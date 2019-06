su Vodafone conferma le offerte alternative al rimborso per i 28 giorni. Disponibili anche per Business

Nei giorni scorsi, Vodafone ha ufficializzato con una comunicazione sul suo sito ufficiale le proposte di compensazione alternative al rimborso valide per i clienti di rete fissa consumer impattati dalla fatturazione a 28 giorni. Inoltre, l’operatore ha predisposto delle misure di compensazione anche per i clienti Business di rete fissa.

Si conferma dunque corretta l’anticipazione di MondoMobileWeb, che aveva pubblicato in anteprima le proposte di Vodafone per i suoi clienti di rete fissa.

Da qualche giorno, l’operatore rosso ha informato tutti i clienti di queste misure di compensazione alternative per i clienti consumer pubblicando una nota nella sezione Vodafone Informa presente sul sito ufficiale, in cui viene aggiunto qualche dettaglio in più rispetto alle prime anticipazioni.

Si ricorda che queste iniziative sono una conseguenza del pronunciamento del Consiglio di Stato dello scorso 21 Maggio 2019, poiché l’organo giudiziario ha respinto l’ordinanza cautelare, considerando “non più grave o attuale l’esigenza avanzata dalle società ricorrenti”, ritenendo anche ormai impossibile differire ulteriormente il ristoro, almeno parziale, ai clienti impattati.

La compensazione tramite servizi o sconti alternativi al rimborso in fattura rientra fra le misure previste dalla delibera AGCOM 269/18/CONS, il provvedimento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni oggetto della disputa legale con gli operatori di rete fissa

In ogni caso, si ricorda che la questione giudiziaria è ancora in corso, con udienza fissata al 4 Luglio 2019 per la discussione nel merito sui ricorsi degli operatori contro i rimborsi per la fatturazione a 28 giorni.

Come raccontato, le misure di compensazione sono state rese disponibili dal 14 Giugno 2019, quando sono cominciate le comunicazioni via SMS, newsletter e direct mail ai clienti coinvolti, che le riceveranno entro il 10 Luglio 2019.

Va precisato che, accettando una delle misure di compensazione alternativa, si rinuncia automaticamente al diritto a richiedere la restituzione dei giorni erosi, secondo quanto previsto dalla delibera AGCOM 269/18/CONS.

Vodafone ha quindi previsto, al momento, due benefici diversi per i clienti consumer Vodafone di rete fissa, i quali potranno ottenere 5 voucher e la promozione 50 Giga per un mese (50 Giga Free) su SIM mobile o sulla SIM dati della Vodafone Station.

Dunque, i clienti hanno diritto ad entrambi i benefici offerti dall’operatore (5 voucher e promozione) se accetteranno la proposta ricevuta. Ecco il testo dell’SMS che stanno ricevendo i clienti Vodafone coinvolti:

Per te 50 Giga per un mese sulla SIM dati associata alla tua rete fissa e 5 voucher. Scoprili su voda.it/voucher. Quanto sopra viene erogato in base alla delibera di AGCOM 269/18/CONS a titolo di compensazione alternativa dovuta al ritorno alla fatturazione mensile. Procedendo con la richiesta dei codici e di attivazione dell’opzione il cliente rinuncia al diritto a richiedere la restituzione di quanto previsto dalla delibera AGCOM 269/18/CONS. Per averli rispondi Sì a questo SMS.

Nel caso di accettazione della proposta, tramite risposta allo stesso SMS o autenticandosi sulla pagina voda.it/voucher, dove sono presenti anche ulteriori informazioni sull’utilizzo dei voucher, il cliente riceverà una conferma con i codici voucher e l’indicazione dell’attivazione della promo dati entro 72 ore.

Nella nota presente su Vodafone Informa, l’operatore ha aggiunto che sta valutando anche altre forme di ristoro per coloro che non sono interessati a questa proposta di voucher e servizi, affermando che terrà informati i suoi clienti.

In dettaglio, i 50 Giga sono validi per un mese sulla SIM mobile, in caso di offerte convergenti, o sulla SIM dati associata all’offerta di rete fissa. Come puntualizzato su Vodafone Informa, nel caso in cui il cliente non avesse a disposizione la SIM dati associata all’offerta di rete fissa potrà ritirarla gratuitamente in un Vodafone Store.

Invece, i voucher offerti dall’operatore, che si possono richiedere ed utilizzare entro il 25 Agosto 2019, sono i seguenti:

sconto 120 euro su Nespresso , sull’acquisto di un pack composto da Nespresso Lattissima One, 100 capsule e il Descaling Kit , con spesa finale di 179 euro anziché 299 euro;

, sull’acquisto di un pack composto da , con spesa finale di anziché 299 euro; 10 euro su SaldiPrivati , su una spesa minima di 50 euro;

, su una spesa minima di 50 euro; Sconto Nike del 20% ;

; 25 euro su Philips su una spesa minima di 80 euro;

su una spesa minima di 80 euro; Un anno di abbonamento alla rivista Traveller.

Inoltre, come raccontato da MondoMobileWeb, Vodafone ha pensato anche a una misura apposita anche per i clienti di rete fissa a marchio TeleTu, che riceveranno i 5 voucher appena elencati e anche tre mesi di chiamate illimitate gratuite verso i numeri mobili nazionali, oppure verso i fissi e mobili internazionali dalla loro linea fissa. L’opzione verrà selezionata da Vodafone in base alle caratteristiche dell’offerta attiva.

In questo caso, dunque, il cliente TeleTu che è anche cliente mobile Vodafone riceverà anche un SMS in cui sarà già indicata l’opzione offerta tra chiamate internazionali o verso numeri mobili.

Secondo alcune informazioni, Vodafone ha predisposto delle misure di compensazione alternativa anche per i clienti Business impattati dalla fatturazione a 28 giorni, che sono state rese disponibili a partire dal 18 Giugno 2019.

Anche in questo caso, i clienti coinvolti riceveranno comunicazione entro il 10 Luglio 2019 tramite SMS, newsletter e direct mail.

Dunque, per i clienti con Partita IVA le misure di ristoro pensate sono 3 e sono suddivise in base al tipo di offerta e al valore del rimborso.

La prima riguarda esclusivamente i clienti convergenti, senza distinzioni sul valore del rimborso, e prevede un bundle aggiuntivo di 20 Giga sulla SIM mobile, valido per 2 o 6 mesi in base alla proposta ricevuta. Il bundle verrà attivato tra il 15 e il 19 Luglio 2019 e si disattiverà in automatico al termine del periodo gratuito.

Invece, per i clienti non convergenti con un importo del rimborso minore di 100 euro sono stati previsti 5 voucher con alcuni partner selezionati come Nike, UFirst, Philips, Traveller, Nespresso, che possono essere richiesti ed utilizzati entro il 31 Agosto 2019.

Questi voucher si potranno richiedere tramite la pagina dedicata voda.it/buonobusiness, dove sono disponibili anche maggiori informazioni circa queste promozioni.

Per quanto riguarda invece tutti i restanti clienti non convergenti con un importo del rimborso superiore a 100 euro, è stato previsto il servizio Your Backup con 2 o 3 Terabyte di spazio in Cloud e utenze illimitate per 6 o 12 mesi.

La proposta Your Backup sarà quindi personalizzata, e si potrà richiedere tramite la pagina dedicata voda.it/yourbackup, dove sarà presente anche la relativa data di scadenza.

