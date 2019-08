Kena Mobile: dal 7 Agosto 2019 nuovo portafoglio offerte 50 Giga con sms e minuti illimitati

Dopo mezzogiorno di domani 7 Agosto 2019, l’operatore virtuale Kena Mobile dovrebbe chiudere in commercializzazione l’attuale offerta Kena 12.99 per far spazio a Kena 13.99 senza costo di attivazione.

Kena 13.99 dovrebbe offrire minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati in 2G, 3G e 4G (fino a 30 Mbps in download) al costo mensile di 13,99 euro al mese.

Secondo alcune indiscrezioni raccolte da MondoMobileWeb, l’opzione tariffaria dovrebbe essere attivabile da tutti, sia nuovi che già clienti Kena Mobile.

Il costo iniziale potrebbe essere di 20 euro, di cui 5 euro come costo della nuova SIM e 15 euro come prima ricarica, da cui scalare il primo mese anticipato, con 1,01 euro di credito residuo. Di conseguenza, dovrebbe essere mantenuta la promo che prevede il costo di attivazione gratuito sia online che nei negozi fisici.

Da quanto affermato fino ad ora, la nuova offerta Kena 13.99 sembrerebbe la stessa di Kena 12.99 (ecco il link diretto) con l’unica differenza che il costo mensile andrebbe ad aumentare di 1 euro.

Bisogna specificare che, fino a qualche ora fa, sui documenti di trasparenza tariffaria di Kena 12.99, vi era riportato giorno 9 Settembre 2019 come data di fine sottoscrivibilità dell’offerta. Attualmente, invece, il documento è stato aggiornato lasciando uno spazio vuoto nel riquadro contenente la data di fine sottoscrivibilità.

E’ il caso opposto a quanto avvenuto qualche giorno fa, dato che, in quel caso, l’operatore aveva chiuso in commercializzazione, dopo nemmeno 30 ore, l’offerta Kena 6.99 Summer per far spazio di nuovo all’opzione tariffaria Kena 5.99 Summer, che prevede, per lo stesso target della precedente offerta, il medesimo bundle di quella a 6,99 euro al mese, ma al costo mensile di 1 euro in meno.

Nessuna modifica, almeno per il momento, per le offerte operator attack Kena 5.99 Summer (ecco il link diretto), Kena 8.99 (ecco il link diretto), ma anche per l’offerta Kena Voce 4.99 (ecco link diretto). Le suddette opzioni tariffarie saranno attivabili, dunque, fino a nuova comunicazione.

I minuti inclusi nelle offerte Kena sono validi verso tutti i numeri nazionali, sono senza scatto alla risposta e ad effettivi secondi di conversazione. I Giga inclusi, invece, sono tariffati a scatti anticipati di 1 KB e sono validi per il traffico dati 4G su APN web.kenamobile.it. In caso di esaurimento del traffico dati, in assenza di altre offerte dati attive, la navigazione viene bloccata.

Per conoscere le novità degli operatori di telefonia, è possibile unirsi gratuitamente al canale Telegram di MondoMobileWeb per essere sempre informati sul mondo della telefonia mobile.

Nei Paesi dell’Unione Europea è possibile utilizzare in roaming, nel rispetto delle politiche di uso corretto definite ai sensi del Regolamento Europeo N. 2016/2286, è possibile utilizzare la propria offerta nazionale con l’unica limitazione per i Giga inclusi.

In particolare, il cliente Kena potrà navigare in roaming fino a 3 Giga mensili con l’offerta Kena 5.99 Summer, fino a 4 Giga mensili con l’offerta Kena 8.99, fino a 5 Giga mensili con l’offerta Kena 12.99. La limitazione per la nuova offerta Kena 13.99 dovrebbe essere compresa tra 5 e i 6 Giga (secondo la normativa sono precisamente 5,1 Giga). Al traffico dati extrasoglia verrà applicato un sovrapprezzo pari a 0,0054 euro a MB.

Le offerte di Kena Mobile si rinnovano automaticamente ogni mese se il credito sulla SIM è sufficiente a coprire il costo di rinnovo. Alla data di scadenza il rinnovo viene scalato dal credito residuo della SIM entro massimo 4 ore dall’orario e sarà confermato da un SMS.

Se il credito non dovesse essere sufficiente a coprire il costo di rinnovo dell’offerta, la fruizione sarà sospesa. Nel periodo di sospensione i minuti, gli SMS e i dati saranno dunque tariffati come previsto dal Piano Base Kena, fino ad esaurimento del credito e salvo opzioni aggiuntive attive sulla linea. Se la ricarica del credito non viene effettuata entro 90 giorni, sarà avviato il processo di cessazione dell’offerta.

Tutti i clienti Kena Mobile hanno la possibilità di attivare gratuitamente i servizi SMS di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora.

L’operatore di rete mobile virtuale (MVNO) Kena Mobile è gestito da Noverca, società controllata interamente da TIM e che verrà incorporata in quest’ultima entro fine 2019, ed utilizza la rete di TIM fino in 4G LTE con velocità massima in download di 30 Mbps.

Rumors MondoMobileWeb. Senza ufficializzazioni da parte dell’operatore, quelle pubblicate in questa pagina sono da ritenersi indiscrezioni senza alcun valore informativo e commerciale.

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo della telefonia è possibile iscriversi gratis al canale Telegram di MondoMobileWeb. Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social e seguite MondoMobileWeb su Facebook e Twitter. Non esitate a condividere le vostre opinioni e/o esperienze commentando i nostri articoli.