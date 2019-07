su Piazza WiFi Italia: aperto il bando per l’esecuzione degli impianti per l’accesso libero alla rete

È stato pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico il bando per l’affidamento dell’esecuzione e della manutenzione degli impianti per il servizio Piazza WiFi Italia, che ha già superato i 100 comuni attivi.

Il progetto nazionale, avviato nel mese di Febbraio 2019, mira a offrire ai cittadini italiani una connessione semplice e gratuita tramite l’app dedicata a una rete WiFi libera e diffusa sulla penisola.

Per la completa attuazione del progetto strategico, il MiSE ha pubblicato il bando di gara sulla sua Gazzetta Ufficiale per la fornitura, l’installazione e l’esecuzione dei servizi di gestione e di manutenzione, con tutti i dettagli tecnici per la partecipazione.

Il Consigliere Giuridico per le Comunicazioni e l’Innovazione digitale, Marco Bellezza, ha così commentato lo sforzo pubblico all’interno del comunicato stampa del MiSE:

“Piazza WiFi Italia è un progetto strategico fortemente voluto dal Ministro Luigi Di Maio per sostenere lo sforzo di digitalizzazione del Paese attraverso la fornitura di connessioni libere e gratuite a partire dalle comunità più piccole. Con la pubblicazione del bando di oggi diamo ulteriore impulso al progetto che ha già visto in pochi mesi 100 comuni collegati ed ha riscosso un grande interesse in tutto il Paese”.

Per il contratto di appalto in questione è possibile presentare offerte fino al 29 Luglio 2019, alle ore 13. L’appalto consisterà in misura prevalente nella fornitura di apparati, ovvero Access Points Wi-Fi e sarà sviluppato d’intesa con ogni Comune che avrà aderito all’iniziativa e sottoscritto la Convenzione con Infratel. I servizi compresi sono invece la configurazione degli apparati, delle reti e dei sistemi di gestione, la supervisione e la manutenzione della rete.

L’appalto è suddiviso in cinque lotti territoriali, così determinati:

Nord 1: Liguria, Lombardia, Piemonte e Val d’Aosta;

Liguria, Lombardia, Piemonte e Val d’Aosta; Nord 2: Trento e Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Veneto;

Trento e Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Veneto; Centro Nord: Emilia Romagna, Lazio, Marche, Umbria e Toscana;

Emilia Romagna, Lazio, Marche, Umbria e Toscana; Sud 1 : Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia;

: Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia; Sud 2: Calabria, Sardegna e Sicilia.

La base d’asta fissata è pari a 42.000.000 euro, di cui 12.535.345 euro per il lotto Nord 1, 6.422.543 euro per il lotto Nord 2, 8.712.679 euro per il lotto Centro Nord, 7.883.641 euro per il lotto Sud 1 e 6.445.792 euro per il lotto Sud 2.

L’appalto sarà finanziato con i fondi FSC per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.

Si ricorda che il progetto Piazza WiFi Italia ha a disposizione 45 milioni di euro di nuovi finanziamenti rispetto alla dotazione iniziale di 8 milioni di euro. La priorità viene data ai Comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti e una quota del progetto è interamente dedicata ai comuni colpiti dal sisma del 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

