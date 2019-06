Wind All Inclusive Easy Pay Special: offerte su misura fino a 100 Giga fino al 19 Luglio 2019

Wind Tre nell’ambito delle offerte su misura dedicate ai già clienti Wind ricaricabili, riservate ad alcuni di essi selezionati a partire dal 15 Aprile 2019, rinnovate su nuovi target di già clienti dal 10 Giugno 2019, sono state prorogate fino al 19 Luglio 2019.

Dal 10 Giugno al 19 Luglio 2019, salvo eventuali proroghe, sono disponibiliti da parte di Wind Tre nuove attività destinate a target appositamente selezionati, che prevedono l’invio di un SMS con l’invito a recarsi in un Negozio Wind presso cui, il cliente Wind, riceverà tutte le informazioni per poter aderire all’offerta All Inclusive Easy Pay su misura dedicata, entro la data indicata nel testo SMS.

L’iniziativa coinvolge alcuni già clienti Wind selezionati. Altri già clienti Wind con le stesse caratteristiche, pur non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte di Wind, potranno recarsi spontaneamente presso il negozio che potrà verificare l’eventuale presenza di un’offerta dedicata, indipendentemente dal fatto che il cliente abbia ricevuto un SMS o meno e dalla data di scadenza in esso riportata. Non è escluso che il cliente non riceva alcuna offerta dedicata, ma nulla vieta di provare.

Le offerte All Inclusive Easy Pay prevedono l’addebito del costo mensile (che dà diritto ad utilizzare il traffico incluso nell’offerta stessa) direttamente su carta di credito, conto corrente bancario o Carte Conto abilitate come ad esempio PostePay Evolution, Superflash di Banca Intesa San Paolo, Genius Card di Unicredit e DB Contocarta di Deutsche Bank.

Le carte conto non sono utilizzabili per l’eventuale attivazione del servizio di rateizzazione Telefono Incluso.

L’offerta dovrà rimanere attiva per 24 mesi, con rinnovo automatico ogni mese. E’ previsto quindi un vincolo contrattuale di 24 mesi, altrimenti il cliente dovrà pagare 27 euro in più.

L’offerta si rinnoverà ogni 1° giorno del mese solare successivo e il primo mese verrà addebitato in base ai reali giorni di fruizione.

Superati i Giga disponibili nel mese, la navigazione verrà bloccata. Tale restrizione è rimossa entro 48 ore dal rinnovo dell’opzione o dalla sottoscrizione di un’altra opzione internet. L’offerta è valida, con le modalità previste dalla regolamentazione 2016/2286, solo per le connessioni sviluppate in Italia e in roaming in Unione Europea in copertura 4G/LTE, HSDPA, UMTS, EDGE o GPRS con esclusione delle connessioni GSM e del traffico effettuato da punto di accesso blackberry.net.

Il cliente Wind potrà controllare il consumo dati dall’Area Clienti del sito ufficiale dell’operatore o inviando un SMS al 4155 con testo DATI o dall’App MyWind. E’ possibile verificare in qualsiasi momento il bonus disponibile anche digitando *123*195# invio.

In qualsiasi momento il cliente Wind potrà richiedere la disattivazione immediata al Servizio Clienti 155, cioè prima del termine del mese; in questo modo l’offerta sarà interrotta con conseguente perdita dell’eventuale bonus residuo, la disattivazione se eseguita prima del termine dei 24 mesi dall’attivazione dell’offerta Easy Pay comporterà l’addebito dei 27 euro del costo di attivazione.

All Inclusive Easy Pay è compatibile con Telefono Incluso Standard. All Inclusive Easy Pay è compatibile con tutti gli optional ricaricabili ed il costo verrà addebitato sul credito residuo. È valida per presentare o passare a Wind con Porta i Tuoi Amici. E’ abilitata alla condivisione dei 50 Giga di Wind Family, dei 100 GIGA di Fibra Family o dell’offerta Fissa. All Inclusive Easy Pay non è compatibile con la Ricarica Smart, le offerte Pieno Wind e tutte le opzioni che includono un bonus valido in Italia e in roaming in Unione Europea di minuti, SMS e GB ad eccezione delle offerte Optional + SMS, + GIGA, offerte internet e Giga per te.

Le offerte All Inclusive Easy Pay sono proposte con prezzi personalizzati ai già clienti. Ecco alcuni esempi: Wind All Inclusive Easy Pay Special 60 GB x Te a 16,99 euro al mese (minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 500 sms verso tutti i numeri nazionali e 60 Giga di traffico internet) e Wind All Inclusive Easy Pay Special 100 GB x Te (minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 500 sms verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet) a 19,99 euro al mese.

Ma non è escluso che altri clienti abbiano ricevuto offerte All Inclusive Easy Pay differenti. Alcuni già clienti Wind invece hanno ricevuto la proposta di attivare offerte All Inclusive con addebito su credito residuo.

Aggiornamento

