su Open Fiber: al via i lavori per la Fibra FTTH a Fabriano e Lanciano. A Greccio con bando Infratel

Negli ultimi giorni, l’operatore wholesale only Open Fiber, che si sta occupando di cablare gran parte del Paese con la nuova infrastruttura di rete in Fibra FTTH per poi permettere agli operatori partner di metterla a disposizione dei propri clienti, ha annunciato la partenza dei lavori di cablaggio in alcuni comuni: Fabriano e Lanciano saranno coperte tramite investimento diretto, mentre a Greccio, in provincia di Rieti, sono in corso i lavori realizzati tramite il secondo bando Infratel.

La società guidata da Elisabetta RIpa ha reso noti gli accordi con i rispettivi comuni tramite dei comunicati stampa pubblicati in questi giorni sul suo sito ufficiale.

Il 1° Aprile 2019 è stato annunciato l’inizio dei lavori nella città marchigiana di Fabriano, con la presentazione del piano di cablaggio che si è tenuta lo stesso giorno alla presenza del Sindaco della città Gabriele Santarelli, dell’Assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Pascucci, e dai rappresentanti di Open Fiber Vito Magliaro, Regional Manager Umbria e Marche e Paola Martinez, Responsabile Affari Istituzionali Territoriali.

Vito Magliaro, Regional Manager Umbria e Marche di Open Fiber, ha dichiarato:

L’infrastruttura che costruiremo consentirà il collegamento in banda ultra larga di oltre 11 mila unità immobiliari attraverso una nuova rete di 109 chilometri. Per i lavori, cercheremo come sempre di evitare lo scavo tradizionale riusando, ove possibile, i sotto servizi esistenti in modo da arrecare il minor danno possibile al territorio e ai cittadini. Con noi la città cambierà volto: basti pensare alle innumerevoli possibilità che la nostra rete offrirà a cittadini, aziende e Pubblica Amministrazione.

Nello storico centro dell’industria cartaria nonché importante polo industriale, Open Fiber investirà in maniera diretta circa 4 milioni di euro, che permetteranno di posare, entro l’anno prossimo, circa 6 mila chilometri di fibra ottica, con il cablaggio complessivo di 11mila unità immobiliari.

Invece, con il comunicato di ieri, 4 Aprile 2019, Open Fiber ha annunciato la firma dell’accordo, propedeutico alla realizzazione dell’infrastruttura interamente in fibra ottica, con il comune abruzzese di Lanciano, dove il progetto è stato presentato in Comune, nella Sala Consiliare “Falcone e Borsellino”, alla presenza del Sindaco della città, Mario Pupillo, e dall’Assessore alla Digitalizzazione Francesca Caporale, insieme ai rappresentanti di Open Fiber, Marco Pasini, Regional Manager Abruzzo e Molise, e Nadine Chirizzi degli Affari Istituzionali territoriali.

Il Sindaco di Lanciano, Mario Pupillo, e l’Assessore alla Digitalizzazione, Francesca Caporale, hanno dichiarato:

L’accesso ad un collegamento molto più rapido consentirà di aumentare la concorrenzialità dei servizi offerti sia in download che in upload, così da rendere la nostra città più appetibile per i professionisti e le aziende che vorranno collocare i loro uffici in città. È un altro tassello del progetto che stiamo portando avanti per Lanciano città dei servizi, vero e proprio punto di riferimento per tutto il comprensori Frentano. È decisivo per centrare questo obiettivo fornire servizi di alto livello e puntare decisi su digitale, futuro e innovazione.

Marco Pasini, Regional Manager Abruzzo e Molise di Open Fiber, ha commentato:

Lanciano è coinvolta in una grande opera di modernizzazione del paese che porterà a tutti i cittadini gli innumerevoli benefici che derivano da una connessione ultrarapida ed affidabile. Ringraziamo l’amministrazione comunale per la collaborazione e ci impegniamo ad eseguire lavori poco invasivi. Per oltre il 60% del tracciato della nuova infrastruttura riutilizzeremo cavidotti e infrastrutture di rete già esistenti, evitando nuovi scavi.

L’investimento nel comune abruzzese, interamente a carico di Open Fiber, ammonta a circa 4 milioni di euro, che consentirà di connettere circa 11 mila unità immobiliari, tramite la posa di circa 7 mila chilometri di fibra.

Nella mattinata di oggi, 5 Aprile 2019, si è invece svolta una visita, resa nota dalla società con comunicato stampa, nei cantieri di Open Fiber a Greccio, piccolo comune in provincia di Rieti, dove sono in corso i lavori oggetto dei bandi Infratel, società in house del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il sopralluogo è stato effettuato dall’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio, Gian Paolo Manzella e dal Sindaco di Greccio, Antonio Rosati, accompagnati da Roberto Moretti, Regional Manager Lazio di Open Fiber.

Greccio fa parte delle cosiddette “aree bianche” (piccoli comuni e aree meno densamente popolate) e in questo caso i lavori di cablaggio da parte di Open Fiber rientrano nell’ambito del secondo bando Infratel, grazie al quale sarà realizzata una rete interamente in fibra ottica in 369 comuni del Lazio, di cui 70 nella provincia di Rieti, con un investimento complessivo di 153 milioni di euro.

Nel 2018 sono iniziati i lavori di cablaggio in 108 comuni, mentre nel corso del 2019 è prevista l’apertura di cantieri in altri 100 comuni.

Oltre il 75% del cablaggio del comune reatino sarà completato utilizzando cavidotti e infrastrutture di rete sotterranee già esistenti, limitando così l’impatto sul territorio e gli eventuali disagi per la comunità. Tra le unità immobiliari che saranno cablate a Greccio rientrano anche scuole, aziende e uffici comunali, al fine di migliorare le relazioni con i cittadini e di aumentare la produttività e la competitività delle imprese presenti sul territorio.

Roberto Moretti, Regional Manager Lazio di Open Fiber, ha espresso la sua soddisfazione:

Per i piccoli comuni come Greccio la nostra infrastruttura è rivoluzionaria perché la tecnologia che portiamo nei piccoli comuni è l’FTTH, cioè la fibra fino a casa senza tratti in rame, la stessa che stiamo portando nelle grandi città. A Greccio si navigherà esattamente come si naviga già ora nel centro di grandi città come Milano, Perugia, Palermo.

Gian Paolo Manzella, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio, ha dichiarato:

La Banda ultra larga è un’infrastruttura strategica per il Lazio di domani. Lavoriamo per un Lazio “connesso” in cui tutti i cittadini abbiano accesso a servizi di analoga qualità, siano cittadini digitali con ‘pari diritti’ e le imprese possano colmare il divario digitale ed essere più competitive. Per questo abbiamo investito oltre 150 milioni di euro con alcune focalizzazioni: i piccoli comuni, ad esempio, e le aree industriali. Oggi i cantieri aperti sono più di 100 e il lavoro programmato ci dice che entro il 2021 avremo questa infrastruttura essenziale in tutti i comuni del Lazio. Un altro caso in cui l’Europa ci sta dando una mano a cambiare: molto concretamente.

Inoltre, con un investimento diretto da parte della società di circa 6,5 milioni di euro, Open Fiber sta anche cablando la città di Rieti. Il progetto, partito a Febbraio 2019, ha già visto il cablaggio di oltre 2200 unità immobiliari.

