 salvo proroghe, i nuovi e già clienti Vodafone di rete fissa con un’offerta internet da casa possono avere sconti fino a 15 euro al mese sul costo di alcuni pacchetti.

Vodafone TV è disponibile anche in tecnologia FTTC e ADSL fino a 8 Mega. L’operatore specifica che la velocità massima di navigazione dipende dalla copertura e grado di congestione della rete, tecnologia disponibile nelle zona, capacità del server a cui si è collegati e dell’eventuale utilizzo della connessione Wi-Fi.

La promozione non è nuova ed è stata introdotta lunedì 8 Luglio 2019, come anticipato in anteprima da MondoMobileWeb. Vodafone Italia forse avrà pensato di presentarla in uno spot TV e nei social in questo periodo, visto che sta per iniziare una nuova stagione calcistica.

Il pacchetto presentato all’interno dello spot con Pio e Amedeo è Vodafone TV Sport Plus che permette di vedere il canale Sky Sport Mix HD previsto dal pacchetto base Vodafone TV Sport e di avere l’accesso al Ticket Sport mensile di Now TV, con cui è possibile fruire dei canali sportivi di Sky.

Con il Ticket Sport di NOW TV è possibile vedere in diretta la Serie A con 7 partite su 10 ogni giornata, tutta la UEFA Champions League e la UEFA Europa League in esclusiva, la Premier League, la Bundesliga, la MotoGP, la Formula 1 e i principali tornei di Tennis, Golf e Rugby e molto altro.

Come l’anno scorso, la Serie A di calcio maschile prevede come main sponsor TIM. Per questo motivo all’interno dello stesso spot di Vodafone si vede per alcuni secondi anche il logo dell’operatore ex monopolista.

Il pacchetto Vodafone TV Sport Plus ha un prezzo di listino di 30 euro al mese. Vodafone ai suoi clienti internet a casa con Vodafone TV viene applicato uno sconto di 15 euro al mese, riportato nella sezione Entertainment della copia della fattura relativa alle loro offerte Vodafone. Il costo include NOW TV Ticket Sport al prezzo di listino in vigore, attualmente di 29,99 euro al mese.

Queste condizioni, permettono quindi di avere attualmente Vodafone TV Sport Plus a 15 euro al mese, salvo eventuali variazioni del prezzo di listino NOW TV Sport Via Vodafone e/o aumenti IVA (come viene indicato nelle note informative all’interno dello spot).

Attivando una delle opzioni Vodafone TV, si riceve sempre il Vodafone TV Box, che permette di vedere tutti i canali del digitale terrestre (DVB-T2) di cui 14 canali con funzionalità avanzate (Pausa, Restart, Registra, Registra Serie).

E’ previsto un costo di attivazione, a scelta del cliente di 2 euro al mese per 48 mesi, 2 euro al mese per 24 mesi più 48 euro in un’unica soluzione, 2 euro al mese per 12 mesi più 72 euro in un’unica soluzione o 96 euro in un’unica soluzione. Se il cliente sceglie entro il 31 Agosto 2019, salvo proroghe, il contribuito di attivazione di 2 euro al mese per 48 mesi, è disponibile il periodo di prova di 90 giorni.

In caso di recesso entro il periodo di prova di 90 giorni, in cui la promozione di prova è attiva, non verranno addebitate le rate residue del costo di attivazione se il cliente riconsegna il TV Box entro 30 giorni dalla comunicazione del recesso. Se il TV Box non viene riconsegnato entro 30 giorni, sarà addebitato un contributo di 90 euro commisurato al valore dello stesso.

Trascorsi i 90 giorni di prova, in caso di recesso anticipato (prima di 21 mesi) verrà addebitato un contributo di 90 euro in un’unica soluzione. Questo anche in caso di recesso anticipato (prima di 24 mesi) da offerte senza il periodo di prova. Il cliente, in questi casi, non deve riconsegnare il TV Box.

In alternativa a Vodafone TV Sport Plus, il cliente potrà attivare i pacchetti Vodafone TV Sport e Vodafone TV Sport e Intrattenimento con uno sconto di 5 euro al mese.

Vodafone TV Sport comprende il canale Sky Sport Mix HD con una selezione di partite dalla UEFA Champions League, UEFA Europa League e la Premier League, i Gran Premi di Formula 1 e Moto GP e altri sport. Vodafone TV Sport e Intrattenimento comprende Sky Sport Mix HD e i canali del Ticket Intrattenimento di Now TV.

Con la promozione degli sconti, Vodafone TV Sport passa da 10 euro al mese a 5 euro al mese e Vodafone TV Sport e Intrattenimento da 19,99 euro al mese a 14,99 euro al mese. Come già detto in precedenza, salvo eventuali variazioni di listino.

I clienti che scelgono Vodafone TV Sport Plus potranno associare fino a 5 dispositivi tramite l’App Vodafone TV, uno dei quali è Vodafone TV Box. Nell’app Vodafone TV sarà visibile il canale Sky Sport MIX, ma per vedere il ticket Now TV Sport con gli altri canali sportivi sarà necessario scaricare e installare l’app NOW TV.

La fruizione contemporanea su più dispositivi con TV Sport non è disponibile, il cliente dovrà vedere le partite su Vodafone TV Box o su app NOW TV. Invece gli altri pacchetti Vodafone TV con o senza ticket NOW permettono di usufruirne su fino a 2 dispositivi in contemporanea.

